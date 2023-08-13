Федотов о 3:1 с «Сочи»: «ЦСКА подумал, что после удаления будет легко. Изнутри мужская рука нужна, поговорим»
Владимир Федотов высказался о победе ЦСКА над «Сочи» (3:1) в 4-м туре Мир РПЛ.
«Что говорил в раздевалке? Поздравил с победой, но они тоже разные бывают. Завтра будем анализировать и пускать критические стрелы. Но мы знаем, как это работает, знаем, откуда растут ноги.
Соперник остался в меньшинстве, команда выдохнула и подумала, что будет легко. Но это «Сочи», амбициозная и мастеровитая команда.
Мы свои моменты не использовали, что закончилось пропущенным мячом. Ноги растут из головы? Да‑да, по‑другому и не скажешь. Здорово сформулировали.
Изнутри мужская рука нужна, необходимо сохранять спокойствие. Мы знаем, откуда растут ноги, поговорим. Но здесь еще накладывается разная степень готовности, у нас молодые ребята, которые могут с такой ответственностью не справиться.
Что хорошего заметил в этом матче? Предостаточно моментов, где мы не можем хладнокровно распорядиться», – сказал тренер армейцев.
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Рядно так вообще сегодня выдал удар от души !
Но жаль, что приходится давать им такую возможность из-за усеченного состава ..
(в частности whoscored) он 3й матч подряд в РПЛ один из самых полезных игроков в составе, очевидно, так же думают и тренера. да и по стате 2 гола с игры за 4 матча норм.
хейтеры не думают, что проблема в их понимании игры?
Судья не виноват, что это была вторая желтая карточка для Марсело.