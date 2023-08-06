Роналду о выходе «Аль-Насра» в 1/2 Кубка арабских чемпионов: «Рад, что продолжаю забивать и помогаю команде идти дальше»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд высшая лига Марокко Раджа Касабланка соцсети Футбол

Криштиану Роналду прокомментировал выход «Аль-Насра» в полуфинал Кубка арабских чемпионов.

В 1/4 финала «Аль-Наср» обыграл марокканский клуб «Раджа» со счетом 3:1. Роналду открыл счет на 19-й минуте матча.

«В полуфинале! Очень рад, что продолжаю забивать и помогаю команде идти дальше в турнире», – написал Роналду в твиттере.

Роналду забил в 3-м матче подряд – «Радже» в четвертьфинале Кубка арабских чемпионов

Мане и Роналду вместе отпраздновали гол «Аль-Насра» в Кубке арабских чемпионов. Садьо повторил празднование португальца

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Криштиану Жив.
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Frakiec 77
Думаю после ЧМ мессибоям ал Наср на твоего Кринжа. Уже все споры отпали, Кринж для Лео не соперник ни разу))))
поэтому под каждой веткой Роналду сотни комментариев фанатиков аргентинца?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Молодец дед, забивает. Хотя для 38 уже неплохо, что вообще играет, а не прописался в лазарете
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ощущаются признаки будущего наплыва мессебоев, которым "все равно на этот донный чемпионат пустыни")
+8
-8
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Следующий матч у Аль-Насра в полуфинале с Аль-Шортой из Ирака. Бомбезный будет матч во всех смыслах)
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Frakiec 77
Думаю после ЧМ мессибоям ал Наср на твоего Кринжа. Уже все споры отпали, Кринж для Лео не соперник ни разу))))
тогда почему они до сих пор торчат на ветках Рона, и с пеной у рта пытаются что-то доказать? 🤔
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий