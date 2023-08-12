«Со вторым лучшим игроком в истории». Игрок «Аль-Шорты» Зеро выложил фото с Роналду после матча с «Аль-Насром»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд высшая лига Ирака соцсети ахахаха Аль-Шорта Футбол

Игрок «Аль-Шорты» назвал Криштиану Роналду вторым лучшим игроком в истории.

20-летний вингер иракского клуба Ахмед Зеро после матча с «Аль-Насром» в полуфинале Кубка арабских чемпионов, который саудовцы выиграли со счетом 1:0 благодаря голу Роналду с пенальти, сделал фотографию с португальцем, а потом опубликовал ее в инстаграме с подписью: «Со вторым лучшим игроком в истории».

Фото: instagram.com/ahmed.zero31/

На момент публикации новости под постом Зеро более 101 тысячи лайков и 34 тысяч комментариев.

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64 комментария

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Shadow1882
Быть первым после Златана - тоже круто. Ничего в этом зазорного нет
+144
-12
+132
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AnMe
А ловко он придумал прокачать свою медийность. Я сначала даже и не понял.
+69
-7
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Давид Кочинян
«Со вторым лучшим игроком в истории». НЕКРАСИВЫЙ вингер «Аль-Шорты» выложил фото с Роналду после матча
+66
-21
+45
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crazy_elky
Аль-Шорты против Аль-Гетры
+30
-2
+28
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Simbad
АХАХХА, эталонный троллинг Роналду 😁
+39
-13
+26
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Tristan...
...в истории Португалии
+31
-10
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Homelender_666
Троллит похлеще, чем юзеры спорта)
+24
-4
+20
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Фут.Боль
Ответ AF007
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С 6 по 148 распишите, интересно, кто там.
+21
-3
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Илья Мурашов
Про второго в истории он загнул. Роналду в топ-20 лучших в истории, но точно не второй.
+27
-14
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фанат Ска хабаровска
Ответ Анатолий Вассерман
Не стильные шорты, некрасивые...
Не смешные шутки, однообразные...
+15
-4
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Евгений Квасников
мощно!!!!! красава!!!!!
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Барберис
И в пустыне нет покоя...
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Илья Мурашов
Ответ Artem Piatkov
842+236 по гол+пас говорят иное
Долгое время лучшим в истории бомбардиром был Бицан. Его считали лучшим в истории? Но, если говорить про статистику, у Месси больше очков по гол+пас, чем у Роналду.
+11
-5
+6
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opacity
Ответ Shadow1882
Быть первым после Златана - тоже круто. Ничего в этом зазорного нет
Первый среди людей, как говорится
+6
0
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Silent2006
Круто, что даже в Ираке помнят о величии Тихоновецкого.
+6
-1
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gustavo1097
Премия «Тролль года» отправляется игроку Аль-Шорты
+8
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Murkin Monksik
Вот так и фотографируйся с дикарями после этого)))
+13
-9
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denisques
Ответ Гамарджоба Генацвале
Он мог иметь ввиду кого угодно, в том числе и себя, но местные фанаты Месси почему-то решили, что речь идет именно о их кумире.
У кого-то еще есть сомнения что Месси лучший футболист в истории?
Я не фанат Месси
+4
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muslim95
Второй лучший игрок в истории Аль-Насра?
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leon01
лучше бы он ничего не подписывал)))
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Иван Галяткин
Видимо, парень в детстве нашёл у бати кассеты с игрой Сапогова
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Someone from Internet
Ответ Давид Кочинян
«Со вторым лучшим игроком в истории». НЕКРАСИВЫЙ вингер «Аль-Шорты» выложил фото с Роналду после матча
Очень смешно и креативно. Просто класс!
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Tima_Milan
ну переоценил конечно
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Silent2006
А ведь он мог совершенно искренне иметь в виду Марадону)
Он мог иметь ввиду кого угодно, в том числе и себя, но местные фанаты Месси почему-то решили, что речь идет именно о их кумире.
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yrok77
Ответ Фут.Боль
Так а почему 149 место? Не с потолка же взято или с потолка? Думаю, человек должен отвечать за то, что он говорит или пишет.
у мессифанов спортса принято не отвечать за слова по факту
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