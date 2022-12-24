Лучшая футболистка российской лиги о средних зарплатах: «60-70 тысяч. Играем и тратим здоровье за любовь к мячику»
Хавбек ЦСКА Татьяна Петрова высказалась на тему доходов футболисток.
– Какие средние зарплаты в женском футболе?
– Наверное, 60–70 тысяч рублей.
– У топ‑игроков больше 100?
– Да, может, и еще больше, но это точно не знаю.
– Клуб помогает тебе снимать квартиру для мамы и сестры в Липецкой области?
– Нет, клуб не помогает. Перевезти их туда помогли родители Юльки Плешковой, мы с ней вместе прошли путь из УОР в ЦСКА. Сначала нам помогли с квартирой, потом с работой для мамы. Сейчас мама устроилась, работает и вышла на стабильный доход. Я также помогаю чуть‑чуть.
– Как относишься к тому, что в мужском футболе зарплаты раз в 100 больше?
– Так и есть, но никто из девчонок, наверное, не думает об этом. Играем и тратим свое здоровье за любовь к мячику.
– Чем женский футбол может зацепить зрителя? Что там есть, чего нет в мужском?
– Искренность. Смотришь наш чемпионат – нет симуляций, ни разу не видела. Играем до конца. Если девчонка упала, она не орет, а встала – и дальше побежала. Плюс эмоции – у девушек они другие. Более импульсивные, – сказала Петрова, признанная лучшей футболисткой чемпионата России в 2022 году.
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Я сам играю в футбол в любительской команде и при этом у меня зп как раз 65. И я с большим удовольствием променял бы свою работу на интенсивные футбольные тренировки и матчи по выходным за эти же деньги