«МЮ» продаст Фреда за 15 млн евро «Фенербахче». Предложение принято
Полузащитник «МЮ» Фред перейдет в турецкий топ-клуб.
«Манчестер Юнайтед» согласился продать 30-летнего бразильца «Фенербахче» за 15 миллионов евро.
Клубы устно согласовали трансфер, а Фред договорился о контракте с турецкой командой. Вскоре он пройдет медосмотр.
Фроед 5 сезонов выступал за «Юнайтед». Его подробная статистика – здесь.
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Полузащитник сборной Бразилии и донецкого «Шахтера» Фред дисквалифицирован Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) за допинг. Об этом в пятницу, 5 января, сообщается на сайте ФИФА.