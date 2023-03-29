Женская сборная России U16 выиграла чемпионат Южной Азии, обыграв Индию, Бангладеш, Бутан и Непал

юниорская сборная России стала победителем международного турнира.

Сборная России U16 одержала победу на чемпионате Южной Азии среди игроков до 17 лет. В последнем матче команда Елены Медведь обыграла сборную Индии (2:0).

Россия одержала победу во всех четырех матчах и заняла первое место в турнирной таблице. До игры с Индией россиянки обыграли Бангладеш (3:0), Бутан (9:1) и Непал (3:0). Капитан сборной России Елена Голик была признана MVP турнира.

«Вся наша команда сейчас чувствует огромную радость от победы на турнире в Бангладеш. SAFF Championship был достаточно продолжительным и тяжелым, но самое главное – это финальный результат.

Мы были хорошо готовы к турниру, как показали наши игры. Все в команде – большие молодцы! Поздравляю всех нас, всю нашу страну с этой победой!» – сказала Елена Медведь.

Чемпионат Южной Азии проходил в Бангладеш под эгидой УЕФА.