Анчелотти о 2:0 с «Атлетиком»: «Первый тайм на очень высоком уровне, во втором «Реал» снизил интенсивность. Беллингем – фантастический игрок»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги игры с «Атлетиком».

Мадридская команда одержала победу со счетом 2:0 в 1-м туре . Голы забили Родриго и Джуд Беллингем.

«Первый тайм был очень хорошим, мы играли с большой интенсивностью, добились большого успеха: вышли вперед, забили еще один гол. А во втором тайме мы больше контролировали игру и снизили интенсивность, но первый тайм был очень хорошим.

Игроки были сконцентрированы и мотивированы, мы показали очень хорошую коллективную самоотдачу, настрой, мы выиграли много единоборств, мы вместе работали в обороне, сухой счет – это позитивный момент... Это был совершенный матч: первый тайм на очень высоком уровне, а во втором мы контролировали игру».

О Беллингеме

«Очень хорош, у него есть характер, он очень мотивирован тем, что находится здесь. Он фантастический игрок, очень, очень важный трансфер. Он выдающийся игрок», – сказал .

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