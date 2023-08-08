«Эвертон» готовит предложение по Магуайру. «МЮ» не продал его и Мактоминея «Вест Хэму» за 60 млн фунтов

Теги Манчестер Юнайтед Вест Хэм Эвертон Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия возможные трансферы Харри Магуайр Скотт Мактоминей Футбол

«Эвертон» готовится сделать «МЮ» предложение по Харри Магуайру.

По данным Independent, «МЮ» отклонил предложение «Вест Хэма» на 60 миллионов фунтов за Харри Магуайра и Скотта Мактоминея, однако готов продать игроков за большую сумму.

За ситуацией вокруг Магуайра следит «Эвертон» – сообщается, что клуб готов сделать официальное предложение «МЮ». Магуайр, в свою очередь, понимает, что уход из «Манчестер Юнайтед» повысит его шансы сыграть на Евро-2024, поскольку в другом клубе защитник будет получать больше игрового времени.

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13 комментариев

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Gornostaev
Думаю, клубы сойдутся на "thank you very much"...
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Dm Kznts
Ответ Today I feel Qatari
С Магуайром все понятно. Давайте лучше новость, что медобследование выявило стрессовый очаг в спине Хойлунда из-за чего он мало вероятно сможет когда-либо играть по два матча в неделю. А то тут еще остались наивные дети, которые верили что Тен Хаг не пилит на трансферах
опять страшилки, катари? )
+2
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yurchik07
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Бл.. скорее уже хоть куда-нибудь,хоть к херам собачьим,лишь бы свалил.
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Джони Две Куртки
Ответ Валерий Фолин
4 не нужных. Мага. Макто. Фред. Вдб. Денег нормуль с них 30.30.10.15. Фиору купить и ещё кого. Че жадничают. Полетим в оконцовке и начнём прич искать. Настоящим мю после Ферга
ты забыл про самого ненужного игрока с большой зп, это Марсиаль
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dauren utd
обычно мы тянем до последнего и покупаем в три дорого, в этом случае ценник ближе к закрытию то ценник будет падать.
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Любезный Коссутий
35 за Магу и 45 за Мака смотрятся вполне оптимистично
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Спартак Уокер
Магуайр в Эвертоне это будет грандиозно
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Валерий Фолин
Ответ dauren utd
обычно мы тянем до последнего и покупаем в три дорого, в этом случае ценник ближе к закрытию то ценник будет падать.
4 не нужных. Мага. Макто. Фред. Вдб. Денег нормуль с них 30.30.10.15. Фиору купить и ещё кого. Че жадничают. Полетим в оконцовке и начнём прич искать. Настоящим мю после Ферга
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Adilet Sarbagyshev
Ответ Джони Две Куртки
ты забыл про самого ненужного игрока с большой зп, это Марсиаль
Тен Хаг не хочет продавать Марсиаля.
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Dm Kznts
Ответ Джони Две Куртки
ты забыл про самого ненужного игрока с большой зп, это Марсиаль
постепенно.
невозможно всех скинуть.
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