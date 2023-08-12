«Сосьедад» хочет подписать с Захаряном контракт на 5 лет с отступными в 60+ млн евро. Игрок просит – на 4 года и менее 50 млн
Арсен Захарян обсуждает с «Реал Сосьедад» срок контракта и сумму отступных.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, первые контакты между «Динамо» и «Реал Сосьедад» по поводу возможного трансфера Захаряна состоялись еще зимой. Активная фаза переговоров началась неделю назад.
Вчера вечером клубы договорились о переходе полузащитника за 12 млн евро и бонусы, сегодня сделку окончательно согласовали.
В ближайшие дни Арсен вылетит в Испанию на медосмотр. Завтра с «Балтикой» он точно не сыграет.
Переговоры об условиях личного контракта игрока продолжаются. «Сосьедад» настаивает на 5-летнем соглашении, сторона футболиста хочет подписать контракт сроком на 4 года.
Кроме того, не улажен вопрос об опции выкупа Захаряна. «Сосьедад» хочет прописать более 60 млн евро отступных, а сторона игрока рассчитывает, что она будет меньше 50 миллионов евро. Однако эти детали вряд ли способны сорвать сделку.
В этом сезоне 20-летний атакующий полузащитник забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 5 матчах за «Динамо». Его статистику можно изучить здесь.
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Разве молодой футболист не может хотеть себя сначала зарекомендовать в Европе, а потом перейти в более статусный клуб ?
По моему, это нормальная практика.
А те кто продолжают сомневаться, просто не хотят этого и т.д. и т.п.
И именно поэтому просит сделать отступные относительно небольшими и контракт короче чтобы в будущем заинтересовать потенциальных покупателей выгодными финансовыми условиями.