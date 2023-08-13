Личка подтвердил уход Захаряна: «Уже можно сказать, что он игрок «Сосьедада»

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига возможные трансферы Динамо Москва Балтика Матч ТВ Марцел Личка Арсен Захарян Футбол

Марцел Личка подтвердил, что Арсен Захарян переходит в «Реал Сосьедад».

– Захарян – вне заявки.

– Да, Арсен сегодня будет на стадионе, но уже можно сказать, что он игрок испанского клуба «Реал Сосьедад». Он не будет с нами на поле, к сожалению, а будет смотреть игру с трибуны, – сказал главный тренер «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Динамо» получит за Захаряна 12 млн евро и бонусы.

Матч «Динамо» против «Балтики» начнется в 15:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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66 комментариев

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Oleg Olegov
Реал Захаряна
+72
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JENNINGS
Отлично! Ждём официальную информацию!🙏
+45
-4
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Отец Абду
Ответ Oleg Olegov
Реал Захаряна
Сосьедад Захаряна:)
+33
-3
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andreyufo
Ответ Отец Абду
Сосьедад Захаряна:)
Захарян Сосьедад
+19
-2
+17
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Отец Абду
Ребят это свершилось...

Теперь ждём Here We Go от Фабрицио и фотку с Бабаевым:)
+20
-6
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Кирилл Голивец
Удачи Арсену!

ЛЧ, комбинационный футбол, постоянные топ-6 Испании, тренер, игравший с Карпиным (можно спросить совета у ВГ), работающий с молодежью и для которого клуб-семья (сам-баск, а не наемник)

Выбор лучше, чем Аталанта Миранчука и, вероятно, чем Монако Головина (поначалу вариант для Саши казался топовым, но потом пошла чехарда)
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Евгений Вырныгаев
Ответ Dmitriy6354
Если будет много и кропотливо работать, то топ-клуб из Англии или Испании заметит. Опыт в Сосьедаде будет колоссальный, плюс к тому же ЛЧ. Ждём официального подтверждения👌 Хотя Реал Сосьедад тоже в последнее время стал крепким, как в своё время Атлетико☺️
5 лет назад читал тот же комментарий. Только надо заменить Сосьедад на Монако.
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Dmitriy6354
Если будет много и кропотливо работать, то топ-клуб из Англии или Испании заметит. Опыт в Сосьедаде будет колоссальный, плюс к тому же ЛЧ. Ждём официального подтверждения👌 Хотя Реал Сосьедад тоже в последнее время стал крепким, как в своё время Атлетико☺️
+9
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Mbest77
Все равно не поверю, пока не увижу фото с Рамоном Бабалосом
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Кирилл
Это самое главное, что Сосьедад окончательно решил все вопросы с Динамо по трансферу )

Удачи Арсену в Испании и ЛЧ ! Надеюсь, что все получится.
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Serik Alik
Красавчик, удачи!
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Влад Безруков
Взял Малкома в фентези - не было в заявке, уехал в Хиляль
Взял Захаряна - нет в заявке, уехал в Сосьедад
Сегодня первым анонсирую переход Сперцяна в Аякс после 5 тура
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Серый
Ответ Dmitriy6354
Если будет много и кропотливо работать, то топ-клуб из Англии или Испании заметит. Опыт в Сосьедаде будет колоссальный, плюс к тому же ЛЧ. Ждём официального подтверждения👌 Хотя Реал Сосьедад тоже в последнее время стал крепким, как в своё время Атлетико☺️
Сосьедад сейчас для него - фантастический вариант. Постоянный участник еврокубков, сейчас в ЛЧ сыграют. Арсену только успехов.
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therealgreenman
Если это уже на 100% правда, тогда можно пожелать Арсену удачи и воспользоваться этим шансом, на долго не засиживаться на новом месте, а только прогрессировать, развиваться и расцветать…
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4k4mvz7nyh
Наконец-то Арсен добился перехода. Ему крайне навезло в последние несколько лет. Футбол в классном чемпионате, жизнь в Сан-Себастьяне, лига чемпионов! Супер! Главное не останавливаться
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Ena Therapy
Пока не увижу фото с Бабархалем , не поверю
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Andrey Yaroslavtsev
Дали бы на лавке посидеть, а не на трибуне.
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Иван Шуткин
Крутое событие в нашем футболе за последние несколько лет
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Евгений Вырныгаев
Наконец-то можно выдохнуть. Удачи, Арсен! Не подкачай!
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Shikari
Ответ andreyufo
Захарян Сосьедад
Арсен Захаряна
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Домоседов
Вот чувствуется все-таки другой менталитет, наши бы Семаки с Карпиными начали бы в носу ковыряться "ну не все так однозначно, ну еще ничего не подтвердилось, ну я не знаю, ну вы лучше потом спросите у пресс-службы" и прочее-прочее, а тут просто ответил и все вопросы снял, молодец
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Дмитрий Агалаков
Удачи Захаряну! Пусть у него всё получится!
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Дмитрий Сотников
Сосьедад Захаряна
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Vasilii Naymov
удачи парню
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bellyashe
Ответ Мукунку хороший
«Реал Сосьедад»: Захарян..? А кто это.???))
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