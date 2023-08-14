Тен Хаг о Магуайре: «Харри – лучший в сборной, почему он не может быть лучшим в «МЮ»? Но он должен доказать это, иначе ему стоит уйти»

Эрик тен Хаг оценил перспективы Харри Магуайра в «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что близок к переходу в «Вест Хэм» за 30 миллионов фунтов. Лондонцы обсуждают с «Манчестер Юнайтед» детали сделки.

«Он способен быть центральным защитником высшего класса. Он лучший в сборной Англии, так почему бы ему не быть лучшим у нас?

Но он должен это доказать. Если он недостаточно уверен в себе, чтобы бороться, то он должен уйти, ему нужно принять решение. Но я им доволен», – сказал главный тренер « ».

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