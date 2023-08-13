Захаряна нет в заявке «Динамо» на матч с «Балтикой». Он переходит в «Сосьедад»
Арсен Захарян не сыграет за «Динамо» в матче 4-го тура Мир РПЛ против «Балтики».
Атакующий полузащитник не попал в заявку московского клуба на сегодняшнюю игру. Сообщалось, что Захарян переходит в «Реал Сосьедад» за 12 миллионов евро и бонусы.
Состав «Динамо»: Антон Шунин, Дмитрий Скопинцев, Николас Маричаль, Фабиан Бальбуэна, Станислав Бессмертный, Даниил Фомин, Диего Лаксальт, Муми Нгамале, Федор Смолов, Вячеслав Грулев, Константин Тюкавин.
Запасные: Игорь Лещук, Илья Купцов, Роберто Фернандес, Даниил Лесовой, Саба Сазонов, Лука Гагнидзе, Александр Кутицкий, Денис Макаров, Ярослав Гладышев.
Матч «Динамо» против «Балтики» начнется в 15:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
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https://www.sports.ru/football/match/baltika-vs-dynamo/
Надеюсь, всё получится.
Традиционно при официальном объявлении о покупке игрока публикуется фото этого игрока в футболке клуба. Причём здесь я?