«Желание играть за «Барсу» такого игрока, как Феликс, – повод для гордости. Но мы довольны нынешним составом». Вице-президент каталонцев о вингере «Атлетико»

Теги Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы Жоау Феликс Рафа Юсте Футбол

Вице-президент «Барселоны» высказался о желании Жоау Феликса перейти в клуб.

Ранее вингер «Атлетико» в интервью инсайдеру Фабрицио Романо сообщил, что мечтает играть за «Барселону».

«То, что такой игрок, как Жоау Феликс, заявляет о желании играть за «Барсу» –  повод для гордости. Это говорит о сильном положении клуба.

Мы очень довольны командой, которая у нас есть сейчас. До 31 августа мы еще можем над ней работать», – сказал Рафа Юсте.

«Барселона» попытается подписать Феликса, если Неймар уйдет в «Аль-Хилаль»

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20 комментариев

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ljolik888
Ответ dr. cage
В желании такого игрока как Феликс играть за Барсу лишь трезвый расчёт.. Ибо с такими конкурентами по позиции как Ферран, Абвгде и Ламинат Ломаль - Феликс тупо из основы вылезать не будет даже в матчах за кубок Бампера от Ауди..
Мозгов хватает только коверкать фамилии игроков ? Оба молодых игрока и у них ещё все впереди .
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Бронислав Каминский
Ответ dr. cage
В желании такого игрока как Феликс играть за Барсу лишь трезвый расчёт.. Ибо с такими конкурентами по позиции как Ферран, Абвгде и Ламинат Ломаль - Феликс тупо из основы вылезать не будет даже в матчах за кубок Бампера от Ауди..
Зачем Ямала коверкаешь?)Да,он не Месси,как пишут,но для 16ти лет реально очень техничный и не боится обострять и обводить
+9
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dr. cage
В желании такого игрока как Феликс играть за Барсу лишь трезвый расчёт..

Ибо с такими конкурентами по позиции как Ферран, Абвгде и Ламинат Ломаль - Феликс тупо из основы вылезать не будет даже в матчах за кубок Бампера от Ауди..
+17
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+6
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gPk
Ответ dr. cage
В желании такого игрока как Феликс играть за Барсу лишь трезвый расчёт.. Ибо с такими конкурентами по позиции как Ферран, Абвгде и Ламинат Ломаль - Феликс тупо из основы вылезать не будет даже в матчах за кубок Бампера от Ауди..
Ямал к слову посильнее любого игрока атаки рояля будет...В свои 16 лет он играет лучше ,чем всякие винисиусы
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фк кабинет
Ответ Pelerin
Беда, Феликс поверил бчк и разрушил отношения с Атлетико, а бчк сдал назад (
Как Гризманн в своё время
+2
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BurBon
Потеряли Дембеле и Франка, это серьезное ослабление состава, есть талантливая молодежь, но еще сырая, надеюсь усиление еще будет. Тем более еще и Рафа из за дисквы пропустит минимум 3 тура.
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ljolik888
Правый защитник и Роке . С Левандовски в этом сезоне далеко не уедем .
+1
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фк кабинет
Юсте тонко намекает нет денег,платить Атлетико за аренду не можем.
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gtj42s2xnw
У Феликса есть талант, просто нужен тренер чтобы его раскрыл. Может и сыграется в Барсе. По крайней мере он не хуже Абдэ и есть опыт играть в ЛЛ
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Sergey Kuznetsov
технично отправили пацана в аренду кому-нибудь)
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72bp4cq2tr
хаха. Бездарь и лавочник бчк уже воспринимается, как гордость😸😸
Падением на дно судейского клуба доволен!😅
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Vatikan
Очевидно, что многие игроки в мире хотят в Барсу. Даже с понижением зп. Но не для всех есть место
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AnMe
Кринж. Феликс максимум лавку протирать должен 80 мин из игры, лишь очень маленькими отрезками в Челси что-то делал, в остальное время дичь творил на поле. Хотя и сам Челси был ущербным в прошлом сезоне, но все же. Про гордость даже слышать не хочу. Атака немощная у Барселоны, раз чувствуется уход вечно полусломанного Дембеле.
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Роман
Не нужен. Ещё один Ферран и Фати, даже в аренду лучше взять Канселу и попытаться привезти бразильского вундеркинда Роке уже этим летом!
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Алексей Ненахов
После матраса Феликс за любую атакующию команду согласен играть
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Lindeman
Ответ dr. cage
В желании такого игрока как Феликс играть за Барсу лишь трезвый расчёт.. Ибо с такими конкурентами по позиции как Ферран, Абвгде и Ламинат Ломаль - Феликс тупо из основы вылезать не будет даже в матчах за кубок Бампера от Ауди..
Гы-гы, покаверкал фамилии игроков и думаешь, что это смешно
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Serhat Guner
Ответ BurBon
Потеряли Дембеле и Франка, это серьезное ослабление состава, есть талантливая молодежь, но еще сырая, надеюсь усиление еще будет. Тем более еще и Рафа из за дисквы пропустит минимум 3 тура.
Да точно 👍👏
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