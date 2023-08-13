Фред перешел из «МЮ» в «Фенербахче» за 15 млн евро. Контракт – по схеме «4+1»
Фред завершил переход из «Манчестер Юнайтед» в «Фенербахче».
Турецкий клуб сообщил, что с полузащитником подписан контракт по схеме «4+1».
Фото: twitter.com/Fenerbahce
Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» получит за бразильца 15 миллионов евро.
Со статистикой 30-летнего игрока, который провел 5 сезонов в «Манчестер Юнайтед», можно ознакомиться здесь.
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Байи думаю в итоге уйдёт просто по обоюдному согласию, расторгнув контракт. Хотя, посмотрев вчерашний матч, где в основе Лутона играл ЦЗ Мпанзу или Мбамба (как-то так), то думаю Байи усилил бы их 100%.
ну что за бездарь...
Видич и Рио, Терри и Карвальо, Торрес и Джеррард, Анри и Бергкамп... И Фред с Мактомини
https://twitter.com/RobDawsonESPN/status/1690717341569474561