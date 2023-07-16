«Не знаю ни одного Неймара в женском футболе. Не видела, чтобы футболистки лежали по несколько минут». Защитница Германии Кляйхерн о симуляциях
Защитница сборной Германии заявила, что в женском футболе меньше симуляций, чем в мужском.
«В силу обстоятельств мы можем позволить себе быть ближе к болельщикам, чем мужчины. Мы хотим быть ближе к фанатам, сосуществовать с ними. Это не критика в адрес мужчин, которые достигли такого уровня, что уже не могут позволять себе все что угодно.
Кроме того, мы вдохновляем своей честной игрой. Я не знаю ни одного Неймара в женском футболе. Например, я не знаю ни одной футболистки, которая лежала бы [на газоне] по несколько минут», – сказала Софи Кляйхерн в интервью немецкому Playboy.
Потому что помимо всех "нырков", дубасят его всю жизнь нещадно🤷♂️
Не хочется сравнивать женский футбол и женский теннис, но всё же вчера был финал, зрелище так себе конечно.
Зато видел кучу футболисток, которые требуют зарплату его уровня.
О да