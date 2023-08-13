Хавбек «Зенита» Васильев о фоле «Факела» в атаке: «Убрал мяч вправо, мне дали по ноге – я упал. Нога болит»

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Факел Павел Шадыханов видеоповторы Максим Максимов Матч ТВ Дмитрий Васильев 2004 Футбол

Хавбек «Зенита» Дмитрий Васильев оценил судейство в матче с «Факелом».

В концовке матча 4-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Факелом» (2:0) мяч в штрафной «Зенита» попал в руку защитнику петербуржцев Страхине Эраковичу. После просмотра ВАР арбитр Павел Шадыханов не назначил пенальти и зафиксировал фол «Факела» в атаке. В предыдущем эпизоде форвард воронежцев Максим Максимов сфолил в атаке на Васильеве.

«Мяч от меня отскочил, я убрал вправо мяч, мне дали по ноге, я упал. Потом я ничего не видел, назначили фол на мне. Было нарушение правил? Да, нога болит.

Во втором тайме «Факел» начал поддавливать, от нас инициатива ушла, получилась такая концовка. Надо работать, прогрессировать, пока у нас не очень хороший футбол, мы разгонимся, только начало. Забили второй гол – камень с плеч упал, игра закончилась сразу», – сказал Васильев.

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25 комментариев

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IceBear27
Сейчас тебе объяснят, что ничего у тебя не болит. И вообще это ты сфолил, потому что ты в Зените играешь, а у Зенита админресурс)
+42
-7
+35
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ZarvuR2020
Очень надеюсь, что Васильев закрепится
+27
-2
+25
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Сибирский литовец
Ответ ZarvuR2020
Очень надеюсь, что Васильев закрепится
Хороший парень ,19 лет всего
+16
-1
+15
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Александр Беляков
Реф делал всё , чтобы удалить Клаудиньо
+11
-4
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Давид Agabekyan
Жаль следующего соперника Факела. Помимо того, что Воронеж не будет в ослабленном составе из-за дисквалификаций, хотя должны были сегодня получать красные, так ещё и на фоне такой вседозволенности продолжат ломать всех направо и налево
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-1
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Виктор
Ответ adamx
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Хочешь сам попробовать? Можем устроить.
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Алексей Кузнецов
Ответ Вильгельм де Геннин
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А что в этом смешного? Давай также ударим по ноге тебе, посмеемся от души.
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pyritanza
Ответ Давид Agabekyan
Жаль следующего соперника Факела. Помимо того, что Воронеж не будет в ослабленном составе из-за дисквалификаций, хотя должны были сегодня получать красные, так ещё и на фоне такой вседозволенности продолжат ломать всех направо и налево
Не удивлюсь, если там судья уже начнёт замечать фолы
+4
0
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Андрей Андреев
Надо поступать как Динамо 🤔
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Никита Самарин
Лаконично 😏. Очень надеюсь, что Васильев закрепиться в основе и будет стабильно играть.
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Питекантроп
Ответ Александр Беляков
Реф делал всё , чтобы удалить Клаудиньо
Факт.
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Удар Кержакова
Фол очевидный. Мимо мяча ногой в колено попал.
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Циник Петербургский
Ответ pyritanza
Не удивлюсь, если там судья уже начнёт замечать фолы
Запросто начнет. И карточки будет раздавать. Поскольку у других команд нет зенитовского "админресурса" ;)
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Евгений Родин
чемпионат только начался всё будет впереди
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Удар Кержакова
Ответ </c/>
встречное движение было у игроков, далеко не факт что бил именно игрок Факела...
Епт....ну здесь то можно быть адекватным? момент очевидный просто всем. Зачем такое писать?
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