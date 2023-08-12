Захарян переходит в «Сосьедад» из «Динамо» за 12 млн евро и бонусы. Сделке уже ничего не помешает

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад Давид Сильва Ла Лига возможные трансферы Динамо Москва Донни ван де Бек Спорт-Экспресс деньги Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян близок к переходу в «Реал Сосьедад» из «Динамо».

По информации Noticias de Gipuzkoa, клубы согласовали трансфер полузащитника за 12 миллионов евро и бонусы. Теперь переход Захаряна – это «вопрос нескольких часов».

Россиянина подписывают на замену Давиду Сильве, который недавно завершил карьеру из-за травмы крестов. «Сосьедад» пытался подписать Донни ван де Бека, но на данный момент его переход из «Манчестер Юнайтед» выглядит невозможным.

Сначала «Сосьедад» предлагал за Захаряна около 10 миллионов евро, «Динамо» просило как минимум 15 миллионов, но потом стороны пришли к компромиссу.

As пишет, что «Динамо» получит за Захаряна около 11 млн евро и бонусы, и уточняет, что его не планируют использовать в роли Сильвы, так как у Арсена другие характеристики. Отмечается, что игрока типа Захаряна испанский клуб искал с начала лета.

«Спорт-Экспресс» также подтверждает договоренность о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад» за 12 млн евро и бонусы. По данным источника, сделке уже ничего не помешает.

В этом сезоне 20-летний атакующий полузащитник забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 5 матчах за «Динамо». Его статистику можно изучить здесь.

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121 комментарий

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Арасланов Роман
Пока официально не объявят-не поверю
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-5
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Ден Ден
Ответ Отец Абду
Ждём от Фабрицио Here We Go:)
или хотя бы фото с Бабаевым))
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Максим Рублёв
несмотря на все опасения по этому поводу, желаю захаряну удачи! очень хочется, чтобы у него получилось
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выходец из убежища
Ответ Murkin Monksik
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В смысле середняк? Сосьедад часто играет в еврокубках в последние годы. А в этом сезоне вообще в ЛЧ будет участвовать.
+41
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Трент Резнор
Ну здравствуй - Реал Сосьедад Захаряна
+42
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+40
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Отец Абду
Ответ Арасланов Роман
Пока официально не объявят-не поверю
Ждём от Фабрицио Here We Go:)
+34
0
+34
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lovesalat
Ну удачки, Арсен.
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wonderwall
было бы хорошо,если все получится. Надо Арсену уезжать. Парень очень талантливый,он чахнет в нашем чемпионате,нужно расти дальше !
+25
-2
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Shikari
Ответ wonderwall
было бы хорошо,если все получится. Надо Арсену уезжать. Парень очень талантливый,он чахнет в нашем чемпионате,нужно расти дальше !
а мог бы как Агаларов просто в Ахмат перейти
+18
-1
+17
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ARIGAMI ARIGAMI
Сосьедад Захаряна
+12
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Flashzzz
Блин, крутяк
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oukf
вау, очень хочется в это верить) успехов!
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8npzpqgddx
Верим, в Арсена💪
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Тимофей Шумилов
Реал Сосьедад Захаряна, получается
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Дядь Валакас
Наконец-то. Арсену удачи в Испании!
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kpvhmsvb2g
очень рад если правда
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Rahym Hommadow
Удачи Парню от всей души
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мать Зетмира
Ответ Ден Ден
или хотя бы фото с Бабаевым))
Хотя бы? Да ты чего, фото с Бабаевым - это неоспоримый факт!)
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kilo_gilo
да пусть уже перейдет! Динамо,не жмитесь!
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rdyabin@icloud.com
Удачи в Европе, Арсен!
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Ilya63
Ответ Q1W2E3A!S!D!
ну по сути это и есть середняк
4 место из 20 в турнире, где есть три очевидных суперклуба, причём не как-то случайно стрельнули, до этого были 6, 5 и 6 места - вот это вообще не "средняк"!
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SaH4r.
ну наконец-то
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Магомед Жабиев
Крутой трансфер , желаю Захаряну удачи и процветания в еврофутболе !
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Moffo
Свободу Захаряну! Сосьедад отличный вариант!
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Дмитрий Сотников
Рви там, парень!
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