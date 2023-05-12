Вице-президент «Барсы» о Месси: «Лучший игрок мира. Но без него мы не потеряли спонсоров, лучше продали бренд и не только не проиграли, но и выиграли»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига бизнес Хавьер Тебас кризис деньги Эдуар Ромеу Футбол

Вице-президент «Барселоны» высказался о возможном возвращении Лионеля Месси.

– Ощущаете ли вы, что тон Тебаса по отношению к «Барселоне» стал более примирительным?

– Поскольку «Барса» – важный клуб для Ла Лиги, обе стороны должно прийти к взаимопониманию, чтобы найти разумное решение. Если этого не произойдет, то это отрицательно скажется на всех. 

Сильная «Барса» пошла бы на пользу Ла Лиге, потому что есть другие лиги, которые действуют гораздо более агрессивно. У них другие показатели, им разрешены другие концепции, и они получают гораздо больше денег. А это значит, что аудитория и доходы уходят в другие места.

– И Ла Лига готова вести себя правильно, чтобы Месси вернулся в «Барсу».

– Я не знаю, но думаю, что игрока такого уровня, как Месси, везде хорошо примут, верно? Так что это было бы логично, возможно. Но это чисто техническая область, в которую я не вхожу. В этом вопросе у меня нет никакой истории, кроме симпатии, которую мы испытываем к Лео, лучшему игроку в мире.

– В плане жизнеспособности клуба прописано, что возвращение Месси положительно повлияет на экономический потенциал?

– Мы не оценивали это. У нас нет игроков, контракт которых заканчивается летом. Может случиться так, что кто-то продлит соглашение, но это еще не решено. Возможно, технический департамент собирается привлечь тех, кого в клубе нет. Нужно сохранять спокойствие и реалистично оценивать то, что является правдой.

– Можно ли оценить финансовые последствия возвращения Месси? Получила бы «Барса» за тур по США больше, если бы Лео был в команде?

– Этот вопрос перевернулся с ног на голову, когда он ушел. Я смотрю на это положительно. Мы не потеряли спонсорскую поддержку, когда он ушел. Мы лучше продали бренд «Барсы» и не только не проиграли, но и выиграли. С Лео мы выиграли бы больше? Это возможно, но это теория. Очевидно, что такой человек, как Месси, всегда приносит пользу. Это очевидно, – сказал Эдуар Ромеу.

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50 комментариев

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Flavius
Ответ Donald J. Trump
А как же те 300 млн в год, которые приносил Месси, про которые так рассказывала секта БЧК? Неужели ложь, вот ты ну
При Месси общие доходы были на том же уровне, что сейчас https://www.statista.com/statistics/282736/revenue-of-fc-barcelona/
Но, как говорил Чапаев в старом анекдоте, есть нюанс:

- продажа 24.5% Barsa Studios за 100 млн
- продажаа 10% доходов от телеправ на 25 лет за 267 млн
- продажа ещё 15% доходов за 315-400 млн
- и всякие мелочи вроде продажи названия стадиона, которые я даже не учитываю

Итого минимум 682 млн прибыли от рычагов.
Делим на два сезона без Месси, и получаем вуаля... нехватку 341-383 млн в год, которую покрыли рычагами. Поразительно совпало с независимой оценкой 300млн в год, которую генерировал Месси, не так ли?

