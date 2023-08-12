Захарян переходит в «Сосьедад» из «Динамо» за 12 млн евро и бонусы. Сделке уже ничего не помешает

Арсен Захарян близок к переходу в «Реал Сосьедад» из «Динамо».

По информации Noticias de Gipuzkoa, клубы согласовали трансфер полузащитника за 12 миллионов евро и бонусы. Теперь переход Захаряна – это «вопрос нескольких часов».

Россиянина подписывают на замену Давиду Сильве, который недавно завершил карьеру из-за травмы крестов. «Сосьедад» пытался подписать Донни ван де Бека, но на данный момент его переход из «Манчестер Юнайтед» выглядит невозможным.

Сначала «Сосьедад» предлагал за Захаряна около 10 миллионов евро, «Динамо» просило как минимум 15 миллионов, но потом стороны пришли к компромиссу.

As пишет, что « » получит за Захаряна около 11 млн евро и бонусы, и уточняет, что его не планируют использовать в роли Сильвы, так как у другие характеристики. Отмечается, что игрока типа Захаряна испанский клуб искал с начала лета.

« » также подтверждает договоренность о переходе Захаряна в « » за 12 млн евро и бонусы. По данным источника, сделке уже ничего не помешает.

В этом сезоне 20-летний атакующий полузащитник забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 5 матчах за «Динамо». Его статистику можно изучить здесь.

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