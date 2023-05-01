Карло Анчелотти: «Против «Сосьедада» ротации не будет без серьезных потерь – мы успеем восстановиться до субботы. Модрич будет готов к игре, возможно»

Лука Модрич может сыграть в финале Кубка Испании.

Напомним, полузащитник «Реала» получил травму бедра в матче против «Жироны» (2:4). Сообщалось, что восстановление может занять до 4 недель, но хорват планирует сократить этот срок в два раза, отправившись к врачу, которая применяет гель из плаценты.

Главный тренер «Реала» не исключил, что сможет сыграть в финале Кубка Испании против «Осасуны» 6 мая.

«Есть хорошие новости по поводу Модрича – возможно, он будет готов к субботнему матчу», – сказал Анчелотти.

Также главный тренер «Реала» заявил, что не планирует проводить ротацию в матче с « » во вторник.

« в порядке. У него были личные проблемы, но завтра он сыграет. Состояние Вальверде нужно оценить – он тренировался индивидуально в бассейне, но я думаю, что завтра он может быть доступен. Алаба не тренировался, но с ним все в порядке.

Возможно, Бензема выйдет в стартовом составе, если у него не возникнет проблем. Я не собираюсь ротировать состав, если не будет каких-то серьезных потерь. Мы играем в десять часов вечера, у нас будет время восстановиться к субботе. Я выставлю лучший стартовый состав из возможных. Если я считаю, что игрок заслуживает того, чтобы начать игру с первых минут, он начнет», – сказал Анчелотти.

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