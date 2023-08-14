Тен Хаг о Магуайре: «Харри – лучший в сборной, почему он не может быть лучшим в «МЮ»? Но он должен доказать это, иначе ему стоит уйти»

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Харри Магуайр Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг оценил перспективы Харри Магуайра в «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что Магуайр близок к переходу в «Вест Хэм» за 30 миллионов фунтов. Лондонцы обсуждают с «Манчестер Юнайтед» детали сделки.

«Он способен быть центральным защитником высшего класса. Он лучший в сборной Англии, так почему бы ему не быть лучшим у нас?

Но он должен это доказать. Если он недостаточно уверен в себе, чтобы бороться, то он должен уйти, ему нужно принять решение. Но я им доволен», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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34 комментария

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Someone from Internet
Жёстко нашего рефрижератора унижают)
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Король Предголевых
В сборной он действительно хорош)) но я даже не знаю, что должно произойти, чтобы ТенХаг начал ставить Магу в состав, учитывая его еженедельное пополнение коллекции привозов)) там даже при травмированных ЦЗ у него Шоу в центре выходит обычно)) Маге не нужно обнадёживаться и валить оттуда))
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Someone from Internet
Ответ DolJun
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Это не лицемерие. ТХ прямо говорит о проблеме. Лицемерием было бы, если Эрик всем говорил, как он доверяет Магваеру, но при этом полностью мариновал бы его на лавке.
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Cearvm
Магуайр ни разу в клубной карьере не играл на топ-уровне, только в ограниченной системе Саутгейта чувствовал себя хорошо. Большие клубы не играют с такой низкой линией, чисто защитник для середняка-аутсайдера АПЛ.
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Король Предголевых
Угарает над ним)) это жестоко))
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Кефтеме
Ответ Тюменский медвежонок
да да да Магвайер отлично играет в сборной, где стабильно при физруке Саутгейте 8 человек в обороне сидит и за бездарем Магвайером подчищают как минимум 2-3 человека, в современном клубном футболе в такой позорный "футбол" как у Англии никто не играет, а если и будет играть, то никаких трофеев не видать будет
А вчера не смотрел Ла Лигу?
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Dm Kznts
перевожу тен хаага - "харри, вали уже быстрее" :)
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Someone from Internet
Ответ GuruFutbola
Ну так сборная Англии с Магваером как раз одного уровня)
Вроде она не вылетала от Марокко на ЧМ))
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originaltruelove
Как это уйти?
Магвайер - это единственное, на мой взгляд, что держит в фокусе всю команду Юнайтед во время игры.
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Мукунку хороший
Пора размораживать))
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Anton Lisin
Так то Магуайр был весьма неплох в свой первый сезон, когда Сульшер играл низко. Глупо отрицать, что в определённой схеме он очень хорош, но не с прессингом тен Хага и первого паса у Магуайра нет, при Мойесе огромная вероятность, что снова выстрелит
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Someone from Internet
Ответ GuruFutbola
А могла бы
Во главе с физруком Энрике вполне могла бы.
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SergioRamos92
Ответ Cearvm
Магуайр ни разу в клубной карьере не играл на топ-уровне, только в ограниченной системе Саутгейта чувствовал себя хорошо. Большие клубы не играют с такой низкой линией, чисто защитник для середняка-аутсайдера АПЛ.
Поэтому он был неплох у Сульшера,и то не без косяков.
А стоило Норвежцу чуть чуть поднять оборону повыше,все минусы вылезли
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Someone from Internet
Ответ DolJun
так он всю дорогу и говорил о том, как он доверяет магваеру и о том, что это его капитан)
Ну так в прошлом сезоне он давал ему шансы) Магвая играл.
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GuruFutbola
Ответ Someone from Internet
Во главе с физруком Энрике вполне могла бы.
Куда им до вечных лузеров с 0 чашками)
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Валерий Фолин
Ответ Толик Изверг
в свои ворота если только
Холодильник из ДНС🤣👌
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Bego Yusupov
Ответ DolJun
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ты серьёзно?
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Манковский
Давно пора валить. В одиночку протащил Севилью в прошлом сезоне.
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Саламбек Алаев
Ответ DolJun
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В чем его лицемерие ?
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Колено решфорда
Ответ DolJun
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Как он любит, в свои?)
Да и в чем тут лицемерие? В сборной он же правда один из лучших цз, хоть там и другая система игры. В клубе он тоже должен приспособиться к системе 10хага (ровно также, как к системе Клоппа, Пепа и Артеты) или будет продан.
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Ilia Maksiokov
Многие смотрят игры МЮ только ради того ,что бы посмотреть что еще Мага учудит...Ему нельзя уходить...
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Тюменский медвежонок
да да да Магвайер отлично играет в сборной, где стабильно при физруке Саутгейте 8 человек в обороне сидит и за бездарем Магвайером подчищают как минимум 2-3 человека, в современном клубном футболе в такой позорный "футбол" как у Англии никто не играет, а если и будет играть, то никаких трофеев не видать будет
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mr kovalsky
Кто же будет холодные напитки выдавать игрокам мю, когда уйдет холодос🥺
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Любезный Коссутий
че там можно обсуждать так долго?
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DolJun
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