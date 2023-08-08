Из магазина «ПСЖ» исчезли футболки с фамилией Мбаппе, а изображение форварда убрали с «Парк де Пренс»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Парк де Пренс игровая форма Килиан Мбаппе стиль Футбол

Из официального магазина «ПСЖ» исчезли футболки с фамилией Килиана Мбаппе.

Как сообщает El Golazo de Gol, изображение форварда сборной Франции также удалено со стадиона «Парк де Пренс».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» будет настаивать на продаже Мбаппе, если он не согласится продлить контракт, и готов оставить Килиана вне состава, если он не изменит свое решение.

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61 комментарий

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Dark.Babysitter
Кто сеет ветер, тот пожнёт бурю.
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Artur Smith
Ответ Гуркюфф
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Что мерзкого? Сколько народу уходит свободными агентами. Чего прикопались к Мбаппе
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Extrim
В магазе Мадрида продают наверное уже
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alexei_toporov
Ответ Иннокентий Смоктуновский
Где шутники, которые напишут, что в тульском Арсенале появились или ещё какую-нибудь подобную плоскую шляпу?
Да вот же он - Иннокентий Смоктуновский!
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Донат Голицин
Когда уже объявят что Мбапе игрока Мадрида что бы мы кайфанули в след сезоне от его игры а то сидит в провинциальном клубе за рамками лч и не видно его
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K Investor
Как можно было профукать двух лучших футболистов мира за сезон....
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Max Semenik
Ответ Dark.Babysitter
Кто сеет ветер, тот пожнёт бурю.
Притом это относится как к ПСЖ, так и к Мбаппе. Кто бы мог подумать, что таскание с Кильянчиком как с писанной торбой может иметь последствия?
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Асатур Сарибикян
Ожидаем скоро футболки Мбаппе в Мадриде
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mr kovalsky
>не продают клубу, куда хочет игрок за разумные деньги
>не дают играть и убирают отовсюду напоминания об игроке
Гении
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Вован Сидорович 136
Что в ПСЖ начали давить темнокожих.
Прям расизм какой то.
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Roman
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Неплохо, зашло. Жаль, народу не зашло
Молодежь не выкупает олд-мемы с Цибиным
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VictorVallecano
Ответ Иннокентий Смоктуновский
Где шутники, которые напишут, что в тульском Арсенале появились или ещё какую-нибудь подобную плоскую шляпу?
Не знаю, о чем ты. Плоская только Земля.
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KaPZeN43
Если решения по уходу нет, то чего этим хочет добиться ПСЖ? Ведь потом другой талантливый мальчик, посмотрев на это, тысячу раз подумает, стоит ли связываться с Парижем. Не оправдываю поведение Мбаппе, в этом конфликте обе стороны хороши, но солидные дядьки в руководстве сейчас ведут себя как детсадовцы.
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Андрей Серников
Ответ Dark.Babysitter
Кто сеет ветер, тот пожнёт бурю.
Главное залупу не сеять ©
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Kuryanin
Ответ Dark.Babysitter
Кто сеет ветер, тот пожнёт бурю.
Жать бурю не опасно. Опасно ссать против ветра.
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Почему этот комментарий отображается именно так?
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Их борьба
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янетыитынея
Ответ Вован Сидорович 136
Что в ПСЖ начали давить темнокожих. Прям расизм какой то.
Винисиуса пора вызывать на помощь.
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svm199
Детский сад
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boroda
Ответ Гуркюфф
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Они сами жале ему эти полномочия, теперь пожинают плоды
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Манковский
Ответ K Investor
Как можно было профукать двух лучших футболистов мира за сезон....
В чём там Мбяпе лучший?
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BZB
Мбаппе этим не возьмешь.
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HRYNDEL
Через несколько дней его ещё и в клетку посадят за воротами на стадионе!!!))))
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Chamberlain
У Черепашки, уверен, ещё и свой персональный горшок отобрали
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AC_Milan_7
Мбаппе этим летом в Реал Мадриде) ждите премьеры
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Максим Цибин
Геноцид по арабски.....
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