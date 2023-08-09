«ПСЖ» не продаст Неймара дешевле 150 млн евро. Форварда могут отдать в аренду с обязательным выкупом (As)

«ПСЖ» хочет получить не менее 150 миллионов евро за трансфер Неймара.

В понедельник стало известно, что бразильский нападающий сообщил « » о желании уйти из клуба.

По информации As, Неймар решил покинуть «ПСЖ» еще в июне – после того, как протестующие фанаты клуба пришли к его дому, требуя, чтобы футболист ушел из команды. Тогда «ПСЖ» сообщил игроку, что не продаст его дешевле 150 миллионов евро.

Парижский клуб также готов отдать форварда в аренду, чтобы сэкономить часть денег, которые были бы потрачены на его зарплату. Такая сделка должна предусматривать опцию обязательного выкупа игрока за те же 150 миллионов евро.

Отмечается, что руководство «ПСЖ» удивлено новостями о желании Неймара уйти из клуба – после назначения Луиса Энрике футболист стал чувствовать себя гораздо комфортнее в расположении команды.

Ранее сообщалось, что интерес к бразильцу проявляют «Барселона», «Челси» и «Аль-Хилаль».

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