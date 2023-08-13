Фанаты «ПСЖ» вывесили баннер «Все мы совершаем ошибки. Рождение в Марселе – одна из них» в адрес Люки Эрнандеса, видимо

Болельщики «ПСЖ» на матче с «Лорьяном» вывесили оскорбительный баннер.

Во время домашнего матча 1-го тура Лиги 1 против «Лорьяна» (0:0) болельщики «ПСЖ» вывесили на трибуне «Парк де Пренс» баннер с надписью: «Все мы совершаем ошибки. Родиться в Марселе – одна из них».

Предположительно баннер был адресован Люке Эрнандесу, перешедшему в «ПСЖ» из «Баварии» этим летом. Защитник родился в Марселе, однако является воспитанником «Атлетико» и провел большую часть карьеры в Испании.

Ранее глава объединения фанатов «ПСЖ» выступил против перехода Эрнандеса в «ПСЖ».

Эрнандес начал матч против «Лорьяна» в стартовом составе «ПСЖ» и был заменен на 82-й минуте игры.

Фото: twitter.com/psgcommunity_

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