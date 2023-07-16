«Не знаю ни одного Неймара в женском футболе. Не видела, чтобы футболистки лежали по несколько минут». Защитница Германии Кляйхерн о симуляциях

Теги ПСЖ лига 1 Франция женский футбол сборная Германии жен Неймар Футбол

Защитница сборной Германии заявила, что в женском футболе меньше симуляций, чем в мужском.

«В силу обстоятельств мы можем позволить себе быть ближе к болельщикам, чем мужчины. Мы хотим быть ближе к фанатам, сосуществовать с ними. Это не критика в адрес мужчин, которые достигли такого уровня, что уже не могут позволять себе все что угодно.

Кроме того, мы вдохновляем своей честной игрой. Я не знаю ни одного Неймара в женском футболе. Например, я не знаю ни одной футболистки, которая лежала бы [на газоне] по несколько минут», – сказала Софи Кляйхерн в интервью немецкому Playboy.

41 комментарий

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Владислав Ярлыков
У них там проблемы другого плана, по мячу бы научиться попадать.
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Bunyod Turgunov
В футбольном плане тоже никого мы не знаем похожего на Неймара в женском футболе
+35
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Трент Резнор
Видели мы уровень женского футбола. Лучше пусть Неймар ныряет.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Трент Резнор
Видели мы уровень женского футбола. Лучше пусть Неймар ныряет.
А ещё пусть эти футболистки рентгены голеностопов Неймара изучат. Ну так, для общего развития🤓
Потому что помимо всех "нырков", дубасят его всю жизнь нещадно🤷‍♂️
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utsh44psmr
Ответ А. Мостовой
Не удивлен, Неймар это позор мужского рода.
Рапино тоже позор мужского рода
+17
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Ман Сити
Хуже симуляций, только симуляции с постоянными хороводами вокруг судьи в стиле Бруну пенальдеша
+19
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Ничего Смешного
Сколько Неймар по ногам получал? Как Неймар работает с мячом? Софи лучше сниматься для журнала, а не такую ахинею нести.
Не хочется сравнивать женский футбол и женский теннис, но всё же вчера был финал, зрелище так себе конечно.
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QWertY
Я тоже не знаю. Потому что днищенский женский футбол не смотрю
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havoc3
Ответ EnzoAmatera
Есть футболистки,которые попадают лучше наших бревен
Есть, в стране твоих фантазий.
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Fan de PSG depuis 2002
Чтобы обсуждать Неймара, для начала нужно понять какой объем работы он выполняет на поле и приносит пользу своему клубу. Он может около 20 матчей провести за сезон, зато поучаствует в каждом голе ПСЖ.
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Vanek1411
Зато истерички в женском футболе хватают друг друга за волосы, за трусы и бьют так, что Давидс с Гаттузо поперхнутся.
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Artur Smith
Ответ EnzoAmatera
Есть футболистки,которые попадают лучше наших бревен
Закинь любое наше бревно в женский футбол, и увидишь Месси. Бревнистость у них на уровне мужского футбола, где решения нужно принимать в разы быстрее, потому что скорость гораздо выше. В условиях женского футбола эти бревна будут финтами Зидана накручивать полкоманды.
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Спартакус Москвакус
Неймар хоть и симулят , но это тоже образ футбола ,игрой на публику ,а женский футбол как отдельный образ бесполезности ,лучше смотреть ЛФК
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nerol
На самом деле считаю, что само по себе, существование женских видов спорта, ничто иное как форма дискриминации, только положительной, ибо если во всех видах спорта соревновались толькоь сильнейшие, то не осталось бы вообще девушек спростменок.
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DENbright
Да ладно это понятно, в женском футболе 90% это лесбухи. А в мужском соккере 90% это геи. Поэтому первые изображают мужиков, а вторые девок.
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upuckuH
я тоже не видел,потому что никто не смотрит)) ее слова сложно опровергнуть или подтвердить
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arspurs9
Тоже не знаю ни одного Неймара в женском футболе. Ни разу не слышал о футболистке, которая бы так искусно обращалась с мячом, как бразилец.
Зато видел кучу футболисток, которые требуют зарплату его уровня.
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Родя Раскольников
От того, как Ней получает по ногам в каждом матче, любая проф футболистка закончила бы карьеру в тот же день.
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Born is the King
Женская сборная Ирландии отказалась доигрывать матч из за грубости сборной Колумбии

О да
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fellx
Ну тут цена нырков имеет значение. Если ты ныряешь в женском футболе то заработаешь простой пенальти который будет только в статистике. Когда ты ныряешь в мужском футболе ты получаешь важные пенальти, что бы выиграть Кубок Мира. Разница в значемости этих нырков
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Хаскерс
Женский футбол так же близко к мужскому, как стрельба из лука. И, кстати, ни разу не видел лучника симулянта.
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Никита Филимонов
Знатоки, как там у нее в последней Фифе - статы выше, чем у Неймара?
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040474Andrei
А это кто 🤔
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Трент Резнор
Ответ ХавиГави_Паратрупер
А ещё пусть эти футболистки рентгены голеностопов Неймара изучат. Ну так, для общего развития🤓 Потому что помимо всех "нырков", дубасят его всю жизнь нещадно🤷‍♂️
У них лупят тоже будь здоров, компенсируют отсутствие мастерства. Кресты рвутся в 3 раза чаще, опять же.
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hett
Ответ Владислав Ярлыков
У них там проблемы другого плана, по мячу бы научиться попадать.
тебе должно быть стыдно за антисемитизм 🤡
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