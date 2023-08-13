Семак о 2:0 с «Факелом»: «Судейство не буду комментировать – мало ли, еще дисквалифицируют. Сразу сказал, что это закончится драками»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия судьи Факел Павел Шадыханов Матч ТВ Страхиня Эракович Дмитрий Васильев 2004 Футбол

Сергей Семак отказался комментировать судейство в матче «Зенит» – «Факел» (2:0).

Главным арбитром встречи был Павел Шадыханов.

– Не буду комментировать судейство. Сразу сказал, что такое судейство закончится драками. Но что‑то комментировать не хочу. Иначе мало ли, как мои слова интерпретируют, могут еще дисквалифицировать.

Что было во втором тайме? Преимущество было шаткое, у соперника была надежда сравнять счет, много было борьбы в концовке. Забили бы мы два мяча в первом тайме, игра была бы другой. Всегда так бывает, когда соперник чувствует, что может исправить ситуацию.

Проблемы после стандартов? Я не вспомню ни одного момента, за исключением одного аута и серии отскоков. Нормально справились. Понимали, что у «Факела» это сильная сторона. Непростая победа получилась.

– Было ли очевидно в динамике, что было нарушение на Васильеве? Перед тем, как была игра рукой у Эраковича.

– В динамике – нет, на повторе увидели руку.

Игра складывалась хорошо в первом тайме, нужно было быстрее забивать, чтобы быстрее завершать матч. Во втором тайме стало больше борьбы, у команды соперников была возможность забить. Игра была нервная, исходя из небольшого разрыва в счете. По ходу сезона игроки набирают форму, поэтому замены логичны.

Нам нужно улучшать определенные взаимодействия и приводить всех к общему знаменателю. Половина команды отсутствовала на сборах, кто‑то выходит неготовым, но будем выжимать максимум из того, что имеем, – сказал тренер «Зенита».

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33 комментария

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bellyashe
так и запишем, отказ от комментариев в конфронтационной манере)
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Vićtor Diaź
Улыбался в конфронтационный манере весь матч)))
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Элдор ШоуУродов
«Во фразе «судейство не буду комментировать» явно улавливаются нотки негатива по отношении к судейскому комитету. Язвительная манера речи о работе арбитров для нас неприемлема, в связи с чем мы приняли решение дисквалифицировать Сергея Семака на 1 матч МИР РПЛ»

(ц) КДК
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IceBear27
Шадыханов имел все шансы стать «героем», как Москалёв в ноябре 2022 на кубковом матче Зенита и Спартака. И от массовой драки спасло только отсутствие на поле персонажей вроде Барриоса, Соболева или Промеса
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Семен Забоев
Ответ Андрей Андреев
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И официально не устроенный, лучше фирма пусть предоставляет в аренду, и после комментариев сразу договор закрывают)
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zenitka
Судья отсудил реально слабо.
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Денис Гончаров
Я вот не понимаю, какого хрена? Почему можно критиковать футболистов, тренеров, комментаторов, да даже (прости господи) футбольных чинуш, а этих клоунов нельзя? Так не то что нельзя критиковать, так даже подходить к ним в конфронтационной манере нельзя.
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Игорь Новиков
Дебильная практика судей, если честно. Не свистеть, не давать карт. Типа бороться дают. Заканчивается драками.
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ZarvuR2020
Ответ Ефии
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Второй тур подряд такую шутку вижу, ахах
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Ефии
Ответ Vićtor Diaź
Улыбался в конфронтационный манере весь матч)))
🔥🔥🔥
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IceBear27
Ответ Сково Роад
Позвольте... Но ведь нужно играть... А не ныть... Ведь годами именно так и докладывали нам одни болельщики из одного северного города, пока у них всё было нормально с судейками? Где они все, эти принципиальные ребята? Почему не одёрнут своих заблудившихся товарищей? Почему на всех ветках то, что они сами постоянно называют нытьём?
А где здесь нытьё? Я сказал, что судья отвратительно провёл матч, и благодаря его странным решениям всё чуть не перетекло в массовую драку)
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heathen
Ответ Игорь Новиков
Дебильная практика судей, если честно. Не свистеть, не давать карт. Типа бороться дают. Заканчивается драками.
Не дают желтые соперникам только когда Зенит играет. Сейчас идет игра Сочи-Цска и там желтые дают сразу, за любой более-менее жесткий стык, уже штук 6 карточек раздали.
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dreamstep
Если Семака до такого довели, то судьям и их руководству надо реально посмотреть на себя со стороны.
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Циник Петербургский
Ответ bellyashe
так и запишем, отказ от комментариев в конфронтационной манере)
Я больше скажу. У Семака даже просмотр повторов - и тот "в конфронтационной манере"! ;)
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Иван Новиков
Хотел сказать, что Воронеж засудили, но вовремя сдержался.
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Данко Лазович
Ответ IceBear27
Шадыханов имел все шансы стать «героем», как Москалёв в ноябре 2022 на кубковом матче Зенита и Спартака. И от массовой драки спасло только отсутствие на поле персонажей вроде Барриоса, Соболева или Промеса
кстати да. Вильмар бы если присутствовал, поджог бы точно.
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Сково Роад
Ответ IceBear27
А где здесь нытьё? Я сказал, что судья отвратительно провёл матч, и благодаря его странным решениям всё чуть не перетекло в массовую драку)
Ну да. Болельщики всех клубов тоже просто говорили, что судья отвратительно провёл матч, а им свысока отвечали, что вы там все ноете. )

Но ребята из клуба, у которого почему-то судьи никогда п о ч е м у - т о отвратительно не проводили матчи, хихикали и рассуждали что надо просто хорошо играть. И вот кажется до них начинает потихоньку доходить.
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Семен Забоев
Ответ STB
ты тоже сейчас красноречием и словарным запасом не отличился
а мне и не надо, я же не тренер на конференции
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Данко Лазович
Ответ Bartez1986
да хочется чтобы всех судили честно. но такого не будет. я уже 146000 тысяч раз здесь писал, что косячят вообще во ВСЕ стороны. Но после игр начинается выискивание черных кошек в темной комнате, где их нет.
Это да. Обеими руками за)
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Данко Лазович
Ответ Bartez1986
Так и есть. Непонятный пенальти на Бакаеве, зато нет явного пенальти на Зобнине. Куча ошибок в матче с Краснодаром. Левый штрафной в концовке игры с Уралом при 2:1 в пользу Спартака. Спартак хорошо судят? Я нисколько не оправдываю игру Спартака, и в Екате все по делу, но точно Спартаку подсуживают?
разве не главнее, что Зенит перестали судить честно?))
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igor kin
Ответ Bartez1986
Так и есть. Непонятный пенальти на Бакаеве, зато нет явного пенальти на Зобнине. Куча ошибок в матче с Краснодаром. Левый штрафной в концовке игры с Уралом при 2:1 в пользу Спартака. Спартак хорошо судят? Я нисколько не оправдываю игру Спартака, и в Екате все по делу, но точно Спартаку подсуживают?
штрафной был не в пользу Спартака,смотри внимательней матчи.и пенальти против зенита опять не назначен.
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Данил Кублицкий
А че комментировать когда знаешь что все проплачено 💯 %
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Nick Crosier
В следующем туре стоит начать с драки. Чтобы никто не переживал.
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Андрей Андреев
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