Боссы «ПСЖ» могут запретить Мбаппе посещать «Парк де Пренс» (Жюльен Лорен)

Теги ПСЖ лига 1 Франция Парк де Пренс Килиан Мбаппе Футбол

«ПСЖ» намерен запретить Килиану Мбаппе посещать стадион команды.

Как сообщает журналист Жюльен Лорен, руководство «ПСЖ» рассматривает возможность того, что запретить футболисту появляться на «Парк де Пренс».

Это позволит еще сильнее подчеркнуть отстраненность футболиста от клуба.

Ранее стало известно, что нападающий «ПСЖ» хочет остаться в парижском клубе еще на один сезон, несмотря на нежелание продлевать контракт до 2025 года.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

66 комментариев

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Отец Абду
Муж и жена после развода:)
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Фарид Харисов
Отличный сигнал для футболистов, которые думают или им предстоит думать над предложениями из Парижа.

Вы будете тащить клуб, а вас прогонят даже со стадиона из-за того что вы не хотите уходить за много-много денег.
+60
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pit4er
ПСЖ: Мбаппе присвоен статус Экскомьюникадо
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OhneNamee
Ответ Censormorum
Не очень разбираюсь во французском праве, но по моему это очень похоже на ущемление базовых гражданских прав.
Да это тупо нарушение контракта. Он ничего не нарушил, а они ему запрещают что-то там, связанное с работой, по личным мотивам. Не выпускать на поле - ОК, тут не докажешь, что он готов лучше остальных (формально, с тренером-то у руководства будут тёрки), но не пускать на стадион - это уже беспредел
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Фарид Харисов
Ответ Censormorum
Не очень разбираюсь во французском праве, но по моему это очень похоже на ущемление базовых гражданских прав.
Если Парк Де Пренс не принадлежит ПСЖ полностью, а на балансе государства, то наверное да, они не смогут запретить никак. А если и запретят, то государство отменит решение и разрешит.

А если Парк Де Пренс полностью их территория, то они могут спокойно не пускать туда Мбаппе.
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Фарид Харисов
Ответ Пирс Морган
Дембеле: “Oh shit, here we go again”
Ну Дембеле критиковали и за кулисами давили на него потому что Барселона реально находилась на грани финансового краха.

А жалеть шейхов за то что они бедненькие не продадут Киллиана за 200 миллионов — это наверное для людей с ультра-развитой эмпатией.
+14
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+9
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Censormorum
Не очень разбираюсь во французском праве, но по моему это очень похоже на ущемление базовых гражданских прав.
+15
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Аскар Джумашев
Интересно , а куда пропал Ротен ? Или как ушел Месси про него забыли?
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Блуждающий странник
В случае с другими футболистами кто ведет себя неадекватно по отношению к клубу их всячески гнобят и как раз предлагают "посадить на скамейку". ПСЖ начал вести себя так и их критикуют, бугага. Чуть ли не впервые ПСЖ начал показывать зубы, может и выйдет что из команды без звездного трио

