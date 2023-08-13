Федотов о травме Глебова: «Кирилл не мог ходить, нога не двигалась. Удар в сплетение нервных окончаний, непростое место»

Владимир Федотов рассказал о состоянии Кирилла Глебова после травмы.

Глебов получил травму в конце первого тайма матча 4-го тура Мир против « » (3:1). Полузащитник ЦСКА покинул стадион на машине скорой помощи.

– Что произошло с ? Его увезли на скорой.

– Пока не владеем полностью информацией. Ему попало в сплетение нервных окончаний, у него не двигалась нога. Повезли в клинику. Думаю, что укольчик расслабляющий, обезболивающий – все встанет на свои места.

В непростое место пришелся удар. Человек не смог продолжить играть, хотя он боевой парень. Но Глебов просто не мог ходить. Так и было.

– Интересный тактический ход – выпустить вторым форвардом к Антону Заболотному. Как придумали?

– Времени оставалось уже мало, нужно было использовать «стандарты», фланговую игру. Соперник компактно оборонялся. Нужен был еще один высокий игрок. Решили выпустить Гайча. Это сработало.

Могут ли они выйти с первых минут? В теории все возможно, надо сначала прокатать на тренировках, в спарринге. Главное, чтобы им было комфортно всем вместе на футбольном поле, – сказал главный тренер ЦСКА.

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