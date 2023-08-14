«Женский и мужской футбол вряд ли будут равны. Мы никогда не сможем выйти на один уровень по скорости работы с мячом и мастерству». Футболистка «Локомотива» Галай о перспективах

Защитница «Локомотива» Мария Галай сравнила уровень мужского и женского спорта.

«Физически мужской [футбол] мощнее. Не думаю, что уровни мужского и женского будут равны, по крайней мере, в России. Зависит и от того, что подразумевать под уровнем. По масштабности или специфике самого футбола, качеству игры.

Если говорить о масштабности, мужской всегда будет выше и в приоритете. По качеству футбола – ну, мы никогда не сможем выйти на один уровень с мужским по скорости работы с мячом и по исполнительскому мастерству. Это должна быть выстроенная система обучения, пока у нас этого нет – не все люди, приходя в спорт, заинтересованы в том, чтобы научить», – сказала Галай.

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