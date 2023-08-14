«Желание играть за «Барсу» такого игрока, как Феликс, – повод для гордости. Но мы довольны нынешним составом». Вице-президент каталонцев о вингере «Атлетико»

Вице-президент «Барселоны» высказался о желании Жоау Феликса перейти в клуб.

Ранее вингер « » в интервью инсайдеру Фабрицио Романо сообщил, что мечтает играть за «Барселону».

«То, что такой игрок, как , заявляет о желании играть за «Барсу» – повод для гордости. Это говорит о сильном положении клуба.

Мы очень довольны командой, которая у нас есть сейчас. До 31 августа мы еще можем над ней работать», – сказал Рафа Юсте.

«Барселона» попытается подписать Феликса, если Неймар уйдет в «Аль-Хилаль»

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