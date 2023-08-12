Кепа уведомил «Баварию», что склоняется к переходу в «Реал». Мюнхенцы активизируют переговоры с Буну и Рульи
Кепа Аррисабалага хочет перейти в «Реал», а не в «Баварию».
Ранее стало известно, что оба клуба проявляют интерес к вратарю «Челси». По информации Bild, футболист сообщил мюнхенцам, что склоняется к переходу в мадридскую команду – он хочет играть на родине. Кроме того, в «Реале» у него будет больше игровой практики после травмы Тибо Куртуа.
В связи с этим «Бавария» в эти выходные активизирует переговоры с вратарем «Севильи» Яссином Буну и Херонимо Рульи из «Аякса». В случае с Буну мюнхенцы рассматривают вариант с полноценным трансфером. Рульи могут взять в аренду.
Отмечается, что Мануэль Нойер надеется вернуться на поле через 10 недель.
«Реал» может купить Кепу у «Челси» или взять его в аренду с обязательством выкупа
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Чесно говоря, не люблю Аррисабалагу, но из того, что есть на рынке, вероятно, лучший вариант на год.
И тот и тот сомнительный, но почему-то кажется, что Давид был бы более полезным.
«Кепа в «Реал Мадрид» - here we go! Аренда без права выкупа».
Вон, там уже соседняя ветка появилась, спортс сподобился выложить новость об аренде.
Я тоже не в восторге от Кепы, но кто, если не он? Навас - это больше по старой памяти болельщикам хотелось. Включая меня, чего греха таить. Очень уважаю Кейлора. Буну? Так Севилья включила дикобраза, плюс КАН будет ещё. А больше толком никого и нет, кого можно было вотпрямщас выдернуть, да ещё на год-два или в аренду, плюс недорого и без фанфар, поскольку от Тибо никто отказываться не собирается.