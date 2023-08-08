Из магазина «ПСЖ» исчезли футболки с фамилией Мбаппе, а изображение форварда убрали с «Парк де Пренс»

Из официального магазина «ПСЖ» исчезли футболки с фамилией Килиана Мбаппе.

Как сообщает El Golazo de Gol, изображение форварда сборной Франции также удалено со стадиона «Парк де Пренс».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» будет настаивать на продаже Мбаппе, если он не согласится продлить контракт, и готов оставить Килиана вне состава, если он не изменит свое решение.

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