Захаряна нет в заявке «Динамо» на матч с «Балтикой». Он переходит в «Сосьедад»

Арсен Захарян не сыграет за «Динамо» в матче 4-го тура Мир РПЛ против «Балтики».

Атакующий полузащитник не попал в заявку московского клуба на сегодняшнюю игру. Сообщалось, что переходит в « » за 12 миллионов евро и бонусы.

Состав «Динамо»: , , Николас Маричаль, Фабиан Бальбуэна, Станислав Бессмертный, , Диего Лаксальт, Муми Нгамале, Федор Смолов, Вячеслав Грулев, Константин Тюкавин.

Запасные: Игорь Лещук, Илья Купцов, Роберто Фернандес, Даниил Лесовой, Саба Сазонов, Лука Гагнидзе, Александр Кутицкий, Денис Макаров, Ярослав Гладышев.

Матч «Динамо» против «Балтики» начнется в 15:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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