У «Динамо» будет приоритетное право обратного выкупа Захаряна у «Реал Сосьедад»

У «Динамо» будет приоритетное право выкупа Арсена Захаряна у «Реал Сосьедад».

Об этом рассказал член совета директоров « » Дмитрий Гафин.

– Испытываете ли вы гордость за ?

– Если сделка все-таки состоится, то я буду горд и рад, что у Арсена получится воплотить его мечту играть в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Для нашего клуба это было бы отличным кейсом, что из нашего клуба можно вырасти до самых больших высот. Надеемся, что для « » это будет отличное приобретение, которое поможет им двигаться дальше.

– Хотели бы вы оставить право обратного выкупа в случае, если Арсен не заиграет в ?

– Да, мы предусмотрели такую возможность. У нас будет преимущественное право на его приобретение, – сказал Гафин.

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