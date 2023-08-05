Пименов о «Краснодаре»: «Сильно поменялся. Он становится грозной силой и разносторонней командой»

Теги Руслан Пименов премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Матч ТВ Футбол

Руслан Пименов оценил игру «Краснодара» на старте текущего сезона.

Накануне «быки» обыграли «Пари НН» (1:0) в 3‑м туре Мир РПЛ и с 9 очками лидируют в турнирной таблице.

«Во втором тайме «Пари НН» мог реализовать три момента и выиграть матч. Понятно, что им не хватило хладнокровия в завершающей стадии. Но, поверьте мне, сейчас игра закончилась, «Краснодар» разберет ее, но самое главное — это три очка. У них первое место в таблице, психология победителей.

«Краснодар» очень сильно поменялся в сравнении с прошлыми сезонами. Они становятся грозной силой и разносторонней командой. Мне это нравится, к тому же команда играет на ноль, это тоже важно», — сказал экс-игрок сборной России.

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7 комментариев

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Несмотря на хороший результат, Краснодар провел ужасный матч. Отскочили. Но важно и в таких матчах брать очки.
Успехов команде.
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Краснодар молодцы на старте, и график позволяет делать отрыв в двух ближайших матчах. Но у нас очень любят вешать ярлыки после нескольких удачных туров, многие считают, что после 5 матчей уже понятно кто за что борется, но я думаю, раньше первого круга этого делать не стоит.
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Рано Руслан делать выводы - отлились СМ в кубке дома без вариантов, не играли еще с паровозом, газовиком. Да даже условные Урал с Рубином могут стать для них проблемой.
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Превзошли себя
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У Краснодара все есть для качественного рывка, не хватает одного и очень важного момента, наличия на поле настоящего лидера, способного повести за собой, молодежь на эту роль не тянет. Без яркого, харизматичного лидера, чемпионаты не выигрываются. Та же проблема сегодня у Ростова, игроки вроде подобраны, тренер хороший, а лидера нет, вот и чередуются хорошие игры с абсолютно провальными.
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Ответ waleri
Рано Руслан делать выводы - отлились СМ в кубке дома без вариантов, не играли еще с паровозом, газовиком. Да даже условные Урал с Рубином могут стать для них проблемой.
>отлились СМ в кубке дома без вариантов
Не "без вариантов", а в меньшинстве и полудублем.
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