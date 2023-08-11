Боссы «ПСЖ» могут запретить Мбаппе посещать «Парк де Пренс» (Жюльен Лорен)
«ПСЖ» намерен запретить Килиану Мбаппе посещать стадион команды.
Как сообщает журналист Жюльен Лорен, руководство «ПСЖ» рассматривает возможность того, что запретить футболисту появляться на «Парк де Пренс».
Это позволит еще сильнее подчеркнуть отстраненность футболиста от клуба.
Ранее стало известно, что нападающий «ПСЖ» хочет остаться в парижском клубе еще на один сезон, несмотря на нежелание продлевать контракт до 2025 года.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Вы будете тащить клуб, а вас прогонят даже со стадиона из-за того что вы не хотите уходить за много-много денег.
А если Парк Де Пренс полностью их территория, то они могут спокойно не пускать туда Мбаппе.
А жалеть шейхов за то что они бедненькие не продадут Киллиана за 200 миллионов — это наверное для людей с ультра-развитой эмпатией.
ПС кто начнет спрашивать что неадекватного в его поведении, он давал устные договоренности и их решил не соблюдать, ему предлагают продажу, а он гнет руки ради подписного бонуса. Пусть гнет на скамейке весь год. И надеюсь ПСЖ не даст заднюю, будет отличный прецедент, а то футболисты обнаглели совсем
И ПСЖ невыгодно с ним играть. Он уйдет, какой смысл? Команда в процессе перестройки. ЛЧ им не светит, чемпионат вероятно итак выиграют. Новые игроки пришли, пришел Рамуш. Этот Мбаппе им не сдался даром в составе если он уходит через год
Удивительно как человек с аватаркой Тоттенхэма постоянно защищает Реал в комментариях, ради этого даже из ЧС меня вытащил, а-ха-ха. И переходи Мбаппе не в Реал, а Барселону его бы защищали Ригоберка и тд, а ты наоборот бы писал как четко действует ПСЖ. Смешно от вас всех. Убери популярного игрока отсюда и тут все радовались бы в комментах, что-то кто-то приструнил ЧСВ-футболиста. ПСЖ если не даст заднюю заслужит уважение, игроки начнут уважать клуб, а не относиться как к способу заработка и только, а то этого звездам пятки только лизали
А я что, виню ПСЖ в том, что они не ставят его в состав? Могут, никто не запретит. Это смешно, но фактически они не нарушают никаких законов. А вот как раз запрет на посещение стадиона вполне может быть причиной для обращения в профсоюз и иска к клубу.
Это лишь ответ тебе на какие то фантазии про поведение Мбаппе.