ЦСКА выиграл 3 матча подряд в РПЛ и идет третьим. У армейцев 11 голов – никто не забил больше
ЦСКА выиграл три матча Мир РПЛ подряд после поражения в первом туре.
Сегодня армейцы обыграли «Сочи» (3:1). До этого были победы над «Локомотивом» и «Ахматом».
В 4 турах команда Владимира Федотова забила 11 голов. Ни у кого в лиге нет больше, столько же – у «Спартака» и «Крыльев Советов».
В следующем туре ЦСКА сыграет с «Динамо» в гостях.
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"Обещаю реабилитироваться перед вами и перед собой», – сказал форвард ЦСКА в ролике из раздевалки, опубликованном пресс‑службой клуба."
Пацан сказал, пацан сделал!
Ну и Рядно положил невероятный голешник прям в девятку !
Но нельзя так отдавать контроль игры команде, которая играет в меньшинстве …
Усиление нужно крови из носу…
Главное, что победили !
Глебову здоровья ! Говорят, что увезли со стадиона на скорой …
Надеюсь, к матчу с Динамо все остальные травмированные поправятся и наконец приедет Давила.
Что происходит?
Но опускать руки после удаления не надо в следующий раз, а то чуть по шапке не надавали