«Сосьедад» и Захарян обсуждают детали контракта. С «Динамо» обо всем договорились («СЭ»)

«Динамо» и «Реал Сосьедад» согласовали условия трансфера Арсена Захаряна.

Как сообщает « », для завершения сделки испанскому клубу осталось договориться с Захаряном об условиях личного контракта. Переговоры с «Динамо» действительно завершились успешно – клубы согласовали условия трансфера.

Ключевые параметры личного контракта обсуждали изначально, так что переходу ничто не должно помешать, но пока футболист тренируется с «Динамо». Его участие в завтрашнем матче с «Балтикой» исключать нельзя, хотя оно и маловероятно.

Ранее сообщалось, что « » получит от « » либо 12 миллионов евро и бонусы, либо 13 миллионов евро и бонусы.

В этом сезоне 20-летний атакующий полузащитник забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 5 матчах за «Динамо». Его статистику можно изучить здесь.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?