«Желание играть за «Барсу» такого игрока, как Феликс, – повод для гордости. Но мы довольны нынешним составом». Вице-президент каталонцев о вингере «Атлетико»
Вице-президент «Барселоны» высказался о желании Жоау Феликса перейти в клуб.
Ранее вингер «Атлетико» в интервью инсайдеру Фабрицио Романо сообщил, что мечтает играть за «Барселону».
«То, что такой игрок, как Жоау Феликс, заявляет о желании играть за «Барсу» – повод для гордости. Это говорит о сильном положении клуба.
Мы очень довольны командой, которая у нас есть сейчас. До 31 августа мы еще можем над ней работать», – сказал Рафа Юсте.
«Барселона» попытается подписать Феликса, если Неймар уйдет в «Аль-Хилаль»
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Ибо с такими конкурентами по позиции как Ферран, Абвгде и Ламинат Ломаль - Феликс тупо из основы вылезать не будет даже в матчах за кубок Бампера от Ауди..
Падением на дно судейского клуба доволен!😅