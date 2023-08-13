Фред перешел из «МЮ» в «Фенербахче» за 15 млн евро. Контракт – по схеме «4+1»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Фенербахче высшая лига Турция трансферы Фред Футбол

Фред завершил переход из «Манчестер Юнайтед» в «Фенербахче».

Турецкий клуб сообщил, что с полузащитником подписан контракт по схеме «4+1».

Фото: twitter.com/Fenerbahce

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» получит за бразильца 15 миллионов евро.

Со статистикой 30-летнего игрока, который провел 5 сезонов в «Манчестер Юнайтед», можно ознакомиться здесь.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tristan...
Странно, что не в Саудовскую Аравию...
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anttii
Ответ Freedoms
Дёшево. Очень. Как минимум 25 он стоит
30 лет и год по контракту.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Freedoms
Дёшево. Очень. Как минимум 25 он стоит
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
QWertY
Удачи пастору!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
По стопам Нани и Ван Перси)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
C.M.P. 95
Удачи! Несмотря на то, что было много хейта в его сторону, но каждый раз выходя на поле отдавал всего себя
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mekanych Red Devil
Че за затишье не пойму? Никаких новостей по поводу Амрабата. Донни в Сосьедад сорвался и больше новостей нет по нему тоже. Была инфа, что трансфер Магуайра может сорваться, что тянут не пойму… от Байи Бешикташ отказался. По Павару только сегодня инфа прошла, что отказали по первому предложению. Сезон уже начался, сейчас все клубы суетиться начнут и перебивать предложения друг друга. Ливер вон по-любому захочет перехватить Амрабата, Реал вполне возможно включится по Павару. Или упустить могут или переплачивать придется.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чёрный тюльпан
Ответ Mekanych Red Devil
Че за затишье не пойму? Никаких новостей по поводу Амрабата. Донни в Сосьедад сорвался и больше новостей нет по нему тоже. Была инфа, что трансфер Магуайра может сорваться, что тянут не пойму… от Байи Бешикташ отказался. По Павару только сегодня инфа прошла, что отказали по первому предложению. Сезон уже начался, сейчас все клубы суетиться начнут и перебивать предложения друг друга. Ливер вон по-любому захочет перехватить Амрабата, Реал вполне возможно включится по Павару. Или упустить могут или переплачивать придется.
Байи похоже в Аль-Наср засобирался, если с турками не договорились. С ВДБ ситуация теперь в подвешенном состоянии, коль в Сан-Себастьян не уходит. Похоже придётся его в Рому в аренду отдавать, т.к. спрос был только в таком формате. Ничего страшного не случится, если МЮ упустит и Амрабата и Павара. Во-первых, Реалу вот вообще француз не нужен. Там ещё не понятно, что с Милитао, а выбросить больше 30 млн. за затычку они не горят желанием. Вон и по вратарям вовсю торгуются из-за крестов Куртуа. Похоже на Мбаппе бабки откладывает Перес. ЛФК однозначно будут дожимать "святых" по Лавиа, который хочет именно к "красным". Тогда уже им не понадобится марокканец. Да и по ЦЗ у МЮ есть ещё в списке Тодибо с Тапсобой.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mekanych Red Devil
Ответ Champ19ons
Амбрабата много клубов хотят, но он ждёт именно предложения от МЮ. Так что пока ждём
Да, но вечно ждать он не будет. Говорили, что сначала надо продать кого-то, потом будет предложение за него. Вот продали Фреда и молчок. Чего тянут, не пойму. Ценник выставили адекватный фиалки. Деньги после продаж Фреда и Коваржа пришли. Игрок горит желанием перейти. Тренеру он нужен. А Мерто и другие тянут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mekanych Red Devil
Ответ Чёрный тюльпан
Байи похоже в Аль-Наср засобирался, если с турками не договорились. С ВДБ ситуация теперь в подвешенном состоянии, коль в Сан-Себастьян не уходит. Похоже придётся его в Рому в аренду отдавать, т.к. спрос был только в таком формате. Ничего страшного не случится, если МЮ упустит и Амрабата и Павара. Во-первых, Реалу вот вообще француз не нужен. Там ещё не понятно, что с Милитао, а выбросить больше 30 млн. за затычку они не горят желанием. Вон и по вратарям вовсю торгуются из-за крестов Куртуа. Похоже на Мбаппе бабки откладывает Перес. ЛФК однозначно будут дожимать "святых" по Лавиа, который хочет именно к "красным". Тогда уже им не понадобится марокканец. Да и по ЦЗ у МЮ есть ещё в списке Тодибо с Тапсобой.
Меня удивляет почему никто из клубов второй половины АПЛ не интересовались Донни. В аренду с правом выкупа МЮ готов отдать, а таким клубам как Эвертон, Фулхэм, Вест Хэм, Брентфорд , Пэлас он мог бы пригодиться.

Байи думаю в итоге уйдёт просто по обоюдному согласию, расторгнув контракт. Хотя, посмотрев вчерашний матч, где в основе Лутона играл ЦЗ Мпанзу или Мбамба (как-то так), то думаю Байи усилил бы их 100%.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Champ19ons
Ответ Mekanych Red Devil
Че за затишье не пойму? Никаких новостей по поводу Амрабата. Донни в Сосьедад сорвался и больше новостей нет по нему тоже. Была инфа, что трансфер Магуайра может сорваться, что тянут не пойму… от Байи Бешикташ отказался. По Павару только сегодня инфа прошла, что отказали по первому предложению. Сезон уже начался, сейчас все клубы суетиться начнут и перебивать предложения друг друга. Ливер вон по-любому захочет перехватить Амрабата, Реал вполне возможно включится по Павару. Или упустить могут или переплачивать придется.
Амбрабата много клубов хотят, но он ждёт именно предложения от МЮ. Так что пока ждём
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
manhuntrock
Его вроде Фулхэм хотел. 20 лямов зажилили что ль?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dm Kznts
ну слава богу что мёрто хотя бы одного вымучил продать.
ну что за бездарь...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Miroshnichenko
Ну-ну...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Георгий Гуляев
при Тен Хаге стал полезен, с Барсой отлично отыграл.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Redhead One
Очередная легендарная связка АПЛ распалась
Видич и Рио, Терри и Карвальо, Торрес и Джеррард, Анри и Бергкамп... И Фред с Мактомини
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lvov88
Мдааа, из МЮ в Турцию, печаль
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чёрный тюльпан
£8.6 млн. МЮ пока получит за него.
https://twitter.com/RobDawsonESPN/status/1690717341569474561
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vladimirzavodovskiii@gmail.com
Старался в МЮ, большой объем работы выполнял. Но все таки не уровень МЮ. В любом случае желаю Фреду удачи в новом клубе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анваржан Хашимов
удачи Пасторе гол варота Барсы не забуду
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий