Карло Анчелотти: «Против «Сосьедада» ротации не будет без серьезных потерь – мы успеем восстановиться до субботы. Модрич будет готов к игре, возможно»
Лука Модрич может сыграть в финале Кубка Испании.
Напомним, полузащитник «Реала» получил травму бедра в матче Ла Лиги против «Жироны» (2:4). Сообщалось, что восстановление может занять до 4 недель, но хорват планирует сократить этот срок в два раза, отправившись к врачу, которая применяет гель из плаценты.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не исключил, что Модрич сможет сыграть в финале Кубка Испании против «Осасуны» 6 мая.
«Есть хорошие новости по поводу Модрича – возможно, он будет готов к субботнему матчу», – сказал Анчелотти.
Также главный тренер «Реала» заявил, что не планирует проводить ротацию в матче с «Реал Сосьедад» во вторник.
«Милитао в порядке. У него были личные проблемы, но завтра он сыграет. Состояние Вальверде нужно оценить – он тренировался индивидуально в бассейне, но я думаю, что завтра он может быть доступен. Алаба не тренировался, но с ним все в порядке.
Возможно, Бензема выйдет в стартовом составе, если у него не возникнет проблем. Я не собираюсь ротировать состав, если не будет каких-то серьезных потерь. Мы играем в десять часов вечера, у нас будет время восстановиться к субботе. Я выставлю лучший стартовый состав из возможных. Если я считаю, что игрок заслуживает того, чтобы начать игру с первых минут, он начнет», – сказал Анчелотти.
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
11 комментариев