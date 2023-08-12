Кепа уведомил «Баварию», что склоняется к переходу в «Реал». Мюнхенцы активизируют переговоры с Буну и Рульи

Кепа Аррисабалага хочет перейти в «Реал», а не в «Баварию».

Ранее стало известно, что оба клуба проявляют интерес к вратарю «Челси». По информации Bild, футболист сообщил мюнхенцам, что склоняется к переходу в мадридскую команду – он хочет играть на родине. Кроме того, в « » у него будет больше игровой практики после травмы Тибо Куртуа.

В связи с этим « » в эти выходные активизирует переговоры с вратарем «Севильи» и из « ». В случае с Буну мюнхенцы рассматривают вариант с полноценным трансфером. Рульи могут взять в аренду.

Отмечается, что Мануэль Нойер надеется вернуться на поле через 10 недель.

«Реал» может купить Кепу у «Челси» или взять его в аренду с обязательством выкупа

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