Федотов о 3:1 с «Сочи»: «ЦСКА подумал, что после удаления будет легко. Изнутри мужская рука нужна, поговорим»

Владимир Федотов высказался о победе ЦСКА над «Сочи» (3:1) в 4-м туре Мир РПЛ.

«Что говорил в раздевалке? Поздравил с победой, но они тоже разные бывают. Завтра будем анализировать и пускать критические стрелы. Но мы знаем, как это работает, знаем, откуда растут ноги.

Соперник остался в меньшинстве, команда выдохнула и подумала, что будет легко. Но это « », амбициозная и мастеровитая команда.

Мы свои моменты не использовали, что закончилось пропущенным мячом. Ноги растут из головы? Да‑да, по‑другому и не скажешь. Здорово сформулировали.

Изнутри мужская рука нужна, необходимо сохранять спокойствие. Мы знаем, откуда растут ноги, поговорим. Но здесь еще накладывается разная степень готовности, у нас молодые ребята, которые могут с такой ответственностью не справиться.

Что хорошего заметил в этом матче? Предостаточно моментов, где мы не можем хладнокровно распорядиться», – сказал тренер армейцев.

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