И это мы ещё не говорим про восхитительные спортивные успехи в Лиге Европы, а только про финансовую сторону дела.
+29
-1
+28
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alisa dvoikina
Ответ А. Мостовой
лучший пенальтист разве что
Зачем вы пытаетесь забрать даже это звание у Криштиану ? Месси забил 108 из 139(77.7%), Роналду 151 из 180(83.9%)
+13
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+13
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Станислав Л
ага, только из группы ЛЧ перестали выходить без Месси - а так на коне
+13
-4
+9
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vaniaEee
Ответ Футбол_это_жизнь
Кстати куда делись свидетели дела негрейры? Ау, вы где? Барса чемпион, а вы притихли, забились в свои норы.
Расследование идет
Все в норме, каждый день тебе напоминать про ваш позор надо?
+22
-17
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Футбол_это_жизнь
Ответ Donald J. Trump
А как же те 300 млн в год, которые приносил Месси, про которые так рассказывала секта БЧК? Неужели ложь, вот ты ну
Вот вы смешные, у самих любимые клубы болтаются как какахи в проруби, а они тут про Барсу которая стала чемпионом пытаются ерничать
+7
-3
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Ответ TAGAY
ну возраст Лео проблема но когда в команде всего 3 игрока 30+ остальные меньше 27 то, u To в основе всего 1 (Лева а Бус уходит) вполне можно подписать 36 летнего Лео, который гарантированно даст голевые моменты и голы, да и без Лео снова ждет провал в ЛЧ,либо креативщика кроме Педри никого нет а он один не потянет, на высоком уровне закрыть единственного плеймейкера легче, нужны как минимум двое . выход в 1/8 финал ЛЧ уже 15-20 млн дополнительно. так что Лео точно поможет и нужен чтоб немного заработать, если конечно придет за 25млн(грязными) в год, а если на 30+ то лучше не надо.
Моменты-то создавать он будет, тут спору нет, но какой ценой...и вся игра будет опять заточена на него. Тут палка о двух концах. А в команде уже есть ребята, готовые взять на себя бремя лидерства и повести за собой. В этом плане Лео будет мешать. Не знаю, не воспринимаю его нынешнего, как решающее усиление, хотя могу и ошибаться. Из всех игроков, которых связывают с Барсой, реальным усилением под большие задачи я бы назвал только Бернарду из МС.
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Alexlagodny
Заголовок - атас ! Наверное перевели с испанского на японский, потом китайский и после пьяный сосед на русский 🤦🏻‍♂️
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Flavius
Барселонскому функционеру, который не только не проиграл, но и выиграл, можно ответить вечной цитатой знаменитого боксёра:

«Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».
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Scratch_wzp
Ответ Станислав Л
ага, только из группы ЛЧ перестали выходить без Месси - а так на коне
Да, конечно, только из-за Месси перестали выходить...
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TAGAY
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Поддерживаю в этом плане Ромеу. Надо двигаться дальше и строить команду вокруг таких ребят, как Педри, Гави, Френки, Араухо, Бальде и иже с ними. А то получится откат назад, а через два года опять новая концепция и распределение ролей в команде. Как бы в Барсе ни относились к Месси, пора перевернуть эту страницу. Но прощальный матч с полным реконструированным Камп Ноу все же организовать надо.
ну возраст Лео проблема но когда в команде всего 3 игрока 30+ остальные меньше 27 то, u To в основе всего 1 (Лева а Бус уходит) вполне можно подписать 36 летнего Лео, который гарантированно даст голевые моменты и голы, да и без Лео снова ждет провал в ЛЧ,либо креативщика кроме Педри никого нет а он один не потянет, на высоком уровне закрыть единственного плеймейкера легче, нужны как минимум двое . выход в 1/8 финал ЛЧ уже 15-20 млн дополнительно. так что Лео точно поможет и нужен чтоб немного заработать, если конечно придет за 25млн(грязными) в год, а если на 30+ то лучше не надо.
+2
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Arkadios Avgitidis
Ответ Tristan...
Это те же самые свидетели банкротства Барсы и бестрофейного будущего... в итоге подняли свои белые тряпки за 12 туров до окончания чемпионата
извините но внесу ясность..не белые тряпки,а белые трусы...вот и ходят шипобел,рояль,должник и мадрид заказывает ,вместе без трусов)
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DolJun
функционер барсы говорит что барсе лучше без месси и предлагает величайшему игроку в ее истории доигрывать в катаре. еретик?
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A K
Что это вы выиграли без Лео? Можно поподробнее? Или Спотифай при Месси не пришёл бы? Клоун.
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DolJun
Ответ Футбол_это_жизнь
Ты умными словами можешь впечатлить только своих соседей по аулу ну и пару глоров Мадрида. ))) «парадигма мышления» ммм кайф!
ммм кайф!
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получается ты тоже впечатлился?))
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Футбол_это_жизнь
Ответ DolJun
ты же понимаешь, что в этой парадигме мышления роль жижи на себя применяешь ты?)
Ты умными словами можешь впечатлить только своих соседей по аулу ну и пару глоров Мадрида. ))) «парадигма мышления» ммм кайф!
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benjamin92
Ответ olimbek
Где новость про Месси, там Должун и Эрнандес Эрнандес. Как то подозрительно.
Подозрительно когда их нет 😄
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DolJun
Ответ olimbek
Где новость про Месси, там Должун и Эрнандес Эрнандес. Как то подозрительно.
в чем подозреваешь?)
+1
-1
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olimbek
Ответ DolJun
функционер барсы говорит что барсе лучше без месси и предлагает величайшему игроку в ее истории доигрывать в катаре. еретик?
Где новость про Месси, там Должун и Эрнандес Эрнандес. Как то подозрительно.
+1
-1
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FanRocstar
Ответ DolJun
ты бы первый заскучал, признайся) местные кулес оставляют постные комменты в основной своей массе, разбавляю вашу жижу как могу) упд: или тебе нравится из ветки в ветку читать про то, что «Лео Месси после ЧМ все люди причастные к футболу, официально называют лучшим футболистом в истории.»?)
Должун, забери Феранушку за 150лямов, и Фати за 200, очень топовые для Челси) думаю ты одобряешь
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-2
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Футбол_это_жизнь
Ответ DolJun
функционер барсы говорит что барсе лучше без месси и предлагает величайшему игроку в ее истории доигрывать в катаре. еретик?
Куда же без тебя под новостью о Барсе!!!
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S H A R K
Ответ Flavius
При Месси общие доходы были на том же уровне, что сейчас https://www.statista.com/statistics/282736/revenue-of-fc-barcelona/ Но, как говорил Чапаев в старом анекдоте, есть нюанс: - продажа 24.5% Barsa Studios за 100 млн - продажаа 10% доходов от телеправ на 25 лет за 267 млн - продажа ещё 15% доходов за 315-400 млн - и всякие мелочи вроде продажи названия стадиона, которые я даже не учитываю Итого минимум 682 млн прибыли от рычагов. Делим на два сезона без Месси, и получаем вуаля... нехватку 341-383 млн в год, которую покрыли рычагами. Поразительно совпало с независимой оценкой 300млн в год, которую генерировал Месси, не так ли? И это мы ещё не говорим про восхитительные спортивные успехи в Лиге Европы, а только про финансовую сторону дела.
Эти нехватки так же были и из-за недорезультатов Барсы на поле. Вылет из группы ЛЧ, скандалы, бестрофейный сезон. Всё это влияет на прямой доход из федераций и сокращению спонсоров
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ЦСКА1960
Ответ Flavius
При Месси общие доходы были на том же уровне, что сейчас https://www.statista.com/statistics/282736/revenue-of-fc-barcelona/ Но, как говорил Чапаев в старом анекдоте, есть нюанс: - продажа 24.5% Barsa Studios за 100 млн - продажаа 10% доходов от телеправ на 25 лет за 267 млн - продажа ещё 15% доходов за 315-400 млн - и всякие мелочи вроде продажи названия стадиона, которые я даже не учитываю Итого минимум 682 млн прибыли от рычагов. Делим на два сезона без Месси, и получаем вуаля... нехватку 341-383 млн в год, которую покрыли рычагами. Поразительно совпало с независимой оценкой 300млн в год, которую генерировал Месси, не так ли? И это мы ещё не говорим про восхитительные спортивные успехи в Лиге Европы, а только про финансовую сторону дела.
Как вообще можно рассматривать как прибыль продажу части доходов?!
+1
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Apotamkin
Вице-президент «Барсы» о Месси: «Лучший игрок мира. Но без него мы не потеряли спонсоров, лучше продали бренд и не только не проиграли, но и выиграли»
«Также мы внедрили мета-рычаг под кодовым названием Негрейра2.0, о котором все узнают лет через 10» - чуть не проговорился вице-презик бычыка ))
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Muhammad Juraev
Сразу видно как вы без него разбогатели)
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MajestySport
Мягко намекнул что возвращаться ему не нужно.
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