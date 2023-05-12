Вице-президент «Барсы» о Месси: «Лучший игрок мира. Но без него мы не потеряли спонсоров, лучше продали бренд и не только не проиграли, но и выиграли»

Вице-президент «Барселоны» высказался о возможном возвращении Лионеля Месси.

– Ощущаете ли вы, что тон по отношению к «Барселоне» стал более примирительным?

– Поскольку «Барса» – важный клуб для Ла Лиги, обе стороны должно прийти к взаимопониманию, чтобы найти разумное решение. Если этого не произойдет, то это отрицательно скажется на всех.

Сильная «Барса» пошла бы на пользу Ла Лиге, потому что есть другие лиги, которые действуют гораздо более агрессивно. У них другие показатели, им разрешены другие концепции, и они получают гораздо больше денег. А это значит, что аудитория и доходы уходят в другие места.

– И Ла Лига готова вести себя правильно, чтобы Месси вернулся в «Барсу».

– Я не знаю, но думаю, что игрока такого уровня, как Месси, везде хорошо примут, верно? Так что это было бы логично, возможно. Но это чисто техническая область, в которую я не вхожу. В этом вопросе у меня нет никакой истории, кроме симпатии, которую мы испытываем к Лео, лучшему игроку в мире.

– В плане жизнеспособности клуба прописано, что возвращение Месси положительно повлияет на экономический потенциал?

– Мы не оценивали это. У нас нет игроков, контракт которых заканчивается летом. Может случиться так, что кто-то продлит соглашение, но это еще не решено. Возможно, технический департамент собирается привлечь тех, кого в клубе нет. Нужно сохранять спокойствие и реалистично оценивать то, что является правдой.

– Можно ли оценить финансовые последствия возвращения Месси? Получила бы «Барса» за тур по США больше, если бы Лео был в команде?

– Этот вопрос перевернулся с ног на голову, когда он ушел. Я смотрю на это положительно. Мы не потеряли спонсорскую поддержку, когда он ушел. Мы лучше продали бренд «Барсы» и не только не проиграли, но и выиграли. С Лео мы выиграли бы больше? Это возможно, но это теория. Очевидно, что такой человек, как , всегда приносит пользу. Это очевидно, – сказал Эдуар Ромеу.