Пименов считает, что «Краснодар» поборется за чемпионство: «Его лидерство на старте сезона не удивляет»

Руслан Пименов заявил, что «Краснодар» способен выиграть Мир РПЛ в текущем сезоне.

«Может ли « » в этом сезоне побороться за чемпионство? Да. Я изначально говорил, что это та команда, которая вместе с « » будет претендентом на золотые медали.

В общем, лидерство «Краснодара» на старте сезона не удивляет», — сказал бывший форвард сборной России.

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