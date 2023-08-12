«Сосьедад» хочет подписать с Захаряном контракт на 5 лет с отступными в 60+ млн евро. Игрок просит – на 4 года и менее 50 млн

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига возможные трансферы Динамо Москва Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян обсуждает с «Реал Сосьедад» срок контракта и сумму отступных.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, первые контакты между «Динамо» и «Реал Сосьедад» по поводу возможного трансфера Захаряна состоялись еще зимой. Активная фаза переговоров началась неделю назад.

Вчера вечером клубы договорились о переходе полузащитника за 12 млн евро и бонусы, сегодня сделку окончательно согласовали.

В ближайшие дни Арсен вылетит в Испанию на медосмотр. Завтра с «Балтикой» он точно не сыграет.

Переговоры об условиях личного контракта игрока продолжаются. «Сосьедад» настаивает на 5-летнем соглашении, сторона футболиста хочет подписать контракт сроком на 4 года.

Кроме того, не улажен вопрос об опции выкупа Захаряна. «Сосьедад» хочет прописать более 60 млн евро отступных, а сторона игрока рассчитывает, что она будет меньше 50 миллионов евро. Однако эти детали вряд ли способны сорвать сделку.

В этом сезоне 20-летний атакующий полузащитник забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 5 матчах за «Динамо». Его статистику можно изучить здесь.

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41 комментарий

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Макс Фет
не договорятся, как и со всеми прошлыми клубами
+57
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Дядя ТУРА
сомневаюсь, что Арсен мог такие требования выдвинуть. какая разница 50 или 60 млн. 5 лет? ещё лучше
+38
-4
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medraiz
Ответ Макс Фет
не договорятся, как и со всеми прошлыми клубами
так до этого проблемы были с Динамо, если клубы договорились, я уверен, что он уедет, тем более под ЛЧ
+16
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Mihail0910
Армяне они такие, чуть дело косается денег начинают торговаться. Видимо, огромное количество личных достижений позволяют игроку диктовать условия.
+28
-18
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Макс Фет
Ответ medraiz
так до этого проблемы были с Динамо, если клубы договорились, я уверен, что он уедет, тем более под ЛЧ
очень бы хотелось чтобы он уехал в сильный чемпионат
+10
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+9
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Dmitry Orlov
Самое главное - принципиально договорились, и с игроком, и с клубом, остались нюансы.
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Иван Иванов
Ответ Mihail0910
Армяне они такие, чуть дело косается денег начинают торговаться. Видимо, огромное количество личных достижений позволяют игроку диктовать условия.
Хорошо, что ты у нас русский бессеребренник и при устройстве на работу вопроса денег даже не кОсаешься.
+8
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Кирилл
Ответ Валера Синюков
а сразу в Баварию, или МанСити он не хочет? вокруг Арсена какие то проблемы и афера!
А что не так ?
Разве молодой футболист не может хотеть себя сначала зарекомендовать в Европе, а потом перейти в более статусный клуб ?

По моему, это нормальная практика.
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Жбаныч
Интересные детали между прочим всплывают. Ну дай бог,удачи. Будем рады думаю
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Vodichka_play
Посмотрим...Кажется что перейдёт
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ALEX Runner
Не в его случае торговаться!!! Пускай лучше доказывает на поле, что баски не ошиблись в трансфере! Удачи Арсену в Испании💪
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Viktor Martunov
Ответ Валера Синюков
а сразу в Баварию, или МанСити он не хочет? вокруг Арсена какие то проблемы и афера!
Ты так и не ответил Валерий, тебе снимать?
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KORADO
Всё будет хорошо и получится у него, вот увидиите! ещё не раз нас всех истиннных болельщиков порадует классной игрой и своими результатами!
А те кто продолжают сомневаться, просто не хотят этого и т.д. и т.п.
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kimiloko
Будет дома сидеть, йопт
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sabanel
Ответ Дядя ТУРА
сомневаюсь, что Арсен мог такие требования выдвинуть. какая разница 50 или 60 млн. 5 лет? ещё лучше
что лучше? а вдруг это будет кабала? кто-то захочет его взять, а испацны будут против. ну не все готовы за качественных футболистов заваливать деньгами владельцев футболистов. поэтому менеджер Захаряна смотрит в будущее. если все будет хорошо, они и через пару-тройку лет продлял контракт..а если не получиться?? или клуб вылетит в сегунду. что тогда??? тогда нужно побыстрей уходить. поэтому они и борются за снижение цены выкупа.
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Dmitry Orlov
Ответ Дядя ТУРА
сомневаюсь, что Арсен мог такие требования выдвинуть. какая разница 50 или 60 млн. 5 лет? ещё лучше
С агентом решаются нюансы, обычное дело. А клуб рассчитывает на перепродажу.
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Макс Фет
Ответ Uef@
Российский футбол потеряет неплохого игрока. Что в этом хорошего?
Российский футбол приобретает своего игрока в топ лиге! это круто
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Three Days Grace
Ответ Макс Фет
не договорятся, как и со всеми прошлыми клубами
"Однако эти детали вряд ли способны сорвать сделку."
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argentina10
Ответ KORADO
Всё будет хорошо и получится у него, вот увидиите! ещё не раз нас всех истиннных болельщиков порадует классной игрой и своими результатами! А те кто продолжают сомневаться, просто не хотят этого и т.д. и т.п.
все правильно говоришь, он покажет себя сильно в Европе, а кто в это не верит, просто ни хрень не понимают в игре футбол..
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Кирилл
Ответ Дядя ТУРА
сомневаюсь, что Арсен мог такие требования выдвинуть. какая разница 50 или 60 млн. 5 лет? ещё лучше
Думаю, вы сами согласитесь, что в просьбе Арсена существует логика - он рассматривает Сосьедад как «трамплин» в более крупный клуб.

И именно поэтому просит сделать отступные относительно небольшими и контракт короче чтобы в будущем заинтересовать потенциальных покупателей выгодными финансовыми условиями.
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Люсия Федосова
Хороший стимул у Захаряна
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Рагнар Лодброк
ну понятно Заха хочет в топчик ,а так придется сидеть 5 лет или ждать кто 60 заплатит ,но это если игра пойдет ,ему всего 20 лет ,все впереди
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Точный_пас_Ещенко
Тут на любые условия надо соглашаться, а не встречные выдвигать
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Матвей Суицидин
Правильно Захарян торгуется, чем меньше клаусула и спок контракта, тем больше шансов перейти в топ клуб в будущем, если картера попрет. А если не попрет, то это уже не будет иметь какого-то значения. Так как клуб сам захочет от него избавиться.
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argentina10
Ответ Bartez1986
пока Захарян не очень похож на игрока, за которого в перспективе могут отвалить 50 лямов. Если только обезбашенные саудиты
поэтому ты и болеешь за Спартак, что не видишь очевидного..
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