Пименов о «Краснодаре»: «Сильно поменялся. Он становится грозной силой и разносторонней командой»

Руслан Пименов оценил игру «Краснодара» на старте текущего сезона.

Накануне «быки» обыграли «Пари НН» (1:0) в 3‑м туре Мир и с 9 очками лидируют в турнирной таблице.

«Во втором тайме «Пари НН» мог реализовать три момента и выиграть матч. Понятно, что им не хватило хладнокровия в завершающей стадии. Но, поверьте мне, сейчас игра закончилась, « » разберет ее, но самое главное — это три очка. У них первое место в таблице, психология победителей.

«Краснодар» очень сильно поменялся в сравнении с прошлыми сезонами. Они становятся грозной силой и разносторонней командой. Мне это нравится, к тому же команда играет на ноль, это тоже важно», — сказал экс-игрок сборной России.

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