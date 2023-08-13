Евсеев за 30 секунд закончил пресс-конференцию после 0:2 от «Зенита»: «Очень хорошо, красиво выиграли, поздравляю, молодцы»

Теги Зенит премьер-лига Россия Вадим Евсеев Факел Футбол

Вадим Евсеев не стал отвечать на вопросы журналистов после игры с «Зенитом».

В матче 4-го тура Мир РПЛ «Факел» проиграл петербуржцам со счетом 0:2.

Тренер воронежцев провел пресс-конференцию после игры за 30 секунд, сообщает «Первый спорт».

«Спасибо, поздравляю «Зенит». Очень, очень хорошо, красиво сегодня выиграли. Молодцы! Мои поздравления», – сказал Евсеев и ушел с пресс-конференции, не дожидаясь вопросов журналистов.

Отметим, что Евсеев все же дал комментарий «Матч ТВ» до пресс-конференции.

Шадыханов не дал пенальти в ворота «Зенита» после ВАР за игру рукой Эраковича. Максимов раньше сфолил в атаке

«Зенит» хочет равного отношения от арбитров. Мы получаем по ногам – судья не показывает карточки, а Сантос тут же получил предупреждение». Клаудиньо о судействе Шадыханова

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

89 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Antonio Gaudi
Там даже бывший судья Федотов, который только и делает что хайпит на хейте Зенита, написал что на 43 минуте должны были ставить пенальти в ворота Факела , а на 90 минуте решение не назначать пенальти в ворота Зенита было абсолютно верным.
Судья весь матч давал Факела преимущество, позволяя безнаказанно бить и топтать техничных игроков Зенита, попутно сажая их на карточки при первом же фоле.
И Евсеев ещё смеет себя так вести. Просто отвратительно.
+114
-25
+89
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
klimparty
При всем уважении, пенальти верно не дали, а то, что факел закончил игру с 11 игроками - фарт. Неприятная команда
+77
-23
+54
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Grishkevich
Ну так то счет по делу
+33
-11
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
luu
Почему-то в ответ хочется процитировать самого Евсеева после матча с Уэльсом
+20
-7
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anton Vasilev
в каждом сезоне РПЛ должен быть свой амкар, теперь понял почему Злобный конь так с факела горел
+17
-4
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Давид Agabekyan
Ответ adamx
Комментарий скрыт
В борьбе локтем в кадык. В борьбе ударами сзади по ногам
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Циник Петербургский
Вадим "БуйВам" Евсеев немного поостынет, когда посмотрит повторы спорных моментов и поймет, что судья сегодня откровенно спас его команду от заслуженного разгрома.
+12
-6
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
elninjo_3
А вообще Факел сломал игру Зенита во втором тайме, поддавил, но постоянное нытье футболистов и Семака, к сожалению, сделало свое дело. Идем дальше! На Зенит смотреть больше не хочется, как и на Аршавина и прочих припевал.
+13
-7
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
elninjo_3
Ответ Катя_СПб
На ТАКОЙ Факел смотреть тоже не хочется.
На какой такой? Хоть один жесткий подкат был? Хамство? Пару подножек Клаудиньо, а вы уже разнылись. Там и желтых не было
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ProKit
ну и клоун, постыдился бы
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shadow1882
Спортс даже не проверяет, что постят новостники. Прессуха длилась полторы минуты и 2/3 интервью в новости просто отсутствует
Дополняйте, а то это позорная желтуха просто - публиковать ложь какого-то Гоши. Зайти на ютуб и уделить лишнюю минуту времени не так и сложно
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fil_spb
Ответ adamx
Комментарий скрыт
"Фолы Факела были в борьбе за мяч, а не сзади"

Ага-ага. Особенно при ударе локтем в кадык, когда мяча рядом вообще не было. Или когда тот же Сантос обыграл двух соперников, улетал на свободное пространство, но получил удар в бедро. И еще десятке таких же моментов откровенной грубости, которую судья простил.
Шадыханов, это ты? Не думал что судьи РПЛ сидят на спортсе.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Катя_СПб
Ответ elninjo_3
А вообще Факел сломал игру Зенита во втором тайме, поддавил, но постоянное нытье футболистов и Семака, к сожалению, сделало свое дело. Идем дальше! На Зенит смотреть больше не хочется, как и на Аршавина и прочих припевал.
На ТАКОЙ Факел смотреть тоже не хочется.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роберт Дауни-средний
игры с командами Евсеева это всегда какое-то тягучее невыразительное нечто. Антифутол из палаты мер и весов.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cearvm
Евсеев как всегда не умеет сдерживать эмоции. Нужно выполнять работу до конца и давать комментарии, которые увидят болельщики на спортивных ресурсах и платных каналах, но бюджетному футболу такие вещи неведомы.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
За наш футбол!
Он же еще короче может..))
А вообще конечно его надо принимать таким,каким он был всю карьеру..
Ну и команда такая же..без изысков,а задавили ведь в конце матча.
Игра смотрелась,но Урал и Крылья в этом туре были топ!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SirArktic
клоун как и всегда
+29
-27
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
Вадик всегда был немногословен. Его знаменитое "*** вам! " тому доказательство.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red7
Хорошо, хоть *** вам в конце не сказал
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Беляков
А стул то , оказывается жидкий
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Красная стрела
Ответ elninjo_3
А вообще Факел сломал игру Зенита во втором тайме, поддавил, но постоянное нытье футболистов и Семака, к сожалению, сделало свое дело. Идем дальше! На Зенит смотреть больше не хочется, как и на Аршавина и прочих припевал.
И не говори. Если Зенит играет не с твоей командой, то смотреть лучше только счет 🤷‍♂️
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fil_spb
Ответ adamx
Ну в бедро - там не сзади, там просто подножка. Да и пространство далеко от ворот, плюс начало матча. Такие желтые - это как бы очень редко бывают... Я так понял сейчас указание есть - разрешать борьбу и меньше свистков. Поэтому так и играли...
Удар в бедро, в напряженную мышцу, это весьма неплохой шанс нанести травму. И было это в середине 1 тайма уже, самый разгар игры. Во-вторых, Сантоса свалили в той же точке поля, только на противоположной бровке, где сфолил сам Сантос и получил ЖК. Так что отмазки так себе.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сибирский литовец
Вадик и был главным бандитом в команде Палыча , и тут собрал братков .
Бритоголовые , бородатые - сплошные воронежцы)
После ухода Венделла мяч в центре перестал задерживаться , Факел физически готов хорошо - как роботы , могут бегать похоже бесконечно, стал давить .
Смотрел Динамо -Балтика , и конечно этот матч в Питере был в разы интересней. Балтика ничего не могла противопоставить Динамо после 2:0
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
madjer163
Ответ elninjo_3
Судья, конечно, спорол ерунду. Фол 50 на 50 и чистый пенальти
Против зенита нет пенальти в их ворота
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Melnikov1968
А чем он недоволен? Факел плохо играет, Евсеев посредственный тренер. Счёт отражает уровень команд. Не являюсь поклонником Зенита, просто достало нытье тренеров, которые проигрывают.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий