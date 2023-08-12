«Челси» рассматривает Шмейхеля как замену Кепе. «Ницца» готова продать 36-летнего вратаря

Каспер Шмейхель может перейти в «Челси».

Ранее стало известно, что вратарь лондонского клуба Кепа Арррисабалага перейдет в «Реал» на правах аренды. Этим летом «синие» уже продали голкипера Эдуара Менди и купили на эту позицию Роберта Санчеса.

Сейчас « » изучает рынок в поисках замены и интересуется 36-летний . « » готова продать вратаря, интерес к нему проявляют и другие клубы Премьер-лиги.

Ранее Шмейхель играл в в составе «Лестера». Он покинул английский клуб и присоединился к «Ницце» в 2022 году.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?