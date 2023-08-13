Директор «Оренбурга» о будущем Ярошика в отсутствие побед: «Он работает, выводы делать рано. Пока команда и тренер притираются»

Дмитрий Андреев оценил вероятность отставки Иржи Ярошика из «Оренбурга».

Спортивный директор клуба высказался после поражения от «Краснодара» (0:2).

После 4 матчей « » с 1 очком занимает 15-е место в таблице Мир .

— Розовая форма не зашла?

— Почему? Не игрой, так формой привлекаем внимание (смеется). Если серьезно, впереди много работы. Пока все не очень в чемпионате, нам надо переламывать ситуацию, выбираться.

— понимает, что нужен результат здесь и сейчас?

— Конечно. Результат необходим. Пока команда и тренер притираются.

— Кредит доверия?

— Он работает, выводы делать рано, – сказал .

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