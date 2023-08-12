«Сосьедад» хочет подписать с Захаряном контракт на 5 лет с отступными в 60+ млн евро. Игрок просит – на 4 года и менее 50 млн

Арсен Захарян обсуждает с «Реал Сосьедад» срок контракта и сумму отступных.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, первые контакты между «Динамо» и « » по поводу возможного трансфера Захаряна состоялись еще зимой. Активная фаза переговоров началась неделю назад.

Вчера вечером клубы договорились о переходе полузащитника за 12 млн евро и бонусы, сегодня сделку окончательно согласовали.

В ближайшие дни вылетит в Испанию на медосмотр. Завтра с «Балтикой» он точно не сыграет.

Переговоры об условиях личного контракта игрока продолжаются. «Сосьедад» настаивает на 5-летнем соглашении, сторона футболиста хочет подписать контракт сроком на 4 года.

Кроме того, не улажен вопрос об опции выкупа Захаряна. «Сосьедад» хочет прописать более 60 млн евро отступных, а сторона игрока рассчитывает, что она будет меньше 50 миллионов евро. Однако эти детали вряд ли способны сорвать сделку.

В этом сезоне 20-летний атакующий полузащитник забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 5 матчах за « ». Его статистику можно изучить здесь.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?