«Фенербахче» предложил «МЮ» 15 млн евро за Фреда

Фред может перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Фенербахче».

Турецкий клуб сделал предложение о трансфере полузащитника за 15 миллионов евро, сообщает . В эту сумму включены бонусные выплаты.

« » продолжает переговоры с « » и самим игроком.

выступает за «МЮ» с 2018 года. В сезоне АПЛ-2022/23 он провел 35 матчей, отличившись 2 голами и 2 ассистами.

Подробную статистику 30-летнего бразильца можно найти здесь.

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