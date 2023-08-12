«Сосьедад» и Захарян обсуждают детали контракта. С «Динамо» обо всем договорились («СЭ»)

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига возможные трансферы Динамо Москва Спорт-Экспресс Арсен Захарян Футбол

«Динамо» и «Реал Сосьедад» согласовали условия трансфера Арсена Захаряна.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», для завершения сделки испанскому клубу осталось договориться с Захаряном об условиях личного контракта. Переговоры с «Динамо» действительно завершились успешно – клубы согласовали условия трансфера. 

Ключевые параметры личного контракта Арсена обсуждали изначально, так что переходу ничто не должно помешать, но пока футболист тренируется с «Динамо». Его участие в завтрашнем матче с «Балтикой» исключать нельзя, хотя оно и маловероятно.

Ранее сообщалось, что «Динамо» получит от «Сосьедада» либо 12 миллионов евро и бонусы, либо 13 миллионов евро и бонусы.

В этом сезоне 20-летний атакующий полузащитник забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 5 матчах за «Динамо». Его статистику можно изучить здесь.

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20 комментариев

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JENNINGS
Скрестим пальцы, чтобы всё получилось🤞🤞🤞
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Rahym Hommadow
Пишу ком "удачи Парню " а мне минусами закидали што за вы народ такой радоваться надо успеху соотечественника не тянит вниз
+27
-5
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Сергей48
Удачи!
+10
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kurbanovr584@gmail.com
Наконееец
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ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Ждём сосьедад Захаряна.
Удачи парню!
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Кирилл
Дай Бог чтобы все случилось окончательно и Арсен уехал в Европу !

Надеюсь, что покажет себя с лучшей стороны и европейские клубы начнут еще больше внимания обращать на молодых российских футболистов.
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ Murkin Monksik
Реал Сосьедад:за еду играть будешь? Захарян: за вкусную буду!
За еду мы тут работаем, а парень будет зарабатывать и развиваться в одной из лучших лиг.
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Алексей Ильин
Хоть бы срослось
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Алексей Гусев
а вы говорили "в Реал не перейдет"...
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rospierdolator
Наконец-то
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nhjgfc2djf
Да договоритесь вы уже!!!
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Рагнар Лодброк
я вроде читал что с игроком договорились,осталось договориться с клубом,тут опять с игроком ...
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IlyaGrain
Вчера же наоборот писали, Что с игроком решили, осталось с клубом?😂
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Мексиканская песня
Понедельник: контракт с Неймаром.
Вторник: контракт с Захаряном.
Среда: контракт с Кейном.
Четверг: контрак со Сперцяном.
Пятница: контракт с Тикнизяном.
Суббота: контракт с Дембеле.
Воскресенье: контракт с Мбаппе.
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Пробивной вратарь
Как они валюту собрались переводить?
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Александр Красов
Черышев там прям расцвел
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