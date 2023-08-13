Федотов о 3:1 с «Сочи»: «ЦСКА подумал, что после удаления будет легко. Изнутри мужская рука нужна, поговорим»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Владимир Федотов Матч ТВ Сочи Футбол

Владимир Федотов высказался о победе ЦСКА над «Сочи» (3:1) в 4-м туре Мир РПЛ.

«Что говорил в раздевалке? Поздравил с победой, но они тоже разные бывают. Завтра будем анализировать и пускать критические стрелы. Но мы знаем, как это работает, знаем, откуда растут ноги.

Соперник остался в меньшинстве, команда выдохнула и подумала, что будет легко. Но это «Сочи», амбициозная и мастеровитая команда.

Мы свои моменты не использовали, что закончилось пропущенным мячом. Ноги растут из головы? Да‑да, по‑другому и не скажешь. Здорово сформулировали.

Изнутри мужская рука нужна, необходимо сохранять спокойствие. Мы знаем, откуда растут ноги, поговорим. Но здесь еще накладывается разная степень готовности, у нас молодые ребята, которые могут с такой ответственностью не справиться.

Что хорошего заметил в этом матче? Предостаточно моментов, где мы не можем хладнокровно распорядиться», – сказал тренер армейцев.

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55 комментариев

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Контрольный выстрел
Ответ Александр Ветров
Хоть и забил Заболотный сегодня, но он СОВСЕМ никакой. Чисто фарт. Когда хоть будет усиление в атаке?
Заболотный, по справедливости, выигрываем очень много борьбы и от него много черновой работы. Да, от нападающего нужны голы, но нельзя говорить, что ничего не делает.
+39
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Александр Ветров
Хоть и забил Заболотный сегодня, но он СОВСЕМ никакой. Чисто фарт. Когда хоть будет усиление в атаке?
+35
-6
+29
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Александр Ульянов
раньше это был вернблум
+19
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Buharoid
Ответ Peter Parker
Мужская рука изнутри?
Fucking Slaves!
+13
-2
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Кирилл
Радует, что молодые игроки выходят и показывают качественную игру.
Рядно так вообще сегодня выдал удар от души !

Но жаль, что приходится давать им такую возможность из-за усеченного состава ..
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Peter Parker
Мужская рука изнутри?
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Buharoid
Ответ Александр Ветров
Хоть и забил Заболотный сегодня, но он СОВСЕМ никакой. Чисто фарт. Когда хоть будет усиление в атаке?
Пока Чалов сегодня мазал со всех убойных позиций, Зе взял и зарешал, когда нужно. Сегодня он хейта точно не заслужил.
+11
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воробей джек
До 65 минуты ЦСКА играл отлично! Но потом просто провал! Такое очень часто было при Гончаренко. Все куда-то исчезло и посыпалось,гол Сочи можно было руками пощупать,насколько очевидным он был. Очень жаль,что травму получил Глебов,он очень прилично смотрелся! Здоровья и скорейшего возвращения в строй.
+8
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Серёга Соколов
Нам бы сейчас такого как Понтус... Он и команду в тонусе держал,и соперников в страхе
+6
-1
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dreamstep
Федотов крутой тренер, но ЦСКА жизненно необходимо усиление, пара игроков в полузащиту-атаку. Иначе, если делать ставку на молодых, не всегда будет стабильно результат.
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Серёга Соколов
Ответ Контрольный выстрел
Заболотный, по справедливости, выигрываем очень много борьбы и от него много черновой работы. Да, от нападающего нужны голы, но нельзя говорить, что ничего не делает.
Почему ничего? Порет моменты регулярно. Это тоже уметь надо
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Buharoid
Ответ Александр Ветров
Никакого хейта, только реальность. У Феди не всегда всё получается, но он намного стабильнее.
Пока что у Стабильного Феди 0 голов с игры, а у Заболотного два. Я понимаю, что он не Левандовский, но объективно же надо смотреть.
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ShadyL
Ответ Александр Ветров
Хоть и забил Заболотный сегодня, но он СОВСЕМ никакой. Чисто фарт. Когда хоть будет усиление в атаке?
по оценкам всех аналитических площадок
(в частности whoscored) он 3й матч подряд в РПЛ один из самых полезных игроков в составе, очевидно, так же думают и тренера. да и по стате 2 гола с игры за 4 матча норм.

