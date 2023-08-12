Ивич о 2:0 с «Оренбургом»: «Краснодар» был лучше с начала и до конца. Боевой настрой стал залогом победы»
Владимир Ивич похвалил игроков «Краснодара» после победы над «Оренбургом» (2:0).
«Быки» выиграли все 4 матча на старте Мир РПЛ и идут на первом месте.
«Я удовлетворен результатом. Мы были лучше, чем соперник, с самого начала и до конца.
У «Оренбурга» было несколько моментов, но мы владели инициативой. Хочу отметить боевой настрой своих игроков. Так мы и действовали. Это стало залогом победы.
Хорошая игра для моих футболистов. Они показали качественную игру практически во всех пространствах на поле. Мы были лучше соперника с самого начала и до конца.
В первом тайме мы могли забить два‑три мяча. Были определенные шансы.
Во втором тайме мы уже начали контролировать ритм игры и хорошо себя показали. Мы забили два мяча в ворота соперника и, что самое важное, не пропустили ни одного», – сказал тренер «Краснодара».
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