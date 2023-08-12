Кепа уведомил «Баварию», что склоняется к переходу в «Реал». Мюнхенцы активизируют переговоры с Буну и Рульи

Теги Бавария Челси высшая лига Нидерланды Аякс бундеслига Германия Реал Мадрид Севилья Ла Лига возможные трансферы Кепа Аррисабалага Яссин Буну Херонимо Рульи Футбол

Кепа Аррисабалага хочет перейти в «Реал», а не в «Баварию».

Ранее стало известно, что оба клуба проявляют интерес к вратарю «Челси». По информации Bild, футболист сообщил мюнхенцам, что склоняется к переходу в мадридскую команду – он хочет играть на родине. Кроме того, в «Реале» у него будет больше игровой практики после травмы Тибо Куртуа. 

В связи с этим «Бавария» в эти выходные активизирует переговоры с вратарем «Севильи» Яссином Буну и Херонимо Рульи из «Аякса». В случае с Буну мюнхенцы рассматривают вариант с полноценным трансфером. Рульи могут взять в аренду.

Отмечается, что Мануэль Нойер надеется вернуться на поле через 10 недель. 

«Реал» может купить Кепу у «Челси» или взять его в аренду с обязательством выкупа

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18 комментариев

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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ rigobersong
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А вот и главный фанат Реала подъехал
+22
-5
+17
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Аморалинни
Такое чувство, что на фоне отсутствия предложений ДеХеа карьеру закончит
+17
-2
+15
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xDe xDe
Там Кепа уже here we go, согласно Романо. Опаздываете.
Чесно говоря, не люблю Аррисабалагу, но из того, что есть на рынке, вероятно, лучший вариант на год.
+11
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+11
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Germanwah 999
Ответ Алекс Самойлов
проснись . как аренда без права выкупа ??? сливкам в голову алкоголь ударил что ли ???
что?
+4
0
+4
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Любезный Коссутий
и опять ДДХ никому не нужен 🤷‍♂️ отбил всякий интерес своими хроническими привозами
+1
0
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Cleric9339
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Это будет худший трансфер Реала в истории (За исключением Азара и Флобера)
Слава богу это не полноценный трансфер, а всего лишь аренда без права выкупа
+2
-1
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Mykytka
Ответ xDe xDe
Там Кепа уже here we go, согласно Романо. Опаздываете. Чесно говоря, не люблю Аррисабалагу, но из того, что есть на рынке, вероятно, лучший вариант на год.
Кажется, Де Хея был бы лучше.
И тот и тот сомнительный, но почему-то кажется, что Давид был бы более полезным.
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Любитель побеждать
Даже свободным агентом Де Хеа никому не нужен, а зря.
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vcaireac
🆘🆘✅ | Фабрицио Романо:

«Кепа в «Реал Мадрид» - here we go! Аренда без права выкупа».
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Виктор Тимошков
А как же де Хеа?
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Тима Носов
КЕПА В РЕАЛ МАДРИДЕ
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Ответ Алекс Самойлов
проснись . как аренда без права выкупа ??? сливкам в голову алкоголь ударил что ли ???
Что не так? По последним данным информация такая и есть. Простая годичная аренда.
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Ответ Алекс Самойлов
а мозг есть ?? Челси отдает своего основного вратаря по доброте душевной ???
С тобой всё в порядке, дружище? Успокойся немного)
Вон, там уже соседняя ветка появилась, спортс сподобился выложить новость об аренде.
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Ответ Mykytka
Кажется, Де Хея был бы лучше. И тот и тот сомнительный, но почему-то кажется, что Давид был бы более полезным.
Тоже сначала так думал, но статистические данные считают иначе. Конечно, была вероятность, что ДДХ, обретя мотивацию, выдал бы отличный сезон. Но в том и дело, что "вероятность". Плюс Карло на переход ДДХ наложил вето.
Я тоже не в восторге от Кепы, но кто, если не он? Навас - это больше по старой памяти болельщикам хотелось. Включая меня, чего греха таить. Очень уважаю Кейлора. Буну? Так Севилья включила дикобраза, плюс КАН будет ещё. А больше толком никого и нет, кого можно было вотпрямщас выдернуть, да ещё на год-два или в аренду, плюс недорого и без фанфар, поскольку от Тибо никто отказываться не собирается.
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