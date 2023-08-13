Личка подтвердил уход Захаряна: «Уже можно сказать, что он игрок «Сосьедада»

Марцел Личка подтвердил, что Арсен Захарян переходит в «Реал Сосьедад».

– Захарян – вне заявки.

– Да, сегодня будет на стадионе, но уже можно сказать, что он игрок испанского клуба « ». Он не будет с нами на поле, к сожалению, а будет смотреть игру с трибуны, – сказал главный тренер «Динамо».

Ранее сообщалось, что « » получит за Захаряна 12 млн евро и бонусы.

Матч «Динамо» против «Балтики» начнется в 15:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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