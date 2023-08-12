«Со вторым лучшим игроком в истории». Игрок «Аль-Шорты» Зеро выложил фото с Роналду после матча с «Аль-Насром»
Игрок «Аль-Шорты» назвал Криштиану Роналду вторым лучшим игроком в истории.
20-летний вингер иракского клуба Ахмед Зеро после матча с «Аль-Насром» в полуфинале Кубка арабских чемпионов, который саудовцы выиграли со счетом 1:0 благодаря голу Роналду с пенальти, сделал фотографию с португальцем, а потом опубликовал ее в инстаграме с подписью: «Со вторым лучшим игроком в истории».
Фото: instagram.com/ahmed.zero31/
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