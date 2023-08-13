Фанат ЦСКА бросил в арбитра Чистякова посторонний предмет на матче с «Сочи». Болельщики были недовольны судейством в 1-м тайме
Фанат ЦСКА во время матча с «Сочи» бросил посторонний предмет в судью.
В 4-м туре Мир РПЛ ЦСКА обыграл «Сочи» со счетом 3:1.
Как сообщает «Газета.Ru», в течение всего первого тайма болельщики ЦСКА выражали недовольство работой главного арбитра матча Артема Чистякова. В частности, зрители остались недовольны тем, что арбитр проигнорировал эпизод, в котором полузащитник московского клуба Кирилл Глебов получил травму.
После свистка на перерыв, когда судьи уходили в подтрибунное помещение, один из фанатов бросил в Чистякова посторонний предмет, но не попал в него. Отмечается, что инцидент, скорее всего, будет отражен в протоколе матча.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.
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