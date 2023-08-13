«Реал» представит Кепу в ближайшие дни. Он может сыграть с «Альмерией» во 2-м туре Ла Лиги

«Реал» вскоре проведет презентацию Кепы Аррисабалаги.

Как ожидается, мадридский клуб представит вратаря в качестве новичка команды в ближайшие дни. Все указывает на то, что может сыграть в запланированном на 19 августа матче 2-го тура с «Альмерией».

Ранее стало известно, что «Реал» согласовал с « » сделку по аренде Кепы без обязательства выкупа. Голкипер проведет в мадридской команде сезон-2023/24 и станет заменой Тибо Куртуа, выбывшему на долгий срок по причине травмы крестообразной связки.

Ради перехода в « » вратарь «Челси» отказался от возможности продолжить карьеру в «Баварии».

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