Хавбек «Зенита» Васильев о фоле «Факела» в атаке: «Убрал мяч вправо, мне дали по ноге – я упал. Нога болит»

Хавбек «Зенита» Дмитрий Васильев оценил судейство в матче с «Факелом».

В концовке матча 4-го тура между «Зенитом» и « » (2:0) мяч в штрафной « » попал в руку защитнику петербуржцев Страхине Эраковичу. После просмотра ВАР арбитр Павел Шадыханов не назначил пенальти и зафиксировал фол «Факела» в атаке. В предыдущем эпизоде форвард воронежцев сфолил в атаке на .

«Мяч от меня отскочил, я убрал вправо мяч, мне дали по ноге, я упал. Потом я ничего не видел, назначили фол на мне. Было нарушение правил? Да, нога болит.

Во втором тайме «Факел» начал поддавливать, от нас инициатива ушла, получилась такая концовка. Надо работать, прогрессировать, пока у нас не очень хороший футбол, мы разгонимся, только начало. Забили второй гол – камень с плеч упал, игра закончилась сразу», – сказал Васильев.

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