Анчелотти после 3:2 с «Миланом»: «Реал» должен привыкнуть к качествам Беллингема, Браим удачно вернулся»

Теги Милан Карло Анчелотти Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига товарищеские матчи (клубы) Браим Диас Джуд Беллингем Футбол

Карло Анчелотти оценил победу «Реала» над «Миланом» (3:2) в  товарищеском матче.

О связке Браим – Беллингем

«Браим удачно вернулся после двух сезонов в «Милане». У него есть мастерство, чтобы играть на этой позиции [форварда]. Он здорово играет между линиями и взаимодействует с партнерами. Это один из вариантов, и я надеюсь, что он будет успешным в течение сезона».

О новой схеме

«Мне она понравилась. Есть вещи, которые нужно немного поправить. Иногда неправильно прессинговали, но в целом впечатления положительные. Нам было сложновато в роли отыгрывающихся. Мы стараемся играть скорее через центр, а не флангами.

Беллингем провел хороший матч [на позиции «десятки»], и команда должна привыкнуть к его качествам. Мы должны получить удовольствие от его игры в предстоящем сезоне», – сказал главный тренер «Реала».

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11 комментариев

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Cruel Snake
Соскучился по матчам Мадрида. Кайфонул
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corazón blanco
Мне очень понравился Беллингем, для первого своего матча - отлично взаимодействовал с партнерами. Гарсия здорово вышел во втором тайме. Ну и Феде - просто бизон, два дальних удара достигли цели, не без везения конечно с первым голом, вратарь такие просто обязан брать. Также и в третьем годе принял участие, именно после его шикарного отбора в подкате мяч получил Модрич и элегантным пасом вывел один на один Винисиуса.
+5
-1
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nikolozi33
Отличное начало. Понравились новички Мадрида. Матч получился зрелищным. Правда в том, что Дону Карло придется адаптироваться к игровой манере новичков. Но дону Карло не привыкать!
+3
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M93
Ответ D-oh!
Эх, кто бы рассказал о новой системе, во что грал Мадрид.. Может, здесь кто хотя бы кратко отпишется
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/lsrrma/3177731.html?sl=1
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JENNINGS
Хорошее начало, молодцы игроки! Феде как всегда показал свой высокий класс! Уверен, что сыгранность с новичками будет только расти дальше! Главное - без травм!
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VuNePonimaete
Мадрид даже в товарняках про камбеки не забывает
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songbilong
Ответ Glukinho
кто такой кайфонул? тот, кто обнуляет кайф?
возможно кайф + тонул?
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D-oh!
Ответ M93
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/lsrrma/3177731.html?sl=1
Благодарю
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Pavel Yakimov
Ответ VuNePonimaete
Мадрид даже в товарняках про камбеки не забывает
наигрывает
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