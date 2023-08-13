ЦСКА выиграл 3 матча подряд в РПЛ и идет третьим. У армейцев 11 голов – никто не забил больше

ЦСКА выиграл три матча Мир РПЛ подряд после поражения в первом туре.

Сегодня армейцы обыграли « » (3:1). До этого были победы над «Локомотивом» и «Ахматом».

В 4 турах команда забила 11 голов. Ни у кого в лиге нет больше, столько же – у «Спартака» и «Крыльев Советов».

В следующем туре сыграет с «Динамо» в гостях.

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