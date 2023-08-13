У «Динамо» будет приоритетное право обратного выкупа Захаряна у «Реал Сосьедад»

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига возможные трансферы Динамо Москва Арсен Захарян Дмитрий Гафин Футбол

У «Динамо» будет приоритетное право выкупа Арсена Захаряна у «Реал Сосьедад».

Об этом рассказал член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.

– Испытываете ли вы гордость за Арсена?

– Если сделка все-таки состоится, то я буду горд и рад, что у Арсена получится воплотить его мечту играть в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Для нашего клуба это было бы отличным кейсом, что из нашего клуба можно вырасти до самых больших высот. Надеемся, что для «Реал Сосьедад» это будет отличное приобретение, которое поможет им двигаться дальше.

– Хотели бы вы оставить право обратного выкупа в случае, если Арсен не заиграет в Испании?

– Да, мы предусмотрели такую возможность. У нас будет преимущественное право на его приобретение, – сказал Гафин.

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38 комментариев

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kostyan89
Ответ Roman_ello
Зачем? Для чего? Отсечь команды из РПЛ?
да. чтоб в условный зенит или спартак не ушел
+96
0
+96
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pit4er
Зенит: а ловко вы это придумали
+76
-1
+75
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Pucheslav
Ответ Cearvm
Топ кринжовых контрактных пунктов. Так поступают топ-клубы обычно, но Динамо... Типа изначально в него не верят?))
Страховка от фокуса имени Марио Фернандеса
+51
-1
+50
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vampir901294
Ответ Roman_ello
Зачем? Для чего? Отсечь команды из РПЛ?
сам ответил на свой вопрос,что бы зенитушка не подсыпал денег 💰 в случае чего
+11
-2
+9
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Roman_ello
Зачем? Для чего? Отсечь команды из РПЛ?
+16
-8
+8
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Q1W2E3A!S!D!
Ответ Stewart D.
а Захаряну оно уже надо будет ?
а ты думаешь он станет топ-футболистом и нет никаких шансов, что однажды захочет вернуться в рпл?
+5
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HRYNDEL
Какое-то кручу верчу...
+3
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Алексей Эртуг
Вэтебешники обратно не продаются, у нас есть Бессмертный
+2
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Павел Мельников
Надеются на повторение карьерных историй Жиркова, Кержакова, Чигринского и т.д. А мы не очень надеемся.
+2
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tankist231
А выкуп за сколько? За отступные в 50-60 лямов))
+2
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Роман
Ответ СИ
А что он действительно так хорош что такой сыр - бор вокруг него ?
Ну его ещё в Челси год назад звали
+2
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artpal
Ответ Алексей Эртуг
Вэтебешники обратно не продаются, у нас есть Бессмертный
Бессмертный - правый защитник, Захарян - вингер
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Павел Мельников
Ответ Андрей Балабаев
При Манчини в группе лиги Европы Зенит дважды грохнул Сосьедад по 3-1.С дублем Кокорина в домашнем матче
6 лет назад. Год с небольшим назад Зенит не смог одолеть Бетис (или даже показать весомый шанс, что может это сделать), а Бетис на пару строчек пониже Сосьедада.
+1
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Roman_ello
Ответ kostyan89
да. чтоб в условный зенит или спартак не ушел
Так право выкупа — это не 100% вариант отсечения Зенита. Может сам Захарян не захочет в Динамо и Зенит сильно много даст
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D-M
Ответ tankist231
А выкуп за сколько? За отступные в 50-60 лямов))
За 5-6 млн., как вариант. Приоритетное право выкупа нужно в случае, если Захарян не оправдает надежд испанцев, а для РПЛ будет все еще норм.
50-60 млн. - это для случая, если Арсен повторит путь Хвичи и заинтересует европейских топов.
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CoMoBo3
Ответ Pucheslav
Не обещал. Только пока у него будет контракт с Сосьедадо, в РФ он сможет вернуться только в Динамо
Он может вернуться куда захочет, приоритетное право не так работает 😎
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_SIGNAL _
Ответ IgroMan18
Причём тут Марио? Он ушёл свободным агентом с устным условием, Захарян куплен за неплохие деньги и в принципе никому не обещал не играть в РФ за другой клуб
Как раз таки обещал, что не перейдёт в условный Зенит
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Один живой
Ответ Pucheslav
Страховка от фокуса имени Марио Фернандеса
дебильный пример.
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Младший лейтенант
Ответ Юлия Закаблукова
через год вернеться в динамо
Успешным и богатым.
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Андрей Балабаев
Ответ Павел Мельников
Пропускать на домашнем стадионе три для серьезной команды - это не на тоненького, это уже позор. Пусть и от испанской команды чуть крепче заштатных, это не Реал и не Барса.
В чëм позор? Ведь 2 забили. Нут забывать не надо что это первый матч в феврале. Объективно наши команды зимой не на пике формы. По сумме матчей 2-3. Упорная борьба
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Андрей Балабаев
Ответ Павел Мельников
6 лет назад. Год с небольшим назад Зенит не смог одолеть Бетис (или даже показать весомый шанс, что может это сделать), а Бетис на пару строчек пониже Сосьедада.
Что значит не было шанса? В ответной игре всë на тоненького было. И если бы в футболе не ввели вар матч перешёл бы в овертайм. Другое дело что это по понятной причине уже не важно было
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Vir_Cotto
За сколько? За 60 лямов? Толку от этого права?
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Alexander Baresi
Арсен удачи все получится, молодой и амбициозный игрок, есть куда расти, выучит за год-два язык и там осядет. Рад за парня
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