Евсеев за 30 секунд закончил пресс-конференцию после 0:2 от «Зенита»: «Очень хорошо, красиво выиграли, поздравляю, молодцы»
Вадим Евсеев не стал отвечать на вопросы журналистов после игры с «Зенитом».
В матче 4-го тура Мир РПЛ «Факел» проиграл петербуржцам со счетом 0:2.
Тренер воронежцев провел пресс-конференцию после игры за 30 секунд, сообщает «Первый спорт».
«Спасибо, поздравляю «Зенит». Очень, очень хорошо, красиво сегодня выиграли. Молодцы! Мои поздравления», – сказал Евсеев и ушел с пресс-конференции, не дожидаясь вопросов журналистов.
Отметим, что Евсеев все же дал комментарий «Матч ТВ» до пресс-конференции.
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«Зенит» хочет равного отношения от арбитров. Мы получаем по ногам – судья не показывает карточки, а Сантос тут же получил предупреждение». Клаудиньо о судействе Шадыханова
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Судья весь матч давал Факела преимущество, позволяя безнаказанно бить и топтать техничных игроков Зенита, попутно сажая их на карточки при первом же фоле.
И Евсеев ещё смеет себя так вести. Просто отвратительно.
Дополняйте, а то это позорная желтуха просто - публиковать ложь какого-то Гоши. Зайти на ютуб и уделить лишнюю минуту времени не так и сложно
Ага-ага. Особенно при ударе локтем в кадык, когда мяча рядом вообще не было. Или когда тот же Сантос обыграл двух соперников, улетал на свободное пространство, но получил удар в бедро. И еще десятке таких же моментов откровенной грубости, которую судья простил.
Шадыханов, это ты? Не думал что судьи РПЛ сидят на спортсе.
А вообще конечно его надо принимать таким,каким он был всю карьеру..
Ну и команда такая же..без изысков,а задавили ведь в конце матча.
Игра смотрелась,но Урал и Крылья в этом туре были топ!
Бритоголовые , бородатые - сплошные воронежцы)
После ухода Венделла мяч в центре перестал задерживаться , Факел физически готов хорошо - как роботы , могут бегать похоже бесконечно, стал давить .
Смотрел Динамо -Балтика , и конечно этот матч в Питере был в разы интересней. Балтика ничего не могла противопоставить Динамо после 2:0