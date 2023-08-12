«Реал» предпочитает Кепу, а не Буну. Вратарь «Севильи» может пропустить месяц зимой из-за Кубка Африки

Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Севилья Ла Лига возможные трансферы Кубок Африки Сборная Марокко по футболу Кепа Аррисабалага Яссин Буну Футбол

«Реал» готов отказаться от трансфера Яссина Буну в пользу Кепы Аррисабалаги.

Сообщалось, что «Реал» ведет переговоры с «Севильей» о переходе Буну. Запрашиваемая за вратаря сборной Марокко сумма – 20-25 миллионов евро. Позже инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «сливочные» также связались с «Челси» по поводу трансфера Кепы Аррисабалаги.

По информации Marca, приоритетным для «Реала» является подписание Кепы.

Интерес мадридцев к Буну, несмотря на его желание перейти в «Реал», понизился, поскольку марокканец может сыграть на Кубке Африки зимой, из-за чего пропустит месяц во время клубного сезона.

Кроме того, «сливочных» привлекает возможность арендовать Кепу, в то время как «Севилья» настаивает на полноценном трансфере Буну.

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14 комментариев

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Тухель
Ответ JENNINGS
Лучше уж Симона взять. Унай лучше Кепы, хоть и может обойтись дороже
А Симон согласится потом сесть на банку? Смешно. А Кепа любит сидеть на банке и руководить командой со скамейки. Он так ЛЧ выиграл.
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JENNINGS
Лучше уж Симона взять. Унай лучше Кепы, хоть и может обойтись дороже
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Тухель
Кепа вратарь которого хочет Бавария, о котором мечтает РМ. Кепа сильнейший вратарь Галактики. Вот что значит потренироваться под руководством волшебника Поттера и философа Лэмпарда.
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Ena Therapy
Нового тренера решили по ходу сезона сразу найти) Может хоть он поставит вместо Милитао Рюдигера ) Верим тренер !
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Purp
Чёрт подери, вот это Кепа вытащил счасливый билет: выбирает между Баварией и Реалом. Мюнхенцам наверняка откажет, но даже в самом прекрасном сне себе такое представить не мог. Удачи ему :)
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ARIGAMI ARIGAMI
Только не это
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raiska123
Ответ GuruFutbola
Все правильно, ждем кепу в мчк) 👍🏻
Мы не договорили)
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Panurge From hell
Ответ JENNINGS
Лучше уж Симона взять. Унай лучше Кепы, хоть и может обойтись дороже
с чего ты взял что он лучше?Кепа в этом сезоне один из лучших киперов по балансу ожидаемых пропущенных голов.Плюс, тактические советы будет раздавать защитникам.
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JENNINGS
Ответ Purp
Чёрт подери, вот это Кепа вытащил счасливый билет: выбирает между Баварией и Реалом. Мюнхенцам наверняка откажет, но даже в самом прекрасном сне себе такое представить не мог. Удачи ему :)
А по сути посредственный вратарь: если сезон 18/19 ещё как-то, то 19/20 - это УЖАС!
Прав был Зидан насчёт него. Вратарь не уровень «Реала»
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Purp
Ответ JENNINGS
А по сути посредственный вратарь: если сезон 18/19 ещё как-то, то 19/20 - это УЖАС! Прав был Зидан насчёт него. Вратарь не уровень «Реала»
Может быть, у него были светлые моменты, взять тот же прошлый сезон, где Кепа местами был неплох. Как номер 1 – нет, как временный вариант, пока не вернётся Куртуа – почему бы и нет?!
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