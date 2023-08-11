Боссы «ПСЖ» могут запретить Мбаппе посещать «Парк де Пренс» (Жюльен Лорен)

«ПСЖ» намерен запретить Килиану Мбаппе посещать стадион команды.

Как сообщает журналист Жюльен Лорен, руководство «ПСЖ» рассматривает возможность того, что запретить футболисту появляться на «Парк де Пренс».

Это позволит еще сильнее подчеркнуть отстраненность футболиста от клуба.

Ранее стало известно, что нападающий «ПСЖ» хочет остаться в парижском клубе еще на один сезон, несмотря на нежелание продлевать контракт до 2025 года.

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