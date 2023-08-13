Анчелотти о 2:0 с «Атлетиком»: «Первый тайм на очень высоком уровне, во втором «Реал» снизил интенсивность. Беллингем – фантастический игрок»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Атлетик Ла Лига Джуд Беллингем Футбол

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги игры с «Атлетиком».

Мадридская команда одержала победу со счетом 2:0 в 1-м туре Ла Лиги. Голы забили Родриго и Джуд Беллингем. 

«Первый тайм был очень хорошим, мы играли с большой интенсивностью, добились большого успеха: вышли вперед, забили еще один гол. А во втором тайме мы больше контролировали игру и снизили интенсивность, но первый тайм был очень хорошим. 

Игроки были сконцентрированы и мотивированы, мы показали очень хорошую коллективную самоотдачу, настрой, мы выиграли много единоборств, мы вместе работали в обороне, сухой счет – это позитивный момент... Это был совершенный матч: первый тайм на очень высоком уровне, а во втором мы контролировали игру». 

О Беллингеме

«Очень хорош, у него есть характер, он очень мотивирован тем, что находится здесь. Он фантастический игрок, очень, очень важный трансфер. Он выдающийся игрок», – сказал Анчелотти

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16 комментариев

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Royal Watcher
Ответ pasha_t
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pasha_t
Кто нибудь напишите что Камавинга топ
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ponso
У Беллингема уже в 19-20 лет удивительная способность понимать и чувствовать игру, поймать её такт и ритм что-ли.. Врождённый навык. Всё, что он делает на поле смотрится гармонично и естественно.
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Royal Watcher
Атлетик играл настолько скучно и безыдейно что во втором тайме я переживал только за Милитао…
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EminenceGrise
Беллингэм - просто зверюга какая-то! Даже если Мбаппе не возьмут, очень сложно будет в этом сезоне. (Я за Барсу)
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corazón blanco
Беллингем отлично влился в коллектив, быстро обзовелся друзьями. Еще на предсезонке было ощущение, словно этот парень уже несколько лет играет в Мадриде, потому что взаимопонимание на поле было достаточно высоким, а для человека, который только что пришел в клуб - это вообще невероятно. Сегодня он это продемонстрировал наглядно еще раз. Классно руководил атаками Мадрида, отрабатывал, неоднократно шел в подкаты, ну и гол забил, пускай и курьезный, лучше дебюта и не придумаешь. Да еще не против какого-нибудь Леганеса ( при всем к ним уважении), а в Класико да еще и на выезде. Просто топ🔥
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Adam Almurzaev
Ответ pasha_t
Кто нибудь напишите что Камавинга топ
Кама наверное самый сильно спрогресировавший игрок в мире.
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Мадридский тролль
Джуд лютый топ. Понятно, что это только начало, но не думаю, что он сбавит уровень и амбиции. Такой молодой. Расти и расти. Особенно в Мадриде. Полузащита выглядит просто фантастической. Особенно хорошо коррелирует с такой молниеносной атакой в лице Вини с Родриго. За таким Реалом прям любопытно наблюдать. Разительно другая команда по сравнению с тем, что было раньше на протяжении многих лет.
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pasha_t
Ответ Royal Watcher
Камавинга топ 🔥
Спасибо))
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Богдан Агафонов
Реал в плане контроля матча - не изменился ни капли, а новая система игры интригует, центр поля супер, жаль чистой 9 нет. Приятно смотреть на Реал.

Удивил Лунин. Подозрительно надежен.
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Фруктовый Кефир
За Вини и Гарсию тревожно. Надеюсь, наберут форму
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Dikki Shelton
Неплохое начало. Дальше будет еще лучше👍
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Green grass
Белингем сегодня немного зиданил
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Данил Торба
Ответ Adam Almurzaev
Кама наверное самый сильно спрогресировавший игрок в мире.
Там у Санька Кокорина вторая молодость, какой Кама?!
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