Карло Анчелотти: «Против «Сосьедада» ротации не будет без серьезных потерь – мы успеем восстановиться до субботы. Модрич будет готов к игре, возможно»

Теги Карим Бензема Карло Анчелотти Реал Мадрид Осасуна Реал Сосьедад Ла Лига Кубок Испании травмы Лука Модрич Федерико Вальверде Эдер Милитао Футбол

Лука Модрич может сыграть в финале Кубка Испании.

Напомним, полузащитник «Реала» получил травму бедра в матче Ла Лиги против «Жироны» (2:4). Сообщалось, что восстановление может занять до 4 недель, но хорват планирует сократить этот срок в два раза, отправившись к врачу, которая применяет гель из плаценты.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не исключил, что Модрич сможет сыграть в финале Кубка Испании против «Осасуны» 6 мая.

«Есть хорошие новости по поводу Модрича – возможно, он будет готов к субботнему матчу», – сказал Анчелотти.

Также главный тренер «Реала» заявил, что не планирует проводить ротацию в матче с «Реал Сосьедад» во вторник.

«Милитао в порядке. У него были личные проблемы, но завтра он сыграет. Состояние Вальверде нужно оценить – он тренировался индивидуально в бассейне, но я думаю, что завтра он может быть доступен. Алаба не тренировался, но с ним все в порядке.

Возможно, Бензема выйдет в стартовом составе, если у него не возникнет проблем. Я не собираюсь ротировать состав, если не будет каких-то серьезных потерь. Мы играем в десять часов вечера, у нас будет время восстановиться к субботе. Я выставлю лучший стартовый состав из возможных. Если я считаю, что игрок заслуживает того, чтобы начать игру с первых минут, он начнет», – сказал Анчелотти.

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11 комментариев

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Granero-24
Новость про Модрича супер!
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Granero-24
Модрич - это пример преданности к делу и любви к футболу !!!
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Tristan...
Ответ Granero-24
Новость про Модрича супер!
Вот что сербская медицина животворящая делает!!!
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Arthas M
Ответ Давид Agabekyan
Конечно не будет. Ты же ротацию делать не умеешь
Асенсио,Себальос,Начо,Рюдигер постоянно в ротации
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Геннадий Чеботарев
анчелоти просто губошлеп. после каждой игры 3-4 игрока с мышечными травмами. он завтра выставит лучший состав,а кто будет тогда играть в финале как? а асасуна не так проста,как кажется.
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Давид Agabekyan
Ответ Arthas M
Асенсио,Себальос,Начо,Рюдигер постоянно в ротации
Зато Модрич, Кросс на износ играют. И в какой ротации Рюдигер, если у Алабы травма?
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Эркинбек Апаканов
Ответ Давид Agabekyan
Зато Модрич, Кросс на износ играют. И в какой ротации Рюдигер, если у Алабы травма?
Кросс играет как раз через раз.
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