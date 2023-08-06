Роналду о выходе «Аль-Насра» в 1/2 Кубка арабских чемпионов: «Рад, что продолжаю забивать и помогаю команде идти дальше»

Криштиану Роналду прокомментировал выход «Аль-Насра» в полуфинал Кубка арабских чемпионов.

В 1/4 финала «Аль-Наср» обыграл марокканский клуб « » со счетом 3:1. Роналду открыл счет на 19-й минуте матча.

«В полуфинале! Очень рад, что продолжаю забивать и помогаю команде идти дальше в турнире», – написал Роналду в твиттере.

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