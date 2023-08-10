«Бавария» сделала «Челси» предложение об аренде Кепы с правом выкупа

Кепа Аррисабалага может перейти в «Баварию» из «Челси».

Мюнхенский клуб сделал официальное предложение о трансфере вратаря, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

« » хочет взять Кепу в аренду с правом выкупа игрока в будущем.

выступает за « » с 2018 года. В прошлом сезоне он провел 29 матчей в рамках АПЛ и пропустил 33 гола. Подробную статистику 28-летнего испанца можно найти здесь.

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