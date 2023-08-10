«Фенербахче» предложил «МЮ» 15 млн евро за Фреда

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Фенербахче высшая лига Турция возможные трансферы Фред Фабрицио Романо Футбол

Фред может перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Фенербахче».

Турецкий клуб сделал предложение о трансфере полузащитника за 15 миллионов евро, сообщает Фабрицио Романо. В эту сумму включены бонусные выплаты.

«Фенербахче» продолжает переговоры с «Юнайтед» и самим игроком.

Фред выступает за «МЮ» с 2018 года. В сезоне АПЛ-2022/23 он провел 35 матчей, отличившись 2 голами и 2 ассистами. 

Подробную статистику 30-летнего бразильца можно найти здесь

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8 комментариев

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Bego Yusupov
Ответ Ваня Шипитко
купили за 50, продают за 15, типикал мю
НУ А КАК ЕГО ПРОДАТЬ ЗА 50 ЕСЛИ ОН НЕ ТЯНЕТ ЗА 50? ты хоть башкой своей думай иногда
+7
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Redhead One
Ага, и Фулхэм очухался к старту сезона, смешные. Все лето 5 лямов не могли наскрести, а тут расщедрились)
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Страна силовиков, оков и кабаков
откуда он все знает, объясните
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Манковский
Маловато. За 30 норм если уйдёт. А за 15 лучше на лавке его оставить.
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ОлегГуннар
Меньше чем за 30 отдавать не вижу смысла. Не может Фред быть дешевле Магуайра.
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