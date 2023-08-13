Фанат ЦСКА бросил в арбитра Чистякова посторонний предмет на матче с «Сочи». Болельщики были недовольны судейством в 1-м тайме

Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи болельщики Артем Чистяков Сочи Футбол

Фанат ЦСКА во время матча с «Сочи» бросил посторонний предмет в судью.

В 4-м туре Мир РПЛ ЦСКА обыграл «Сочи» со счетом 3:1.

Как сообщает «Газета.Ru», в течение всего первого тайма болельщики ЦСКА выражали недовольство работой главного арбитра матча Артема Чистякова. В частности, зрители остались недовольны тем, что арбитр проигнорировал эпизод, в котором полузащитник московского клуба Кирилл Глебов получил травму.

После свистка на перерыв, когда судьи уходили в подтрибунное помещение, один из фанатов бросил в Чистякова посторонний предмет, но не попал в него. Отмечается, что инцидент, скорее всего, будет отражен в протоколе матча.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

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23 комментария

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Алексей Ненахов
Как прекрасен фан айди ,раньше с винтовок стреляли и топорами закидывали
+36
-1
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a2wai
Состоятельность фан айди)
+21
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Arman FCSM
Это сделал по-любому агент Госдепа или британских спецслужб, ибо с введением FanID подобных случаев не может быть априори. Вот же неймётся всё им
+21
-4
+17
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Vagner01
Жаль кирпичем не запустил за такое судейство!
+5
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naxerger
Недовольны эпизодом с глебовым,я думаю,что справедливо. Как минимум жёлтая должна быть
+3
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Саша Нижурин
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Что-то в этом туре много разговоров о судействе, опять они выходят на первый план
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Gfnhbjn68
Отвратительное судейство. Позволял играть грязно, что в итоге и привело к тяжелой (надеюсь, нет) травме пацана. По-моему вообще даже фола не свистнул.
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Песчанка
Ответ Tom_York
Ладно пусть будет не последовательно)) сам себе ответил
ведь не попал
никто не пострадал
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Tom_York
Ответ Gfnhbjn68
Отвратительное судейство. Позволял играть грязно, что в итоге и привело к тяжелой (надеюсь, нет) травме пацана. По-моему вообще даже фола не свистнул.
Ну Факел так же играл, по комментариям норм...
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zuma
первое испытание для фан айди
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Песчанка
С Глебовым совсем некрасиво получилось у судейской бригады.
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Максим Заворин
Нужен ещё один паспорт или сдавать полную биометрию, включая слепок кала)
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futbol67
Смотрел с трибуны, с самого начала судья не замечал нарушений. Я не говорю о какой-то предвзятости, просто низкий уровень судейства. Иногда судья был просто похож на клоуна!
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Tom_York
Ответ Песчанка
ведь не попал никто не пострадал
Ну сам факт был?))
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Tom_York
Ответ Песчанка
ведь не попал никто не пострадал
Ок, то есть намеренья, попасть ты считаешь детской шалостью?
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