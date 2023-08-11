Энрике хочет, чтобы «ПСЖ» и Мбаппе решили вопросы: «Наша философия проста – клуб превыше всего»
Луис Энрике высказался о ситуации вокруг Килиана Мбаппе.
«Я не очень хорошо говорю по-французски, но я понял, о чем вы говорите. Что касается Мбаппе, то мы уже сталкивались подобной ситуацией, и клуб с игроком нашли решение.
Это то, что я хотел бы видеть и сейчас. Философия «ПСЖ» очень ясна: клуб превыше всего. И я разделяю ее на 100%». – сказал главный тренер «ПСЖ».
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я и сейчас буду рада видеть его в Мадриде - забивной игрок то нужен:))