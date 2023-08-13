У «Динамо» будет приоритетное право обратного выкупа Захаряна у «Реал Сосьедад»
У «Динамо» будет приоритетное право выкупа Арсена Захаряна у «Реал Сосьедад».
Об этом рассказал член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.
– Испытываете ли вы гордость за Арсена?
– Если сделка все-таки состоится, то я буду горд и рад, что у Арсена получится воплотить его мечту играть в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Для нашего клуба это было бы отличным кейсом, что из нашего клуба можно вырасти до самых больших высот. Надеемся, что для «Реал Сосьедад» это будет отличное приобретение, которое поможет им двигаться дальше.
– Хотели бы вы оставить право обратного выкупа в случае, если Арсен не заиграет в Испании?
– Да, мы предусмотрели такую возможность. У нас будет преимущественное право на его приобретение, – сказал Гафин.
Захарян в «Сосьедаде» – Личка подтвердил. Вот-вот подпишет контракт
«Арсен говорит, что ему нравится Роналду. Я советую никого не копировать». Монолог первого тренера Захаряна
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
50-60 млн. - это для случая, если Арсен повторит путь Хвичи и заинтересует европейских топов.