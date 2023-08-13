Пименов считает, что «Краснодар» поборется за чемпионство: «Его лидерство на старте сезона не удивляет»
Руслан Пименов заявил, что «Краснодар» способен выиграть Мир РПЛ в текущем сезоне.
«Может ли «Краснодар» в этом сезоне побороться за чемпионство? Да. Я изначально говорил, что это та команда, которая вместе с «Зенитом» будет претендентом на золотые медали.
В общем, лидерство «Краснодара» на старте сезона не удивляет», — сказал бывший форвард сборной России.
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