Ярошик о 0:2 от «Краснодара»: «Оренбург» создал мало моментов. Мы не в лучшем состоянии, но в проигранных матчах не играем плохо»

Теги Иржи Ярошик премьер-лига Россия Оренбург Краснодар Футбол

Иржи Ярошик оценил поражение «Оренбурга» от «Краснодара» (0:2) в Мир РПЛ.

— Нелегко говорить после поражений, но вы видели, что сегодня ребята очень старались. Соперник хороший, жалко, что в такой игре нам не удалось первыми забить гол. Но надо отметить, что мы создали мало опасных моментов, может, этого нам и не хватило, чтобы забить первыми. Догонять «Краснодар» было тяжело.

— В ноябре прошлого года «Оренбург» на своем поле обыграл «Краснодар» со счетом 5:1. Это «Оренбург» так изменился или «Краснодар»?

— Это вопрос не ко мне. Мы находимся не в лучшем состоянии в начале сезона. Однако не все так плохо: в играх, где мы проигрываем, мы не играем плохо.

Конечно, второй сезон подряд обыграть «Краснодар» со счетом 5:1 тяжело. Они тоже приехали сюда, зная, что их ждет и против кого им играть. Такие игры против таких сильных команд бывают редко, — сказал главный тренер «Оренбурга».

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