«МЮ» продаст Фреда за 15 млн евро «Фенербахче». Предложение принято

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Фенербахче высшая лига Турция возможные трансферы Фред Фабрицио Романо Футбол

Полузащитник «МЮ» Фред перейдет в турецкий топ-клуб.

«Манчестер Юнайтед» согласился продать 30-летнего бразильца «Фенербахче» за 15 миллионов евро.

Клубы устно согласовали трансфер, а Фред договорился о контракте с турецкой командой. Вскоре он пройдет медосмотр.

Фроед 5 сезонов выступал за «Юнайтед». Его подробная статистика – здесь.

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24 комментария

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ОлегГуннар
Некогда не понимал хейта в сторону Фреда. Игрок рабочая лошадка, звёзд с неба не хватал, но всегда играл от звонка до звонка, в каких-нибудь скандалах не был уличен. Желаю ему удачи в Турции, я думаю у него там всё получится.
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SegaYasch
Спасибо за всё! В плане самоотдачи и работоспособности претензий быть не может!
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Mekanych Red Devil
Нормально, 15 за Фреда и 9 лямов за вратаря Ковара от Байера и можно идти за Амрабатом. Фрединьо спасибо за старания, всегда выкладывался на полную и отрезками выглядел действительно основным игроком пентакампеонов. Удачи в Турции!
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Дедушкин самогон
Ответ ОлегГуннар
Некогда не понимал хейта в сторону Фреда. Игрок рабочая лошадка, звёзд с неба не хватал, но всегда играл от звонка до звонка, в каких-нибудь скандалах не был уличен. Желаю ему удачи в Турции, я думаю у него там всё получится.
претензия в том, что он и близко не играл на те деньги, за которые его купили
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red hikkikomori
Ответ Амир Ким
Знатно Шахтёр обманул МЮ на 60 лямов
МЮ и сам обманываться рад
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Амир Ким
Ответ Mr@k
За какие то копейки
30 лет человеку, плюс год по контракту и низкий спрос
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Амир Ким
Ответ ОлегГуннар
Некогда не понимал хейта в сторону Фреда. Игрок рабочая лошадка, звёзд с неба не хватал, но всегда играл от звонка до звонка, в каких-нибудь скандалах не был уличен. Желаю ему удачи в Турции, я думаю у него там всё получится.
При нём дыра в полузащите, очень сильно косячил что приводило голу, хоть и он время от времени божил как Роналдиньо. Ещё претензия к его цене, 60 лямов за середняка из Украинского чемпионата, ну такое себе... Его реальный уровень Галатасарай, а не МЮ
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Emin Muhammetgulyyew
А кто такой Фроед? Фреда продали, а Фроед кто?
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Любезный Коссутий
успехов в Стамбуле
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Руслан
Спасибо Фред! Твой гол в ворота барселоны помним!
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Eclatsport
Мне нравился Фред как средний, но добротный игрок, успехов ему. В целом, за новичков пока тревожно, особенно за Хейлунда.
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Валерий Фолин
Ответ cektor
Странно что не в пустыню
Продали и слава богу
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cektor
Странно что не в пустыню
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Bego Yusupov
Ответ ОлегГуннар
Некогда не понимал хейта в сторону Фреда. Игрок рабочая лошадка, звёзд с неба не хватал, но всегда играл от звонка до звонка, в каких-нибудь скандалах не был уличен. Желаю ему удачи в Турции, я думаю у него там всё получится.
кстати он был в скандалах когда был ещё в Шахтёре
Полузащитник сборной Бразилии и донецкого «Шахтера» Фред дисквалифицирован Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) за допинг. Об этом в пятницу, 5 января, сообщается на сайте ФИФА.
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Валерий Рзянин
Ответ ОлегГуннар
Некогда не понимал хейта в сторону Фреда. Игрок рабочая лошадка, звёзд с неба не хватал, но всегда играл от звонка до звонка, в каких-нибудь скандалах не был уличен. Желаю ему удачи в Турции, я думаю у него там всё получится.
Андер Эррера похож по своей истории в Манчестере... Тоже боец, тоже отдавался до конца, но чутка не уровень (правда - она такая)....
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Руслан Чесебиев
Ответ Mekanych Red Devil
Нормально, 15 за Фреда и 9 лямов за вратаря Ковара от Байера и можно идти за Амрабатом. Фрединьо спасибо за старания, всегда выкладывался на полную и отрезками выглядел действительно основным игроком пентакампеонов. Удачи в Турции!
По моему за Фреда 10 дают, а 5 бонусами
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Амир Ким
Ответ Аморалинни
Уходит легенда Кстати, рыбак занимал второе место в чемпионате играя этим покемоном + Скотти А 7Хагу купили опорника и он с еле-еле с ним лопал в тройку)))
По такой логике и Мага легенда)
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Амир Ким
Ответ Аморалинни
Уходит легенда Кстати, рыбак занимал второе место в чемпионате играя этим покемоном + Скотти А 7Хагу купили опорника и он с еле-еле с ним лопал в тройку)))
С таким дуэтом опорников, кто только не имели в 21/22
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