Женская сборная России U16 выиграла чемпионат Южной Азии, обыграв Индию, Бангладеш, Бутан и Непал

Теги премьер-лига Россия женский футбол сборная России жен Женская футбольная Суперлига Футбол

Женская юниорская сборная России стала победителем международного турнира. 

Сборная России U16 одержала победу на чемпионате Южной Азии среди игроков до 17 лет. В последнем матче команда Елены Медведь обыграла сборную Индии (2:0). 

Россия одержала победу во всех четырех матчах и заняла первое место в турнирной таблице. До игры с Индией россиянки обыграли Бангладеш (3:0), Бутан (9:1) и Непал (3:0). Капитан сборной России Елена Голик была признана MVP турнира.

«Вся наша команда сейчас чувствует огромную радость от победы на турнире в Бангладеш. SAFF Championship был достаточно продолжительным и тяжелым, но самое главное – это финальный результат. 

Мы были хорошо готовы к турниру, как показали наши игры. Все в команде – большие молодцы! Поздравляю всех нас, всю нашу страну с этой победой!» – сказала Елена Медведь. 

Чемпионат Южной Азии проходил в Бангладеш под эгидой УЕФА

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19 комментариев

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summer-winter
Ответ Дядя ТУРА
боюсь сборную Бутана даже команда комментаторов спортс обыграет
обыграет если только в способности часать языком
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Yurio13
Ответ Ярик01
Российская футбольная женская сборная высоко котируется в мире, рейтинг сильно выше мужской. Успехи клубов правда уже прошли, а попадали в финал КУЕФА. Вот только отношение внутри страны как к мусору.
да только на чемпионатах европы всегда поваливалась
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Варлампий Варлампий
главное не зазвездиться, а то Валера вон выдал серию без поражений с командами третьего эшелона, так хвост распустил
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ДудьСдулся
Ха-ха, вот он настоящий секрет успеха!
Неправильных соперников до 24.02. выбирали.
Теперь побед будет больше!
Можно ещё по островам Микронезии проехаться.
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Рустам Атаев
Ответ Екн Лор
Индия, Бангладеш, Непал, Бутан - это чемпионат обещанного многополярного мира?
в тебе
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Рустам Атаев
Молодцы девчонки! победа есть победа на любом турнире.
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loveski
бутан и пропан
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-1
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Сюр
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гилберт
Обыграв Бутан, Метан и Пропан.
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kokakoka
Это можно приравнять к победе на чемпионате мира?
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sintenced
Даже и не представляю, при каких еще обстоятельствах новость про женский юниорский футбол могла попасть в главные новости.
+1
-1
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Ярик01
Ответ Tpy6kaMerlina
Ну вот, а говорят футбол - не наш вид спорта. Могут же когда захотят! Еще бы взрослые парни так играли, вообще была бы красота.
Российская футбольная женская сборная высоко котируется в мире, рейтинг сильно выше мужской.
Успехи клубов правда уже прошли, а попадали в финал КУЕФА.
Вот только отношение внутри страны как к мусору.
+3
-2
+1
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Дядя ТУРА
Ответ Tpy6kaMerlina
Ну вот, а говорят футбол - не наш вид спорта. Могут же когда захотят! Еще бы взрослые парни так играли, вообще была бы красота.
боюсь сборную Бутана даже команда комментаторов спортс обыграет
+5
-2
+3
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Russ Ivan
Поздравляю девчонок, умнички!
+1
-1
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Екн Лор
Индия, Бангладеш, Непал, Бутан - это чемпионат обещанного многополярного мира?
+5
-7
-2
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AF007
Захват континента вступил в активную стадию
0
-1
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ARIGAMI ARIGAMI
Появился аргумент в пользу перехода в Азию?
+4
-2
+2
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Tpy6kaMerlina
Ну вот, а говорят футбол - не наш вид спорта. Могут же когда захотят! Еще бы взрослые парни так играли, вообще была бы красота.
+17
-2
+15
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melmi
Молодцы конечно
Но уровень соперников…
Наверное пора привыкать к таким соперникам
+6
-2
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