Хавбека ЦСКА Глебова на скорой увезли с матча против «Сочи». Он получил травму в конце 1-го тайма

Хавбека ЦСКА Кирилла Глебова увезли со стадиона на машине скорой помощи.

В матче 4-го тура Мир против « » (2:0) получил травму в конце 1-го тайма и не смог покинуть поле без посторонней помощи. После перерыва 17-летнего полузащитника заменил .

Как сообщает , Глебов покинул «ВЭБ Арену» на машине скорой помощи.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

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