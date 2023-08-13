Фанаты «ПСЖ» вывесили баннер «Все мы совершаем ошибки. Рождение в Марселе – одна из них» в адрес Люки Эрнандеса, видимо

Теги ПСЖ лига 1 Франция болельщики Лорьян Люка Эрнандес Футбол

Болельщики «ПСЖ» на матче с «Лорьяном» вывесили оскорбительный баннер.

Во время домашнего матча 1-го тура Лиги 1 против «Лорьяна» (0:0) болельщики «ПСЖ» вывесили на трибуне «Парк де Пренс» баннер с надписью: «Все мы совершаем ошибки. Родиться в Марселе – одна из них».

Предположительно баннер был адресован Люке Эрнандесу, перешедшему в «ПСЖ» из «Баварии» этим летом. Защитник родился в Марселе, однако является воспитанником «Атлетико» и провел большую часть карьеры в Испании.

Ранее глава объединения фанатов «ПСЖ» выступил против перехода Эрнандеса в «ПСЖ».

Эрнандес начал матч против «Лорьяна» в стартовом составе «ПСЖ» и был заменен на 82-й минуте игры.

Фото: twitter.com/psgcommunity_

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9 комментариев

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rigobersong
Конечно, ведь каждый порядочный Француз должен быть рожден в Африке:)
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T622222
Фанаты ПСЖ самая большая ошибка природы
+24
-2
+22
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Evgeny Trifonov
Очень смешно от фанатов ПСЖ, где наверное процентов 70 трибуны марокканцы и прочие.
+17
-2
+15
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Nekrasof
Ответ T622222
Фанаты ПСЖ самая большая ошибка природы
Чем то отдаленно зенит напоминает псж
+7
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udiekemen
Тупизм🗿
+2
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Kahn01
Логика речи в заголовке отсутсвует напрочь, видимо
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Евгений Теличко
Красавцы, упрощают адаптацию новичку. Ждем баннеров про мать и шествий у дома Эрнандеса через неделю.
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Красная стрела
По ходу французские регионы люто ненавидят друг друга. 😅Даже в кино отражено. "это вам не Франция, это Марсель" (с)
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Злобный Конь
"Все мы совершаем ошибки. Уже фактом своего рождения". Вот баннер про фанатов ПСЖ.
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