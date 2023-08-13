Хавбека ЦСКА Глебова на скорой увезли с матча против «Сочи». Он получил травму в конце 1-го тайма
Хавбека ЦСКА Кирилла Глебова увезли со стадиона на машине скорой помощи.
В матче 4-го тура Мир РПЛ против «Сочи» (2:0) Глебов получил травму в конце 1-го тайма и не смог покинуть поле без посторонней помощи. После перерыва 17-летнего полузащитника заменил Михаил Рядно.
Как сообщает ТАСС, Глебов покинул «ВЭБ Арену» на машине скорой помощи.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.
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А Сочи своей "игрой" заслуживают только презрения. Поняли, что легко им здесь не будет, и начали наших рубить почём зря. А судейка им карточек жалел. Как минимум на одно удаление они наиграли, спасибо судейке, что хоть это не пропустил