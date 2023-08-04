Фердинанд о Магуайре: «В сборной он феноменален. В «МЮ» Харри не достиг таких высот»

Рио Фердинанд поделился мнением о защитник «МЮ» Харри Магуайре.

«Я могу критиковать игроков. Просто надеюсь, что футболисты и тренеры знают меня достаточно хорошо, чтобы понять, что я не злопамятный человек. Я честный человек. И занимаюсь работой, за которую мне платят – говорить то, что вижу.

Харри был капитаном «Манчестер Юнайтед» и играет на моей позиции. Я хочу, чтобы у него все получилось. Когда он играет за сборную Англии, он феноменален. И я обычно чуть ли не громче всех кричу, когда речь заходит о том, что он сделал для Англии.

Но в «Манчестер Юнайтед» он еще не достиг таких высот. И я хочу сказать так, как я это вижу. Возможно, ему не понравится то, что я скажу, но если он будет честен с самим собой, то поймет, что я прав.

Это моя работа и то, за что мне платят. Никакой предвзятости нет. Я переписывался с Харри. И если я считаю, что он не справляется, то скажу об этом», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед».

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