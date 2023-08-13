Евсеев за 30 секунд закончил пресс-конференцию после 0:2 от «Зенита»: «Очень хорошо, красиво выиграли, поздравляю, молодцы»

Вадим Евсеев не стал отвечать на вопросы журналистов после игры с «Зенитом».

В матче 4-го тура Мир « » проиграл петербуржцам со счетом 0:2.

Тренер воронежцев провел пресс-конференцию после игры за 30 секунд, сообщает «Первый спорт».

«Спасибо, поздравляю «Зенит». Очень, очень хорошо, красиво сегодня выиграли. Молодцы! Мои поздравления», – сказал Евсеев и ушел с пресс-конференции, не дожидаясь вопросов журналистов.

Отметим, что все же дал комментарий «Матч ТВ» до пресс-конференции.

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