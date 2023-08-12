Ивич о 2:0 с «Оренбургом»: «Краснодар» был лучше с начала и до конца. Боевой настрой стал залогом победы»

Теги премьер-лига Россия Оренбург Владимир Ивич Краснодар Матч ТВ Футбол

Владимир Ивич похвалил игроков «Краснодара» после победы над «Оренбургом» (2:0).

«Быки» выиграли все 4 матча на старте Мир РПЛ и идут на первом месте.

«Я удовлетворен результатом. Мы были лучше, чем соперник, с самого начала и до конца.

У «Оренбурга» было несколько моментов, но мы владели инициативой. Хочу отметить боевой настрой своих игроков. Так мы и действовали. Это стало залогом победы.

Хорошая игра для моих футболистов. Они показали качественную игру практически во всех пространствах на поле. Мы были лучше соперника с самого начала и до конца.

В первом тайме мы могли забить два‑три мяча. Были определенные шансы.

Во втором тайме мы уже начали контролировать ритм игры и хорошо себя показали. Мы забили два мяча в ворота соперника и, что самое важное, не пропустили ни одного», – сказал тренер «Краснодара».

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15 комментариев

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DenisO
Все по делу!
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Рустам Темирчиев
Ответ Artem Piatkov
Всё топовые тренера когда-то были ноунеймами) Давать надо шанс молодым
Этот ноунейм выигрывал чемпионат Израиля, который не сильно нашему уступает
+10
-2
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Знатный стахановец
Обе команды показали интересный футбол. ⚽️
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Саша Котляров
Молодцы👍👍👍желаю в этом сезоне больше побед не когда не проигрывать
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Faust Doc
Крас был индивидуально сильнее, а командная игра была хреновая. У Орена наоборот.
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Давид Agabekyan
Ответ Рустам Темирчиев
Этот ноунейм выигрывал чемпионат Израиля, который не сильно нашему уступает
Да и в клуб который метит в АПЛ не каждого зовут
+1
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Artem Piatkov
Всё топовые тренера когда-то были ноунеймами)

Давать надо шанс молодым
+2
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Quiet Dad
поле там отстой один черт
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mg2000
Появился чел, за которого буду топить) это Батчи. Демон с безумными глазами.
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Данко Лазович
Будет очень интересно, если Быки навяжут борьбу Зениту. Больше конкурентов не видится.
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Шухрат Казыев
Краснодару надо побеждать в каждом матче. Удачи.
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Владислав
Ответ Jean-François Vaillant
Комментарий скрыт
Что обиделся-то?
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