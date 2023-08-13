Семак о 2:0 с «Факелом»: «Судейство не буду комментировать – мало ли, еще дисквалифицируют. Сразу сказал, что это закончится драками»

Сергей Семак отказался комментировать судейство в матче «Зенит» – «Факел» (2:0).

Главным арбитром встречи был .

– Не буду комментировать судейство. Сразу сказал, что такое судейство закончится драками. Но что‑то комментировать не хочу. Иначе мало ли, как мои слова интерпретируют, могут еще дисквалифицировать.

Что было во втором тайме? Преимущество было шаткое, у соперника была надежда сравнять счет, много было борьбы в концовке. Забили бы мы два мяча в первом тайме, игра была бы другой. Всегда так бывает, когда соперник чувствует, что может исправить ситуацию.

Проблемы после стандартов? Я не вспомню ни одного момента, за исключением одного аута и серии отскоков. Нормально справились. Понимали, что у « » это сильная сторона. Непростая победа получилась.

– Было ли очевидно в динамике, что было нарушение на Васильеве? Перед тем, как была игра рукой у .

– В динамике – нет, на повторе увидели руку.

Игра складывалась хорошо в первом тайме, нужно было быстрее забивать, чтобы быстрее завершать матч. Во втором тайме стало больше борьбы, у команды соперников была возможность забить. Игра была нервная, исходя из небольшого разрыва в счете. По ходу сезона игроки набирают форму, поэтому замены логичны.

Нам нужно улучшать определенные взаимодействия и приводить всех к общему знаменателю. Половина команды отсутствовала на сборах, кто‑то выходит неготовым, но будем выжимать максимум из того, что имеем, – сказал тренер « ».

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