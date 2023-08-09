«ПСЖ» не продаст Неймара дешевле 150 млн евро. Форварда могут отдать в аренду с обязательным выкупом (As)

Теги ПСЖ Челси Барселона лига 1 Франция возможные трансферы Неймар Аль-Хилаль Футбол

«ПСЖ» хочет получить не менее 150 миллионов евро за трансфер Неймара.

В понедельник стало известно, что бразильский нападающий сообщил «ПСЖ» о желании уйти из клуба. 

По информации As, Неймар решил покинуть «ПСЖ» еще в июне – после того, как протестующие фанаты клуба пришли к его дому, требуя, чтобы футболист ушел из команды. Тогда «ПСЖ» сообщил игроку, что не продаст его дешевле 150 миллионов евро.

Парижский клуб также готов отдать форварда в аренду, чтобы сэкономить часть денег, которые были бы потрачены на его зарплату. Такая сделка должна предусматривать опцию обязательного выкупа игрока за те же 150 миллионов евро.

Отмечается, что руководство «ПСЖ» удивлено новостями о желании Неймара уйти из клуба – после назначения Луиса Энрике футболист стал чувствовать себя гораздо комфортнее в расположении команды. 

Ранее сообщалось, что интерес к бразильцу проявляют «Барселона», «Челси» и «Аль-Хилаль». 

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26 комментариев

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Myrat Yazmyradow
кроме арабов никто его не купит
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Leo_89
Ответ udiekemen
Челси тоже может, но вряд-ли они подпишут
Челси точно не станет покупать пожилого бразильца с огромной личкой за безумную сумму, получая в подарок его капризное окружение.
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ApXuMaHqPuT
Из одного арабского мешка отправится в другой♻️
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МТБ
А кто его купит за 150?
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che kaif
Если за Осмиехена 200 требуют за Кейна 120.. за Нея 150 это даром))
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Имя Фамилия
Неймар не продаётся ни за какие деньги. Он будет главной звездой клуба ближайшие 4 года.
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Вадим Сидоров
Да кому он нужен за 1,5 сотки, с него историей болезни
Даже на месте арабов я бы призадумался
Роналду может и не особо феерит, но он хотя бы играет исправно. А тут в лазарет покупать чувака..
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Leo_89
Ответ Max Semenik
Боэли: а ну подержи моё пиво!
Да Боэли уже не отвечает за трансферы, поэтому так мало безумных покупок от Челси.
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Геннадий Тимченко
Ответ Real_v_dushe
Даже саудиты не станут столько за покериста платить
если только с большим разделом, называемым штрафы: зато увидим множество слезливых видео обращений к руководству с просьбами простить «А-ля Месси» времён ухода из ПСЖ🤣
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Egor Aleksandrovich
Ответ МТБ
А кто его купит за 150?
арабы, им вообще плевать на бумажки
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Ответ filippa
Может В Зенит ? там вроде цены на газ и нефть вверх пошли !
он им нужен как ...на ужин. нашли лохов? хватит, обогревали, кормили, а нас лишь доили...
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Vladimir Genius
Ответ che kaif
Если за Осмиехена 200 требуют за Кейна 120.. за Нея 150 это даром))
согласен, за Неймара как минимум 222000000 евро, потому что заслуживает
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