хейтеры не думают, что проблема в их понимании игры?
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Кирилл
Ответ Groznyi2024
Клаудиньо бьют локтем в кадык - ноль, ничего, даже штрафного нет. Тут удаляют за легкое касание. Гениальное судейство
Защитник Сочи вылетал с выставленным локтем - это желтая карточка.
Судья не виноват, что это была вторая желтая карточка для Марсело.
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Александр Ветров
Ответ Buharoid
Пока Чалов сегодня мазал со всех убойных позиций, Зе взял и зарешал, когда нужно. Сегодня он хейта точно не заслужил.
Никакого хейта, только реальность. У Феди не всегда всё получается, но он намного стабильнее.
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ICE78
Ответ Серёга Соколов
Нам бы сейчас такого как Понтус... Он и команду в тонусе держал,и соперников в страхе
Нам бы сейчас такого как Газзаев!
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ICE78
Команда выдохнула и подумала... А для чего нужен тренер? Чудом избежали ничейки! Замены напрашивались сразу, когда 10 человек стали возить 11. Как всегда дождались гол в свои ворота, хотя за 10 минут до этого уже было понятно, что он будет в наши ворота или это только видно диванным экспертам, а тренерскому штабу нет? Мойзес не может постоянно играть за пол команды! Заболотный хоть и забил, но деревянный! Выигрывать один матч из пяти упущенных возможностей это уровень тренерского мастерства.
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Владимир Лоншаков
Какие молодые ребята? Тороп и Глебов не справлялись? Да у тебя, Федотов, этот состав давно играет этими игроками, кроме выше названных и почему же не справляется, стали играть, как трусы, получив большинство. Позор, стыдно и, именно,Вы, господин Федотов, в этом и виноваты, если видите, что игроки еле передвигаются, то делай замены, чтобы команда мяч держала, а не панически ходила по полю, повезло сегодня, в следующий раз не пройдёт такой номер.
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Контрольный выстрел
Хотел ответить лично про руку из нутри, но я смотрю тут много полудурков.
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Контрольный выстрел
Ответ erabog@icloud.com
Из за этой мужской руки игроки оттуда и бегут, есть знакомые в ЦСКА, и все как один говорят что долгое прибываете Федотова, ничего хорошего не даст. Описывают как будто он там реальный режим устроил, вот такие пироги)
На Луне есть знакомые? Нужно тему одну пробить.
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Андрей ЦСКА
Ответ Groznyi2024
Клаудиньо бьют локтем в кадык - ноль, ничего, даже штрафного нет. Тут удаляют за легкое касание. Гениальное судейство
здесь жёлтая вторая
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Евгений Вольный
Я один не втыкнул в логический смысл последнего абзаца?
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воробей джек
Ответ Anton Solovyev
Выпускать некого, какие замены? Вместо 17 летнего Глебова выходит 17 летний Рядно и мертвый Кучаев. Замены дело хорошее, когда есть кем играть. Тут претензии не к Федотову явно.
Кучаев мертвейший! Что-то он совсем никакой стал.
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Golfimbyl
Заба сегодня забил да может фартануло конечно но работы он много делает, хотя и косячит ещё больше несколько моментов где должен был отдавать пас ближайшему партнеру зачем-то лупит по воротам, понятно что нап и хочет забить но это прям бросается в глаза что жадничает !
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ShadyL
Ответ Александр Ветров
Никакого хейта, только реальность. У Феди не всегда всё получается, но он намного стабильнее.
никто не спорит, что он получше. но пока стабильно 0 голов с игры за 4 тура.
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