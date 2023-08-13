Личка подтвердил уход Захаряна: «Уже можно сказать, что он игрок «Сосьедада»
Марцел Личка подтвердил, что Арсен Захарян переходит в «Реал Сосьедад».
– Захарян – вне заявки.
– Да, Арсен сегодня будет на стадионе, но уже можно сказать, что он игрок испанского клуба «Реал Сосьедад». Он не будет с нами на поле, к сожалению, а будет смотреть игру с трибуны, – сказал главный тренер «Динамо».
Ранее сообщалось, что «Динамо» получит за Захаряна 12 млн евро и бонусы.
Матч «Динамо» против «Балтики» начнется в 15:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Теперь ждём Here We Go от Фабрицио и фотку с Бабаевым:)
ЛЧ, комбинационный футбол, постоянные топ-6 Испании, тренер, игравший с Карпиным (можно спросить совета у ВГ), работающий с молодежью и для которого клуб-семья (сам-баск, а не наемник)
Выбор лучше, чем Аталанта Миранчука и, вероятно, чем Монако Головина (поначалу вариант для Саши казался топовым, но потом пошла чехарда)
Удачи Арсену в Испании и ЛЧ ! Надеюсь, что все получится.
Взял Захаряна - нет в заявке, уехал в Сосьедад
Сегодня первым анонсирую переход Сперцяна в Аякс после 5 тура