Хавбека ЦСКА Глебова на скорой увезли с матча против «Сочи». Он получил травму в конце 1-го тайма

Теги ЦСКА премьер-лига Россия травмы ТАСС Сочи Здоровье Кирилл Глебов Михаил Рядно Футбол

Хавбека ЦСКА Кирилла Глебова увезли со стадиона на машине скорой помощи.

В матче 4-го тура Мир РПЛ против «Сочи» (2:0) Глебов получил травму в конце 1-го тайма и не смог покинуть поле без посторонней помощи. После перерыва 17-летнего полузащитника заменил Михаил Рядно.

Как сообщает ТАСС, Глебов покинул «ВЭБ Арену» на машине скорой помощи.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

34 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Феликс Бонивур
Здоровья парню…
+58
-1
+57
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vagner01
Здоровья!По виду повреждение серьезное! Судья урод! Парня сломали а он даже жк не дал! Весь матч дровосекам много позволял!
+50
-1
+49
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Георгий Михеев
Вообще странно что судейка даже желтой за это не дал -)
+45
0
+45
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vagner01
Ответ Александр Епифанов
Типо ещё не звезда!
А если не звезда то ломать можно? Так сломают что звездой можно и не стать!
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hitgoe Himgob
Мне кажется там что то по плохой вообще будет...
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Шмырёв
да что ж такое,состав все сокращается и сокращается,здоровья парню
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Серёга Соколов
Ответ Георгий Михеев
Вообще странно что судейка даже желтой за это не дал -)
Ничего странного,слабый судья! Много фолов мимо глаз пропустил
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Toppec09
Там ещё Федотов сказал, что нога чувствительность потеряла. Но судя по всему, нервный узел задет. Здоровья
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S. A.
Кириллу только здоровья. Прям перед глазами промелькнул эпизод с Неймаром из 2014-го🙏🙏🙏

А Сочи своей "игрой" заслуживают только презрения. Поняли, что легко им здесь не будет, и начали наших рубить почём зря. А судейка им карточек жалел. Как минимум на одно удаление они наиграли, спасибо судейке, что хоть это не пропустил
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Ковальчук
Но красной за это не дали
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Лоншаков
Кириллу-здоровья, слишком грубо играли сочинцы, судья очень либеральничал, если серьёзная травма, то очень жаль парнишку, смело играл и почти без ошибок. Ещё раз-здоровья! Если бы все так играли, с такой самоотдачей, то и не пропустили бы и не было такой валидольной концовки игры. Слишком трусливо стали играть, когда получили численное преимущество.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Серёга Соколов
Здоровья!!! Болельщики с тобой!!! Главное,чтобы ничего серьезного...
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Маэстро777
Судью на мыло
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
OneLad
скорее всего сильный ушиб позвонка
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dimon33379
Здоровья✊
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Ковальчук
Но красной за это не дали
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ФУТБОЛ ТВ
Ответ Hitgoe Himgob
Мне кажется там что то по плохой вообще будет...
Согласен
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
adamx
Ответ Slavnov
Кричал то жестко,здоровья конечно,но не думаю,что что-то серьезное,если б было серьезно не смог бы сам ходить
он и не ходил сам. его на плечах несли. Я думал в копчик попали, но похоже в нервный узел.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Ковальчук
Ответ Андрей Лапшов
С Ахматом 2 дали, сегодня 1, еще с Оренбургом на кубок красная + пенальти уже не сосчитать сколько пробили, это за 4 тура, и все мало, все судьи плохие
Не мало, если человека ломают откровенно, то пусть и вторую красную дают
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Лапшов
Ответ Антон Ковальчук
Но красной за это не дали
С Ахматом 2 дали, сегодня 1, еще с Оренбургом на кубок красная + пенальти уже не сосчитать сколько пробили, это за 4 тура, и все мало, все судьи плохие
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Slavnov
Ответ adamx
он и не ходил сам. его на плечах несли. Я думал в копчик попали, но похоже в нервный узел.
в подрибунке сам шел,опираясь на врачей и еле двигая ногами,но шел сам и так же крича,от каждого движения
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Георгий Михеев
Ответ adamx
он и нарушение то вроде не поставил :-)
Да вроде штрафной то он дал, там сразу двух игроков ЦСКА скосили.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
adamx
Ответ Slavnov
в подрибунке сам шел,опираясь на врачей и еле двигая ногами,но шел сам и так же крича,от каждого движения
Сам шел, опираясь на врачей и еле двигая ногами? А это как? Я видел он правую ногу волочил и на левую вставал, а руками опирался на плечи сотрудников.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Slavnov
Ответ adamx
Сам шел, опираясь на врачей и еле двигая ногами? А это как? Я видел он правую ногу волочил и на левую вставал, а руками опирался на плечи сотрудников.
с трудом,но шел сам,ушиб всего скорее,не более
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Slavnov
Кричал то жестко,здоровья конечно,но не думаю,что что-то серьезное,если б было серьезно не смог бы сам ходить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий