«Челси» рассматривает Шмейхеля как замену Кепе. «Ницца» готова продать 36-летнего вратаря

Теги Ницца Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Каспер Шмейхель Кепа Аррисабалага Футбол

Каспер Шмейхель может перейти в «Челси».

Ранее стало известно, что вратарь лондонского клуба Кепа Арррисабалага перейдет в «Реал» на правах аренды. Этим летом «синие» уже продали голкипера Эдуара Менди и купили на эту позицию Роберта Санчеса. 

Сейчас «Челси» изучает рынок в поисках замены Аррисабалаге и интересуется 36-летний Каспером Шмейхелем. «Ницца» готова продать вратаря, интерес к нему проявляют и другие клубы Премьер-лиги. 

Ранее Шмейхель играл в АПЛ в составе «Лестера». Он покинул английский клуб и присоединился к «Ницце» в 2022 году. 

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38 комментариев

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Leo_89
Да верните Чеха уже.
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Leo_89
Ответ Born is the King
Вуахахаха)) Паника, отсутствие плана и понимание футбола. Уверен Челси в еврокубки не попадет. Даже сильный тренер не может справиться с таким бардаком
Самое смешное, что Почеттино все лето говорил, мол я рассчитываю на Кепу и наигрывал его с другими ЦЗ. Но тут за день он познакомился с методами Боэли, который в один момент сливает твоего вратаря и приводит тебе деда из Лиги 1. Я не представляю, как себя чувствует Поч перед 1 туром и игрой Ливерпулем. Наверное, как дурак.
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_pipspb _
может буффона лучше?
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corazón blanco
Все лето казалось, что Боули успокоился и Челси стал вести дела грамотно, но тут же руководство решило все испортить и вернуться к своим прежним принципам работы - просто провал тотальный.
+14
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Born is the King
Ницца, как нормальный клуб должна помочь Челси и впарить старину Шмейхеля миллионов за 50. Они же не Челси, который отдаёт основного вратаря за 24 часов до матча в аренду без выкупа
+12
-2
+10
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Мохнатый55
Отдать Менди и Кепу, чтобы взять дублера Брайтона и сдувшегося Шмейхеля. Гениально!
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Максим Заворин
Ответ Leo_89
Да верните Чеха уже.
Можно Каспера основным, а отца запасным)
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Jesse Boy
да что ты, черт возьми, творишь?
+7
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Питер Пэн
Ответ corazón blanco
Все лето казалось, что Боули успокоился и Челси стал вести дела грамотно, но тут же руководство решило все испортить и вернуться к своим прежним принципам работы - просто провал тотальный.
Наверное смысл проекта Боули- спустить Челси в унитаз. Ну с другой стороны и целыми государствами управляют сьехавшие с катушек выживание из ума
+7
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Born is the King
Вуахахаха)) Паника, отсутствие плана и понимание футбола. Уверен Челси в еврокубки не попадет. Даже сильный тренер не может справиться с таким бардаком
+7
-2
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Bartez1986
Ответ _pipspb _
может буффона лучше?
Кавазашвили тоже свободен. Всё-таки за сборную играл
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deadjoker
Только показалось что менеджмент начал адекватно работать, а нет… все по старому. Берут всякую хрень и в последний момент.
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badibeg
не удивлюсь если подпишут и он завтра выйдет в старте. это в стиле нового руководства
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.фигляр.
млин...36 уже...а я его папу Помню...мне то тогда сколько
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Kahn01
Ответ Leo_89
Самое смешное, что Почеттино все лето говорил, мол я рассчитываю на Кепу и наигрывал его с другими ЦЗ. Но тут за день он познакомился с методами Боэли, который в один момент сливает твоего вратаря и приводит тебе деда из Лиги 1. Я не представляю, как себя чувствует Поч перед 1 туром и игрой Ливерпулем. Наверное, как дурак.
Вы думаете, Санчеса они просто так купили? И Почеттино об этом не знал? Смешно
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Джейме Ланнистер
Ответ corazón blanco
Все лето казалось, что Боули успокоился и Челси стал вести дела грамотно, но тут же руководство решило все испортить и вернуться к своим прежним принципам работы - просто провал тотальный.
Просто вчера Боули сорвался, когда кто-то перебил его цену.
Сейчас 115 за Кайседо, 60 за Лавия и 110 за Пакета отдаст. А дальше будет кричать им в раздевалке.
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Святослав Федорович
клуб спустил почти лярд на трансферы за год, а вратаря берут Шмейхеля...🤦‍♂️
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badibeg
вот он прекрасный менеджмент! а то этим летом многие начали думать что боули адекватный
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Born is the King
Ответ Leo_89
Самое смешное, что Почеттино все лето говорил, мол я рассчитываю на Кепу и наигрывал его с другими ЦЗ. Но тут за день он познакомился с методами Боэли, который в один момент сливает твоего вратаря и приводит тебе деда из Лиги 1. Я не представляю, как себя чувствует Поч перед 1 туром и игрой Ливерпулем. Наверное, как дурак.
Так мне Должуня доказывает,что Аррисабалага не нужен тренеру, хотя я каждое его интервью смотрел на его ломанном английском. Вот теперь берут настоящего топаря
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corazón blanco
Ответ Питер Пэн
Наверное смысл проекта Боули- спустить Челси в унитаз. Ну с другой стороны и целыми государствами управляют сьехавшие с катушек выживание из ума
Согласен. Но отдать Мадриду основного вратаря в аренду, причем без права обязательного выкупа, когда клубу необходим вратарь здесь и сейчас и можно диктовать свои условия + им интересовалась всерьез Бавария и которая хотела его купить за деньги- это "верх профессионализма". Видимо Боули действительно латентный болельщик какого-то другого клуба из Лондона и делает все, чтобы Челси тонул еще больше.
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Любитель побеждать
Зря. Можно Буффона попросить возобновить карьеру.
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Direct free kick
Ответ Мохнатый55
Отдать Менди и Кепу, чтобы взять дублера Брайтона и сдувшегося Шмейхеля. Гениально!
Санчес был кем-то вроде Шесны в последний год в Арсенале, не совсем дублёр то есть
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Nicolas Erfe
Это лучший менеджмент
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<~Inter~>
Хандановича взять и то надёжнее будет
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Евгений Сорока
Ответ Born is the King
Ницца, как нормальный клуб должна помочь Челси и впарить старину Шмейхеля миллионов за 50. Они же не Челси, который отдаёт основного вратаря за 24 часов до матча в аренду без выкупа
Они уже связались с ливерпулем ))
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