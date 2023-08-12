«Со вторым лучшим игроком в истории». Игрок «Аль-Шорты» Зеро выложил фото с Роналду после матча с «Аль-Насром»

Игрок «Аль-Шорты» назвал Криштиану Роналду вторым лучшим игроком в истории.

20-летний вингер иракского клуба Ахмед Зеро после матча с « » в полуфинале Кубка арабских чемпионов, который саудовцы выиграли со счетом 1:0 благодаря голу с пенальти, сделал фотографию с португальцем, а потом опубликовал ее в инстаграме с подписью: «Со вторым лучшим игроком в истории».

Фото: instagram.com/ahmed.zero31/

На момент публикации новости под постом Зеро более 101 тысячи лайков и 34 тысяч комментариев.

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