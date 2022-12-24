Лучшая футболистка российской лиги о средних зарплатах: «60-70 тысяч. Играем и тратим здоровье за любовь к мячику»

Хавбек ЦСКА Татьяна Петрова высказалась на тему доходов футболисток.

– Какие средние зарплаты в женском футболе?

– Наверное, 60–70 тысяч рублей.

– У топ‑игроков больше 100?

– Да, может, и еще больше, но это точно не знаю.

– Клуб помогает тебе снимать квартиру для мамы и сестры в Липецкой области?

– Нет, клуб не помогает. Перевезти их туда помогли родители Юльки Плешковой, мы с ней вместе прошли путь из УОР в ЦСКА. Сначала нам помогли с квартирой, потом с работой для мамы. Сейчас мама устроилась, работает и вышла на стабильный доход. Я также помогаю чуть‑чуть.

– Как относишься к тому, что в мужском футболе зарплаты раз в 100 больше?

– Так и есть, но никто из девчонок, наверное, не думает об этом. Играем и тратим свое здоровье за любовь к мячику.

– Чем женский футбол может зацепить зрителя? Что там есть, чего нет в мужском?

– Искренность. Смотришь наш чемпионат – нет симуляций, ни разу не видела. Играем до конца. Если девчонка упала, она не орет, а встала – и дальше побежала. Плюс эмоции – у девушек они другие. Более импульсивные, – сказала Петрова, признанная лучшей футболисткой чемпионата России в 2022 году.

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