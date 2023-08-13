Федотов о травме Глебова: «Кирилл не мог ходить, нога не двигалась. Удар в сплетение нервных окончаний, непростое место»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия травмы Владимир Федотов Антон Заболотный Матч ТВ Сочи Адольфо Гайч Здоровье Кирилл Глебов Футбол

Владимир Федотов рассказал о состоянии Кирилла Глебова после травмы.

Глебов получил травму в конце первого тайма матча 4-го тура Мир РПЛ против «Сочи» (3:1). Полузащитник ЦСКА покинул стадион на машине скорой помощи.

– Что произошло с Глебовым? Его увезли на скорой.

– Пока не владеем полностью информацией. Ему попало в сплетение нервных окончаний, у него не двигалась нога. Повезли в клинику. Думаю, что укольчик расслабляющий, обезболивающий – все встанет на свои места.

В непростое место пришелся удар. Человек не смог продолжить играть, хотя он боевой парень. Но Глебов просто не мог ходить. Так и было.

– Интересный тактический ход – выпустить Адольфо Гайча вторым форвардом к Антону Заболотному. Как придумали?

– Времени оставалось уже мало, нужно было использовать «стандарты», фланговую игру. Соперник компактно оборонялся. Нужен был еще один высокий игрок. Решили выпустить Гайча. Это сработало.

Могут ли они выйти с первых минут? В теории все возможно, надо сначала прокатать на тренировках, в спарринге. Главное, чтобы им было комфортно всем вместе на футбольном поле, – сказал главный тренер ЦСКА.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marcus Varro
До травмы хорошо играл, уверенно. Радует, что молодые парни, такие как Глебов, Рядно, Арбузов уже выходят в играх и картины не портят.
Кириллу скорейшего выздоровления.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vagner01
Парню здоровья! А сочинскому дуболому это ещё аукнется! Где нибудь обратка прилетит!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vagner01
Ответ Дамир Айчараков
К одному дереву выпустили второе... Впереди лесополоса
Так ты же вроде не играл!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S. A.
Ну хотя бы всё целое у него, это уже радует
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий