Энрике хочет, чтобы «ПСЖ» и Мбаппе решили вопросы: «Наша философия проста – клуб превыше всего»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Луис Энрике Килиан Мбаппе Футбол

Луис Энрике высказался о ситуации вокруг Килиана Мбаппе.

«Я не очень хорошо говорю по-французски, но я понял, о чем вы говорите. Что касается Мбаппе, то мы уже сталкивались подобной ситуацией, и клуб с игроком нашли решение.

Это то, что я хотел бы видеть и сейчас. Философия «ПСЖ» очень ясна: клуб превыше всего. И я разделяю ее на 100%». – сказал главный тренер «ПСЖ».

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12 комментариев

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originaltruelove
«Наша философия проста – клуб превыше всего» - где-то я это уже слышал)) одна школа))
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WESTERN-
Да принципе не просто так. Приходит Дембеле уходит Месси и Неймар. Вроде как это были условия Мбаппе при продлении контракта в прошлом году ....
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Burel
Сложно не согласиться. Это перес пусть там ползает на коленях уже пятый год перед черепашкой
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Chelsea`s Lev
Тонкий намёк на толстые обстоятельства: такой Мбаппе ему не нужен
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QWertY
Ответ ZA.RMA
Деньги превыше всего -🐢
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ZA.RMA
Ответ QWertY
Комментарий удален модератором
прочитай мои комменты)))

я и сейчас буду рада видеть его в Мадриде - забивной игрок то нужен:))
+4
-4
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JealousOne
Ответ ZA.RMA
Деньги превыше всего -🐢
Он отклонил предложение от Аль Хиляля в 700 млн, черт знает что творится у этого пацана в голове, мечту он все таки или деньги выбрал?
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Рим Мухаметшин
Ответ Lionel Andres Messi 10
Шейхам нужно взять на заметку «Заводной апельсин» Стэнли Кубрика и пригрозить Мбаппе, что если он не уйдёт, тогда ему на голову нацепят специальный прибор, чтобы он не моргая смотрел футбол Энрике и страдал.
Чтобы он, не моргая, считал пасы и угадывал владение
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