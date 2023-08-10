«Бавария» сделала «Челси» предложение об аренде Кепы с правом выкупа

Теги Бавария Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Кепа Аррисабалага Футбол

Кепа Аррисабалага может перейти в «Баварию» из «Челси».

Мюнхенский клуб сделал официальное предложение о трансфере вратаря, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. 

«Бавария» хочет взять Кепу в аренду с правом выкупа игрока в будущем. 

Аррисабалага выступает за «Челси» с 2018 года. В прошлом сезоне АПЛ он провел 29 матчей в рамках АПЛ и пропустил 33 гола. Подробную статистику 28-летнего испанца можно найти здесь.

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42 комментария

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Born is the King
И зачем Челси это. Аррисабалага, как раз сейчас один из важнейших игроков с доверием тренера
+42
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Yenchik
29 матчей и 33 пропущенных это более чем хорошая статистика для вратаря челси прошлого сезона
Надеюсь, что не уйдёт
+31
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Leo_89
Ответ SaH4r.
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Распродажа шлака, а Кепа основной вратарь. К тому же она окончена, хотя Лукаку ещё можете забрать вместо Кейна. Но аренда Кепы с правом выкупа и даже не полноценный трансфер. Слишком жирный развод)
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Ночной кошмар Логинова
Бавария и Реал выходят на тропу войны)
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david lamer
на фоне новостей о разрыве крестов куртуа, нужно быстро действовать
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misha___97
Ответ Born is the King
И зачем Челси это. Аррисабалага, как раз сейчас один из важнейших игроков с доверием тренера
Бавария хитрит как обычно, специально прописывает в договоре хорошую, но не обязательную опцию выкупа. В конце сезона не выкупит правда, Хамес, Коутиньо и Канселу не дадут соврать
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DolJun
только обязательство, только хардкор
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Kahn01
Ответ Yenchik
29 матчей и 33 пропущенных это более чем хорошая статистика для вратаря челси прошлого сезона Надеюсь, что не уйдёт
Всегда удивлялся что пропущенные мячи записывают в заслугу Кипера. Я не про данный конкретный случай а вообще. Защита может вообще не допустить за матч ни одного удара в створ, а мы врываем награду вратарю. Может, стоит про отбитые мячи говорить?
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Гол в девятину
Кепа начинает 6 сезон в Челси, а споры все не утихают может ли он на этом уровне играть или не может.Как по мне, это все, что нужно знать про истинный класс и потолок баска.

Если Бавария согласна на год забрать его зарплату, то это хороший вариант.В 2024 с годом контракта еще легче будет слить.Ну с учетом проблем Реала и Баварии нужно конечно навязать им продажу.

Зачем нужен дырявый Кепа, если за эту зарплату можно держать в команде дуэт Санчес-Мамардашвили?
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starik
Ответ artemio303
Надо скрестить пальцы) Пусть Бавария забирает его, молодцы
только с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ выкупом, не надо "с правом" :)
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artemio303
Ответ starik
только с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ выкупом, не надо "с правом" :)
100%! Аж не верится, что его кто то хочет забрать
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Алексей Микитенко
А зачем это Челси? Бавария хоть раз кого-то выкупала из аренды? Пусть либо платят нормальные деньги, либо идут лесом
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glock17
Ответ Morning Again
Вполне реальный переход. Челси не просто так Санчеса на ворота купили.
ага, и останется Челси с лавочником Санчезом и Бетинелли. Если Кепа уйдет, руководство Челси заявит о себе, что они видят клуб, не как топ, а как условный Эвертон
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CONOR McGregor
Ответ starik
да ладно... стабильным он не будет никогда... на выходах слаб даже и в лучшей форме
запомни мои слова братишка
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starik
Ответ CONOR McGregor
Кепа верен клубу а клуб верен ему, трансферу не быть мне кажется, он будет лучшим на своей позиции через пару лет
да ладно... стабильным он не будет никогда... на выходах слаб даже и в лучшей форме
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Born is the King
Ответ DolJun
ты о чем вообще? лол) если удастся отцепить платежку кепы с обязательством выкупа, взять лавию, а все эти миллионы, которые боули сэкономит на покупке кайседо (учитывая что адамса уже приземлили) взять и пойти за меньяном - то тут даже думать не надо.
Не переоценивай Меньяна. Я достаточно его матчей посмотрел это вратарь уровня Аррисабалаги только реакция чуть ниже. У Аррисабалаги зарплата 147k, Меньян будет просить больше это очевидно
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DolJun
Ответ Born is the King
И зачем Челси это. Аррисабалага, как раз сейчас один из важнейших игроков с доверием тренера
ты о чем вообще? лол) если удастся отцепить платежку кепы с обязательством выкупа, взять лавию, а все эти миллионы, которые боули сэкономит на покупке кайседо (учитывая что адамса уже приземлили) взять и пойти за меньяном - то тут даже думать не надо.
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SaH4r.
Ответ *MVP*
ну так по распродаже Бавария может Зиеша взять за 20
20 много, но на банку сойдёт
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*MVP*
Ответ SaH4r.
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ну так по распродаже Бавария может Зиеша взять за 20
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Morning Again
Вполне реальный переход. Челси не просто так Санчеса на ворота купили.
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Febos_
Кепе до сих пор не предлагали новый контракт и подписали Санчеза на 7 лет . действия клуба говорят о том что они не рассчитывают на игрока )) поэтому лучшим решением для Кепе и клуба будет трансфер на выход. Он заслуживает ясности в карьере, поэтому пусть найдет себе новый вызов в другом месте
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almatbarsa
Ответ Kahn01
Всегда удивлялся что пропущенные мячи записывают в заслугу Кипера. Я не про данный конкретный случай а вообще. Защита может вообще не допустить за матч ни одного удара в створ, а мы врываем награду вратарю. Может, стоит про отбитые мячи говорить?
Вратарь важен в организации обороны и начала атак, и он как минимум не должен пропускать бабочки. Нулевой вратарь своей некомпетентностью полностью перечеркнет любые заслуги защитников и всей команды. Даже в любительской команде бросается в глаза как команда играет с хорошим кипером и без него
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Олег910
Хамес, Коутиньо, Канселу. Их арендовала Бавария с правом выкупа. В итоге поматросили их и бросили. Выгоду от таких сделок получала только Бавария, на время усилив нужную позицию. Не вижу ни одного аргумента, зачем это Челси.
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Ignazio DE Alter
А что? Бавария уволняет Тухеля?
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B@SS
Обязательным выкупом - гуд, в остальных случаях пусть идут лесом. )
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