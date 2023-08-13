Фред перешел из «МЮ» в «Фенербахче» за 15 млн евро. Контракт – по схеме «4+1»

Фред завершил переход из «Манчестер Юнайтед» в «Фенербахче».

Турецкий клуб сообщил, что с полузащитником подписан контракт по схеме «4+1».

Фото: twitter.com/Fenerbahce

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» получит за бразильца 15 миллионов евро.

Со статистикой 30-летнего игрока, который провел 5 сезонов в « », можно ознакомиться здесь.

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