ЦСКА выиграл 3 матча подряд в РПЛ и идет третьим. У армейцев 11 голов – никто не забил больше

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Владимир Федотов Сочи Футбол

ЦСКА выиграл три матча Мир РПЛ подряд после поражения в первом туре.

Сегодня армейцы обыграли «Сочи» (3:1). До этого были победы над «Локомотивом» и «Ахматом».

В 4 турах команда Владимира Федотова забила 11 голов. Ни у кого в лиге нет больше, столько же – у «Спартака» и «Крыльев Советов».

В следующем туре ЦСКА сыграет с «Динамо» в гостях.

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9 комментариев

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Злой Руся
9 августа.

"Обещаю реабилитироваться перед вами и перед собой», – сказал форвард ЦСКА в ролике из раздевалки, опубликованном пресс‑службой клуба."

Пацан сказал, пацан сделал!
+17
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+14
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Кирилл
Великий спас и исправился за промах с Факелом !
Ну и Рядно положил невероятный голешник прям в девятку !

Но нельзя так отдавать контроль игры команде, которая играет в меньшинстве …
Усиление нужно крови из носу…

Главное, что победили !
Глебову здоровья ! Говорят, что увезли со стадиона на скорой …
Надеюсь, к матчу с Динамо все остальные травмированные поправятся и наконец приедет Давила.
+5
-2
+3
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Wirtgen
Приличный старт, особенно учитывая безумное количество трансферов на вход.
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Константин Безликих
Ужасная игра в большинстве.Было такое ощущение, что это ЦСКА играл без одного игрока, а не Сочи, которые могли бы и больше забить.Зе спас, конечно, за что ему спасибо.
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Shadow1882
Чалов играет как Гризманн, Заболотный забивает как Роналду, Гайч отдаёт голевую пяткой, Набабкин вторую молодость переживает на поле, а Рядно и вовсе Михаил Игоревич!
Что происходит?

Но опускать руки после удаления не надо в следующий раз, а то чуть по шапке не надавали
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