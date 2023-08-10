«Фенербахче» предложил «МЮ» 15 млн евро за Фреда
Фред может перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Фенербахче».
Турецкий клуб сделал предложение о трансфере полузащитника за 15 миллионов евро, сообщает Фабрицио Романо. В эту сумму включены бонусные выплаты.
«Фенербахче» продолжает переговоры с «Юнайтед» и самим игроком.
Фред выступает за «МЮ» с 2018 года. В сезоне АПЛ-2022/23 он провел 35 матчей, отличившись 2 голами и 2 ассистами.
Подробную статистику 30-летнего бразильца можно найти здесь.
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