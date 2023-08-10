«МЮ» продаст Фреда за 15 млн евро «Фенербахче». Предложение принято

Полузащитник «МЮ» Фред перейдет в турецкий топ-клуб.

« » согласился продать 30-летнего бразильца « » за 15 миллионов евро.

Клубы устно согласовали трансфер, а договорился о контракте с турецкой командой. Вскоре он пройдет медосмотр.

Фроед 5 сезонов выступал за «Юнайтед». Его подробная статистика – здесь.

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