Пименов считает, что «Краснодар» поборется за чемпионство: «Его лидерство на старте сезона не удивляет»

Теги Зенит Руслан Пименов премьер-лига Россия Краснодар Футбол

Руслан Пименов заявил, что «Краснодар» способен выиграть Мир РПЛ в текущем сезоне.

«Может ли «Краснодар» в этом сезоне побороться за чемпионство? Да. Я изначально говорил, что это та команда, которая вместе с «Зенитом» будет претендентом на золотые медали.

В общем, лидерство «Краснодара» на старте сезона не удивляет», — сказал бывший форвард сборной России.

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1 комментарий

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Egor Tarasov
сыграли с 15, 14, 10, 8 местом. ну КОНЕЧНО пора про чемпионство говорить. футболисты....
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