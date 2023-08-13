Директор «Оренбурга» о будущем Ярошика в отсутствие побед: «Он работает, выводы делать рано. Пока команда и тренер притираются»
Дмитрий Андреев оценил вероятность отставки Иржи Ярошика из «Оренбурга».
Спортивный директор клуба высказался после поражения от «Краснодара» (0:2).
После 4 матчей «Оренбург» с 1 очком занимает 15-е место в таблице Мир РПЛ.
— Розовая форма не зашла?
— Почему? Не игрой, так формой привлекаем внимание (смеется). Если серьезно, впереди много работы. Пока все не очень в чемпионате, нам надо переламывать ситуацию, выбираться.
— Ярошик понимает, что нужен результат здесь и сейчас?
— Конечно. Результат необходим. Пока команда и тренер притираются.
— Кредит доверия?
— Он работает, выводы делать рано, – сказал Андреев.
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