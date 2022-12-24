Лучшая футболистка российской лиги о средних зарплатах: «60-70 тысяч. Играем и тратим здоровье за любовь к мячику»

Теги премьер-лига Россия женский футбол Матч ТВ ЦСКА жен деньги Женская футбольная Суперлига Татьяна Петрова Юлия Плешкова Футбол

Хавбек ЦСКА Татьяна Петрова высказалась на тему доходов футболисток.

– Какие средние зарплаты в женском футболе?

– Наверное, 60–70 тысяч рублей.

– У топ‑игроков больше 100?

– Да, может, и еще больше, но это точно не знаю.

– Клуб помогает тебе снимать квартиру для мамы и сестры в Липецкой области?

– Нет, клуб не помогает. Перевезти их туда помогли родители Юльки Плешковой, мы с ней вместе прошли путь из УОР в ЦСКА. Сначала нам помогли с квартирой, потом с работой для мамы. Сейчас мама устроилась, работает и вышла на стабильный доход. Я также помогаю чуть‑чуть.

– Как относишься к тому, что в мужском футболе зарплаты раз в 100 больше?

– Так и есть, но никто из девчонок, наверное, не думает об этом. Играем и тратим свое здоровье за любовь к мячику.

– Чем женский футбол может зацепить зрителя? Что там есть, чего нет в мужском?

– Искренность. Смотришь наш чемпионат – нет симуляций, ни разу не видела. Играем до конца. Если девчонка упала, она не орет, а встала – и дальше побежала. Плюс эмоции – у девушек они другие. Более импульсивные, – сказала Петрова, признанная лучшей футболисткой чемпионата России в 2022 году.

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22 комментария

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Lawrey
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Ответ Аркадий Аркадич
Девчат, так базару ноль, предложите своим клубам поделить расходы на проведение матчей пополам и прибыль от них. Хотя бы в матч-дей проведите такой эксперимент. Сможете собрать как Зенит, Спартак и ЦСКА под 50 тысяч на стадионе с ценой билета от 2,5к - нормальный бонус к зп будет. А если не можете - о чем тогда разговор и к чему сравнение с мужскими командами?
так она вроде и сказала, что они даже не думают о том, что мужики больше зарабатывают
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Эразм
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Я столько в уборочную и посевную смогу заработать, не вылезая из-за штурвала сутками, можем махнуться...не глядя...или с моей женой-преподавателем русского языка и литературы в сельской школе с з/п в 30 К.
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Pigmalion
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Ответ Владимир
Зарплату больше 70 тысяч рублей в месяц получает около 17% россиян, большая часть из которых живет в Москве. Средняя зарплата по стране - вообще тыщ 30. В крупных городах - около 50. Я сам играю в футбол в любительской команде и при этом у меня зп как раз 65. И я с большим удовольствием променял бы свою работу на интенсивные футбольные тренировки и матчи по выходным за эти же деньги
Средняя около 60к вроде
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Аркадий Аркадич
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Девчат, так базару ноль, предложите своим клубам поделить расходы на проведение матчей пополам и прибыль от них. Хотя бы в матч-дей проведите такой эксперимент. Сможете собрать как Зенит, Спартак и ЦСКА под 50 тысяч на стадионе с ценой билета от 2,5к - нормальный бонус к зп будет. А если не можете - о чем тогда разговор и к чему сравнение с мужскими командами?
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Alex_Prinz
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Всегда есть выбор, не хотите играть за такую ЗП, меняйте профессию.
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Александр Трифон0в
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А за что вам эти деньги платят? Вы никому не нужны, играете для себя и еще зарплату получаете, я вот люблю поиграть в футбол, но денег за это не прошу
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Stas Zaitsev
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Ответ Stanislav Cherchesov
На заводах и в шахтах 24/7 не за большие как минимум деньги в месяц работают! Вот там действительно здоровье уходит.
"А наши футболисты в футбол не играют, а на передовой бьются за честь страны, за царя. - добавил Станислав Саламович.
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atomio
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Ответ Иван Рыбаков
Пожарники, полицейский, врачи, инженеры наверное так сочувствуют бедным футболистам - футболисткам.
Пожарные ☝🏻
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Уолтер Собчак
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Ответ Иван Рыбаков
Пожарники, полицейский, врачи, инженеры наверное так сочувствуют бедным футболистам - футболисткам.
Полицейским-то чего завидовать? Единственные, кто наравне с военными стабильно получают прибавки к зарплате перед каждыми выборами Солнцеликого. Плюс никто не отменял премии за участие в митингах, где они героически бьют женщин и подкидывают наркотики студентам. "Достояние" нации, блин.
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Katran666
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поберегите здоровье,не играйте. никому вы не нужны и никто про вас и не вспомнит...
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Владимир
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Зарплату больше 70 тысяч рублей в месяц получает около 17% россиян, большая часть из которых живет в Москве. Средняя зарплата по стране - вообще тыщ 30. В крупных городах - около 50.

Я сам играю в футбол в любительской команде и при этом у меня зп как раз 65. И я с большим удовольствием променял бы свою работу на интенсивные футбольные тренировки и матчи по выходным за эти же деньги
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Дерзкий пеликан
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А люди на заводах здоровье оставляют за 35 тысяч рублей... А отец мой всю жизнь МЧС посвятил за 37 тысяч и сейчас на пенсии за 11500. Постыдилась бы.
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Матвей Суицидин
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Ответ Stanislav Cherchesov
На заводах и в шахтах 24/7 не за большие как минимум деньги в месяц работают! Вот там действительно здоровье уходит.
Ну там хотя бы перспектива какая-то есть, стать мастером, начальником смены, цеха, главным инженером. И подняться по зп после 30-40 лет на более менее приемлемый уровень. А кто ждет этих девчат после 30? Фитнес клубы да школы.
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.ru
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иными словами, голова у женщин на футбольном поле не болит... а мужики там и вовсе что то имитируют
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Streetbor
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а с чего вдруг футболисткам платить больше. Кто кроме их самих следит за этим видом спорта, даже биатлонистки и то известнее.
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Мария Карпенко
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Ну, будем объективны, то что девочки могут навозить на поле условных комментаторов спортса - это совсем не то же, что обыграть профессионалов мужчин. Женский футбол - это не зрелищно. Да, бывают уникальные девочки, которые разрывают, но это единицы. Постоянное нытье всех спортсменов о том, что они не получают такие же деньги как футболисты тоже напрягает если честно. Будьте более зрелищными и деньги потянутся, посмотрите американский футбол, например.
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Moscwow
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Ну прямо антиреклама и футбола и спорта в целом. Денег нет, здоровья нет. Не игра, а кошмар. Запретить
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Исмаил Рагимов
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Ответ Stanislav Cherchesov
На заводах и в шахтах 24/7 не за большие как минимум деньги в месяц работают! Вот там действительно здоровье уходит.
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Николай Грехов
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Искренность... Прям по Малафееву. Эиоциональность, импульсивность... Зрителям-женщинам футбол нафиг не сдался, мужчины хотят видеть мастерство, а не вот это всё... Увы, не судьба... Физиологию не обманешь, не потянут девушки уровень. Так что пусть играют за любовь к мячику, джаст э бизнес.
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Stanislav Cherchesov
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На заводах и в шахтах 24/7 не за большие как минимум деньги в месяц работают! Вот там действительно здоровье уходит.
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VV Vvvv
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Не то место для жалости нашла.Не играйте, видел пару раз- без слёз не глянешь.)))
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Иван Рыбаков
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Пожарники, полицейский, врачи, инженеры наверное так сочувствуют бедным футболистам - футболисткам.
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