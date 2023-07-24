Анчелотти после 3:2 с «Миланом»: «Реал» должен привыкнуть к качествам Беллингема, Браим удачно вернулся»

Карло Анчелотти оценил победу «Реала» над «Миланом» (3:2) в товарищеском матче.

О связке Браим – Беллингем

« удачно вернулся после двух сезонов в « ». У него есть мастерство, чтобы играть на этой позиции [форварда]. Он здорово играет между линиями и взаимодействует с партнерами. Это один из вариантов, и я надеюсь, что он будет успешным в течение сезона».

О новой схеме

«Мне она понравилась. Есть вещи, которые нужно немного поправить. Иногда неправильно прессинговали, но в целом впечатления положительные. Нам было сложновато в роли отыгрывающихся. Мы стараемся играть скорее через центр, а не флангами.

провел хороший матч [на позиции «десятки»], и команда должна привыкнуть к его качествам. Мы должны получить удовольствие от его игры в предстоящем сезоне», – сказал главный тренер « ».