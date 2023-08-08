«Эвертон» готовит предложение по Магуайру. «МЮ» не продал его и Мактоминея «Вест Хэму» за 60 млн фунтов
«Эвертон» готовится сделать «МЮ» предложение по Харри Магуайру.
По данным Independent, «МЮ» отклонил предложение «Вест Хэма» на 60 миллионов фунтов за Харри Магуайра и Скотта Мактоминея, однако готов продать игроков за большую сумму.
За ситуацией вокруг Магуайра следит «Эвертон» – сообщается, что клуб готов сделать официальное предложение «МЮ». Магуайр, в свою очередь, понимает, что уход из «Манчестер Юнайтед» повысит его шансы сыграть на Евро-2024, поскольку в другом клубе защитник будет получать больше игрового времени.
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