Фердинанд о Магуайре: «В сборной он феноменален. В «МЮ» Харри не достиг таких высот»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Харри Магуайр Футбол

Рио Фердинанд поделился мнением о защитник «МЮ» Харри Магуайре.

«Я могу критиковать игроков. Просто надеюсь, что футболисты и тренеры знают меня достаточно хорошо, чтобы понять, что я не злопамятный человек. Я честный человек. И занимаюсь работой, за которую мне платят – говорить то, что вижу.

Харри был капитаном «Манчестер Юнайтед» и играет на моей позиции. Я хочу, чтобы у него все получилось. Когда он играет за сборную Англии, он феноменален. И я обычно чуть ли не громче всех кричу, когда речь заходит о том, что он сделал для Англии.

Но в «Манчестер Юнайтед» он еще не достиг таких высот. И я хочу сказать так, как я это вижу. Возможно, ему не понравится то, что я скажу, но если он будет честен с самим собой, то поймет, что я прав.

Это моя работа и то, за что мне платят. Никакой предвзятости нет. Я переписывался с Харри. И если я считаю, что он не справляется, то скажу об этом», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед».

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19 комментариев

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все вокруг надеются, что высот сборной он достигнет уже в Вест Хэме
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А разгадка в том, что ценник в 80 лямов слишком тяжёлым грузом для него стал. Наверняка, если перейдёт в условный Вест Хэм, то снова будет как минимум неплох. Некоторые игроки просто не могут справиться с таким давлением.
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значит пора на выход в тот клуб где он будет феноменален
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сборная играет с низким блоком и задача Харри там просто защищать штрафную от навесов. Не говоря уже о том, что уровень игры на турнирах сборной ближе к чемпионшипу, а не АПЛ
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Ответ Николай Иванов
Великий КАКА сталкивает лбами двух клоу-нов из маню, Великий Милан рвёт 3-0 английский мешок и выигрывает ЛЧ, классика 👍🤭😄
ты о чём, ванюша? )
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Наверное разница в схеме. Сборная играет в 3 цз, и там Макгваеру комфортнее.
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Игрок одной сборной...
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Мне кажется уже стало в Манчестерски уже как традиция винить Магвайра
Если Шоу ошибается то все якобы не видят а он только в матче Ливерпуль 7-0 Манчестер Юнайтед ошибался чаще чем Магвайр за весь прошлый сезон
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Фердинанд никогда не был гением, теперь выясняется, что он не знает значение слова "феноменален".
Жаль, что в сборной тренер не умнее..
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Ответ Liquidozz
Наверное разница в схеме. Сборная играет в 3 цз, и там Макгваеру комфортнее.
На последнем турнире играли в 2 цз.
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Ответ Dm Kznts
значит пора на выход в тот клуб где он будет феноменален
Вест хэм бы ему подошёл
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Ответ DolJun
фердинанд попросту завидует что как защитник магваер сильнее его пиковой формы в несколько раз
что?
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Ответ Bego Yusupov
что?
что что? по-русски читать не умеешь?)
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Ответ DolJun
что что? по-русски читать не умеешь?)
Я то умею но ты такую херню ляпнул
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Ответ Bego Yusupov
Я то умею но ты такую херню ляпнул
т.е. ты прочитал?
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