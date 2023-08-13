«Реал» представит Кепу в ближайшие дни. Он может сыграть с «Альмерией» во 2-м туре Ла Лиги

Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Альмерия Кепа Аррисабалага Футбол

«Реал» вскоре проведет презентацию Кепы Аррисабалаги.

Как ожидается, мадридский клуб представит вратаря в качестве новичка команды в ближайшие дни. Все указывает на то, что Аррисабалага может сыграть в запланированном на 19 августа матче 2-го тура Ла Лиги с «Альмерией».

Ранее стало известно, что «Реал» согласовал с «Челси» сделку по аренде Кепы без обязательства выкупа. Голкипер проведет в мадридской команде сезон-2023/24 и станет заменой Тибо Куртуа, выбывшему на долгий срок по причине травмы крестообразной связки.

Ради перехода в «Реал» вратарь «Челси» отказался от возможности продолжить карьеру в «Баварии».

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14 комментариев

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ponso
Ответ glock17
Все что творил Боули за последний год, не так позорно, как отдать своего основного вратаря в Реал. Даже не продать, а просто отдать в аренду. Это реально талант, вбухать столько денег и свалить клуб топ-6 АПЛ до уровня Эвертона или Соттона. Да и то, Соттон так по щелчку пальцев своих основных игроков не отдает
Вы хотели, чтобы Боули ещё и доплатил коронные 100лямов сверху?
Ну это уже чересчур..
+18
0
+18
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Данияр Жумабекович
надеемся, что не сместит Анчелотти с поста
+13
-1
+12
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glock17
Все что творил Боули за последний год, не так позорно, как отдать своего основного вратаря в Реал. Даже не продать, а просто отдать в аренду. Это реально талант, вбухать столько денег и свалить клуб топ-6 АПЛ до уровня Эвертона или Соттона. Да и то, Соттон так по щелчку пальцев своих основных игроков не отдает
+13
-2
+11
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sayemlo
Ответ Ноно Гомес
неужели будем играть с Санчесом?)
гений боули в последний день ТО потратит 100 млн на Де Хеа😎😎
+4
-1
+3
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Ноно Гомес
неужели будем играть с Санчесом?)
+2
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артмаст
Ответ rigobersong
Всегда твою воду смешно читать, чувак просто захотел вернуться в Испанию, а ты тут какую-то конкуренцию от Баварии увидел:)) Ты хоть иногда критически мысли, а не как нейросеть:)
ему рил как будто нейросеть тексты пишет для коментов
+3
-1
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MESSIya
Там у Милитао разрыв крестов
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ta-tosha
Реал держись, щас вам Кепа напривозит.
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Pucheslav
Ответ WelcomeBackPURE
А кто будет у Челси ?) де хеа по ходу
Санчес из Брайтона
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rigobersong
Ответ corazón blanco
Во вторник будет его презентация. Ну что ж, для Мадрида в принципе выгодная сделка, что при острой необходимости приобретения замены Куртуа взяли в аренду без обязательного права выкупа, хотя Бавария хотела его купить за деньги, спасибо Боули за подарок. Ведь они могли требовать за него неплохие деньги, тем более когда такая конкуренция в лице Баварии. Воспользовались ошибкой руководства Челси.
Всегда твою воду смешно читать, чувак просто захотел вернуться в Испанию, а ты тут какую-то конкуренцию от Баварии увидел:)) Ты хоть иногда критически мысли, а не как нейросеть:)
+4
-3
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WelcomeBackPURE
А кто будет у Челси ?) де хеа по ходу
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corazón blanco
Во вторник будет его презентация. Ну что ж, для Мадрида в принципе выгодная сделка, что при острой необходимости приобретения замены Куртуа взяли в аренду без обязательного права выкупа, хотя Бавария хотела его купить за деньги, спасибо Боули за подарок. Ведь они могли требовать за него неплохие деньги, тем более когда такая конкуренция в лице Баварии. Воспользовались ошибкой руководства Челси.
+4
-4
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DemyanXXX
Кепа сам решит, когда ему захочется проводить Презентацию
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corazón blanco
Ответ артмаст
ему рил как будто нейросеть тексты пишет для коментов
Хм, забавно т.е испанец отдал предпочтение клубу из родной страны - это верх выражения своей мысли. А то, что Челси вел переговоры о переходе Кепы с Баварией за сумму, которая хоть как-то могло сократить их расходы по ФФП ( правда не сильно, но тем не менее) и вдруг руководство Челси вместо этого отдает вратаря в Мадрид без правы выкупа, когда клуб остро нуждается в голкипере и можно диктовать свои условия и отдает можно сказать за спасибо это мысли нейросети. Гениально.
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