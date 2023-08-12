«Сосьедад» и Захарян обсуждают детали контракта. С «Динамо» обо всем договорились («СЭ»)
«Динамо» и «Реал Сосьедад» согласовали условия трансфера Арсена Захаряна.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», для завершения сделки испанскому клубу осталось договориться с Захаряном об условиях личного контракта. Переговоры с «Динамо» действительно завершились успешно – клубы согласовали условия трансфера.
Ключевые параметры личного контракта Арсена обсуждали изначально, так что переходу ничто не должно помешать, но пока футболист тренируется с «Динамо». Его участие в завтрашнем матче с «Балтикой» исключать нельзя, хотя оно и маловероятно.
Ранее сообщалось, что «Динамо» получит от «Сосьедада» либо 12 миллионов евро и бонусы, либо 13 миллионов евро и бонусы.
В этом сезоне 20-летний атакующий полузащитник забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 5 матчах за «Динамо». Его статистику можно изучить здесь.
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Удачи парню!
Надеюсь, что покажет себя с лучшей стороны и европейские клубы начнут еще больше внимания обращать на молодых российских футболистов.
Вторник: контракт с Захаряном.
Среда: контракт с Кейном.
Четверг: контрак со Сперцяном.
Пятница: контракт с Тикнизяном.
Суббота: контракт с Дембеле.
Воскресенье: контракт с Мбаппе.