Захаряна нет в заявке «Динамо» на матч с «Балтикой». Он переходит в «Сосьедад»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига возможные трансферы Динамо Москва Балтика Антон Шунин Игорь Лещук Диего Лаксальт Даниил Фомин Дмитрий Скопинцев Фабиан Бальбуэна Вячеслав Грулев Муми Нгамале Даниил Лесовой Денис Макаров Роберто Фернандес Арсен Захарян Константин Тюкавин Александр Кутицкий Саба Сазонов Николас Маричаль Лука Гагнидзе Ярослав Гладышев Илья Купцов Станислав Бессмертный Футбол

Арсен Захарян не сыграет за «Динамо» в матче 4-го тура Мир РПЛ против «Балтики».

Атакующий полузащитник не попал в заявку московского клуба на сегодняшнюю игру. Сообщалось, что Захарян переходит в «Реал Сосьедад» за 12 миллионов евро и бонусы.

Состав «Динамо»: Антон Шунин, Дмитрий Скопинцев, Николас Маричаль, Фабиан Бальбуэна, Станислав Бессмертный, Даниил Фомин, Диего Лаксальт, Муми Нгамале, Федор Смолов, Вячеслав Грулев, Константин Тюкавин.

Запасные: Игорь Лещук, Илья Купцов, Роберто Фернандес, Даниил Лесовой, Саба Сазонов, Лука Гагнидзе, Александр Кутицкий, Денис Макаров, Ярослав Гладышев.

Матч «Динамо» против «Балтики» начнется в 15:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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63 комментария

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NikGodunov33
ЗАХАРЯД СОСЬЕДАНА
+62
-5
+57
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Pb-SE
Ответ NikGodunov33
ЗАХАРЯД СОСЬЕДАНА
Реал Захарян
+42
-4
+38
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Royal Watcher
Дай Бог, говорил же: на Лацио Европа не заканчивается…
+27
-3
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Иван Павлов
Это всё прекрасно, конечно, и члены секты: "Захаряном никто не интересуется, это его агент разгоняет" могут наконец замолчать. Но, Бувач, где трансферы?
+19
-2
+17
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Олег Сагайдачный
Вот где нужно работать журналистам, а не Дзюбу ловить с дурацкими вопросами.
+9
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Stewart D.
спорц тогда почему вы выставляете его в основе сейчас в анонсе?

https://www.sports.ru/football/match/baltika-vs-dynamo/
+9
-3
+6
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выходец из убежища
Не поверю пока не увижу фото в футболке Сосьедада.
Надеюсь, всё получится.
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AMORR 987
Ответ Stewart D.
спорц тогда почему вы выставляете его в основе сейчас в анонсе? https://www.sports.ru/football/match/baltika-vs-dynamo/
это состав по мнению спортса, еще поменять не успели похоже.
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corazón blanco
У Сосьедада Альгуасил может раскрыть дополнительные качества и вывести на более высокий уровень Закаряна, отличный тренер. Многие молодые игроки у него прекрасно себя проявляют и вырастают.
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NikGodunov33
Ответ Viktor Martunov
А чего не Борис Годунов?
Это к родителям, мой хороший
+2
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skorpy55
Ответ Иван Павлов
Это всё прекрасно, конечно, и члены секты: "Захаряном никто не интересуется, это его агент разгоняет" могут наконец замолчать. Но, Бувач, где трансферы?
Бувач любит тишину при трансферах до закрытия ТО на флажке работать начинает......
+3
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Vitamin_B
уйдет Арсен, жаль конечно. Но интересует вопрос: где трансферы на усиление?
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App. Bs
Удачи Захе!
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Артем Галкин
Дай Бог,чтобы хоть этот переход был организован.парнишка совсем потеряет себя,если и теперь факс не дойдет.
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Пашка Донофф
Хоть бы на лавке посидел на дорожку
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Трент Резнор
Он, не Мбаппе. Его сага короче. Удачи.
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Турку Финляндия*
Для Захаряна это хороший вариант, Реал Сосьедад играющая коианда, в команде много молодых игроков, очень дружная команда, город суперский. А главное там тренер Альгуасиля Иманоль который как человек классный и тренер хороший, он поможет раскрыться Захаряну. В последнее время игроки не хотят уходить из команды.
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S. A.
Значит, всё реально очень близко. И это отлично
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кэпко
Человек хотел перейти в европейский гранд и перешёл в Реал. Но есть один ньюанс.
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Турку Финляндия*
Ответ Кирилл Голивец
Я еще посмотрел, Альгуасиль будучи игроком выступал вместе с Карпиным, ВГ может помочь в адаптации если что, проконсультировать. Это точно в 100 крат лучше, чем европейский выбор Миранчука (не тот стиль) и Головина (там постоянно меняются тренеры). Атакующий футбол, ЛЧ в этом сезоне, стабильная борьба с командами уровня Севильи и Вильярреала за топ-4, тренер, для которого клуб-семья (сам баск), умеющий работать с молодежью
Я читал что спортивный директор Олабе играл с Карпиным в Реале Сосьедад и они общались по Захаряну
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Турку Финляндия*
Ответ Filipp Gorski
Жаль Сосьедад Деньги на ветер Ну а Динамики молодцы спарили лимитчика
В последнии года три Сосьедад практически не промознулмя не с одним трансфером, они очень избирательны
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versus_
Ответ Oleg Kolesnikov
Ну, Сосьедад - топ-4 команда Испании, практически гранд.
Сосьедад катится вдоль 5-10 места от года к к году. Какой это гранд?))
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Viktor Martunov
Ответ Пашка Донофф
Хоть бы на лавке посидел на дорожку
Да! Как-то не по нашему.
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выходец из убежища
Ответ Viktor Martunov
Не, ну главное селфи вам сделать?
?
Традиционно при официальном объявлении о покупке игрока публикуется фото этого игрока в футболке клуба. Причём здесь я?
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Teodrakis
Ответ Viktor Martunov
Да что такое Лацио, любимый клуб Муссолини? хорошо туда не попал.
Про Муссолини миф, тут статья даже была
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