«Эвертон» готовит предложение по Магуайру. «МЮ» не продал его и Мактоминея «Вест Хэму» за 60 млн фунтов

«Эвертон» готовится сделать «МЮ» предложение по Харри Магуайру.

По данным Independent, «МЮ» отклонил предложение « » на 60 миллионов фунтов за и , однако готов продать игроков за большую сумму.

За ситуацией вокруг Магуайра следит « » – сообщается, что клуб готов сделать официальное предложение «МЮ». Магуайр, в свою очередь, понимает, что уход из « » повысит его шансы сыграть на Евро-2024, поскольку в другом клубе защитник будет получать больше игрового времени.

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