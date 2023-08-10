«Бавария» сделала «Челси» предложение об аренде Кепы с правом выкупа
Кепа Аррисабалага может перейти в «Баварию» из «Челси».
Мюнхенский клуб сделал официальное предложение о трансфере вратаря, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.
«Бавария» хочет взять Кепу в аренду с правом выкупа игрока в будущем.
Аррисабалага выступает за «Челси» с 2018 года. В прошлом сезоне АПЛ он провел 29 матчей в рамках АПЛ и пропустил 33 гола. Подробную статистику 28-летнего испанца можно найти здесь.
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Надеюсь, что не уйдёт
Если Бавария согласна на год забрать его зарплату, то это хороший вариант.В 2024 с годом контракта еще легче будет слить.Ну с учетом проблем Реала и Баварии нужно конечно навязать им продажу.
Зачем нужен дырявый Кепа, если за эту зарплату можно держать в команде дуэт Санчес-Мамардашвили?