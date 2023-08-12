«Реал» предпочитает Кепу, а не Буну. Вратарь «Севильи» может пропустить месяц зимой из-за Кубка Африки

«Реал» готов отказаться от трансфера Яссина Буну в пользу Кепы Аррисабалаги.

Сообщалось, что «Реал» ведет переговоры с «Севильей» о переходе Буну. Запрашиваемая за вратаря сборной сумма – 20-25 миллионов евро. Позже инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «сливочные» также связались с « » по поводу трансфера .

По информации Marca, приоритетным для « » является подписание Кепы.

Интерес мадридцев к Буну, несмотря на его желание перейти в «Реал», понизился, поскольку марокканец может сыграть на Кубке Африки зимой, из-за чего пропустит месяц во время клубного сезона.

Кроме того, «сливочных» привлекает возможность арендовать Кепу, в то время как « » настаивает на полноценном трансфере Буну.

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