ПС кто начнет спрашивать что неадекватного в его поведении, он давал устные договоренности и их решил не соблюдать, ему предлагают продажу, а он гнет руки ради подписного бонуса. Пусть гнет на скамейке весь год. И надеюсь ПСЖ не даст заднюю, будет отличный прецедент, а то футболисты обнаглели совсем
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Фарид Харисов
Ответ Чёрный тюльпан
У ПСЖ нет своего стадиона. Они арендуют у муниципалитета этот стадион.
Ну значит шейхи должны очень постараться, чтобы муниципалитет поддержал решение не пускать куда-то главную звезду нации :)
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Профессор из Кобхэма
Ответ Censormorum
Не очень разбираюсь во французском праве, но по моему это очень похоже на ущемление базовых гражданских прав.
Владельцы забыли, что не в Катаре.
+4
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marchellinos
Ответ Отец Абду
Муж и жена после развода:)
В худшем варианте. Нсть много обратных примеров. Когда нормально общаются.
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Пирс Морган
Ответ Фарид Харисов
Отличный сигнал для футболистов, которые думают или им предстоит думать над предложениями из Парижа. Вы будете тащить клуб, а вас прогонят даже со стадиона из-за того что вы не хотите уходить за много-много денег.
Дембеле: “Oh shit, here we go again”
+5
-3
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Богдан Трач
Ответ Захар Собов
А Перес не может дать денег Мбаппе, чтобы тот расторг контракт?
не хочет, зачем переплачивать
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Чёрный тюльпан
Ответ Фарид Харисов
Если Парк Де Пренс не принадлежит ПСЖ полностью, а на балансе государства, то наверное да, они не смогут запретить никак. А если и запретят, то государство отменит решение и разрешит. А если Парк Де Пренс полностью их территория, то они могут спокойно не пускать туда Мбаппе.
У ПСЖ нет своего стадиона. Они арендуют у муниципалитета этот стадион.
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Блуждающий странник
Ответ arspurs9
У него контракт с опцией продления. Не с обязательным продлением, а лишь с опцией по желанию игрока. Не хотите соблюдать условия контракта - не надо было подписывать. А я что, виню ПСЖ в том, что они не ставят его в состав? Могут, никто не запретит. Это смешно, но фактически они не нарушают никаких законов. А вот как раз запрет на посещение стадиона вполне может быть причиной для обращения в профсоюз и иска к клубу. Это лишь ответ тебе на какие то фантазии про поведение Мбаппе.
Так в чем предьява тогда к ПСЖ? Ты сам сказал они не нарушают законов. Запрещать посещать стадион кому-то имеют полное право, арендуют его за огромные деньги. Присутствие Мбаппе это автоматически токсичная атмосфера, закулисные игры. Если какого-то ноунейма из второй команды не пустят на стадион, то что-то мне подсказывает защищать его ты не будешь, а тут бедного Мбаппе не пускают, который не может поступить как человек и либо уйти в это ТО за деньги либо продлить контракт, но деньги дороже чести и наследия игрового. Никакого уважения, пусть гниет на скамейке

И ПСЖ невыгодно с ним играть. Он уйдет, какой смысл? Команда в процессе перестройки. ЛЧ им не светит, чемпионат вероятно итак выиграют. Новые игроки пришли, пришел Рамуш. Этот Мбаппе им не сдался даром в составе если он уходит через год

Удивительно как человек с аватаркой Тоттенхэма постоянно защищает Реал в комментариях, ради этого даже из ЧС меня вытащил, а-ха-ха. И переходи Мбаппе не в Реал, а Барселону его бы защищали Ригоберка и тд, а ты наоборот бы писал как четко действует ПСЖ. Смешно от вас всех. Убери популярного игрока отсюда и тут все радовались бы в комментах, что-то кто-то приструнил ЧСВ-футболиста. ПСЖ если не даст заднюю заслужит уважение, игроки начнут уважать клуб, а не относиться как к способу заработка и только, а то этого звездам пятки только лизали
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PSG Forever
Мбаппе оказался с гнильцой...
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arspurs9
Ответ Блуждающий странник
В случае с другими футболистами кто ведет себя неадекватно по отношению к клубу их всячески гнобят и как раз предлагают "посадить на скамейку". ПСЖ начал вести себя так и их критикуют, бугага. Чуть ли не впервые ПСЖ начал показывать зубы, может и выйдет что из команды без звездного трио ПС кто начнет спрашивать что неадекватного в его поведении, он давал устные договоренности и их решил не соблюдать, ему предлагают продажу, а он гнет руки ради подписного бонуса. Пусть гнет на скамейке весь год. И надеюсь ПСЖ не даст заднюю, будет отличный прецедент, а то футболисты обнаглели совсем
А как Мбаппе ведет себя «неадекватно»? Отказывается играть? Тренироваться? Оскорбляет клуб в СМИ или что?
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oka79410
Ответ Человек1991
Это уже жёстко)
жестко будет, если запретят ему совокупляться с трансами)
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bilbiveter
Ответ Фарид Харисов
Ну Дембеле критиковали и за кулисами давили на него потому что Барселона реально находилась на грани финансового краха. А жалеть шейхов за то что они бедненькие не продадут Киллиана за 200 миллионов — это наверное для людей с ультра-развитой эмпатией.
Люди жалеют ПСЖ, а шейхов, когда Мбаппе уйдет через год бесплатно, ПСЖ разрушится из-за смерти своей экономики, им придется продать игроков 10-12, чтобы просто продолжить существовать на нормальном уровне, шейхам же это вообще не надо, они просто бросят клуб и всё
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Серёга Соколов
Ответ Нелысый шарлатан
Я полностью поддерживаю руководство ПСЖ. Мбаппе хочет и рыбку съесть и... Да, он ничего не нарушает, но есть понятия чести
Что ты несёшь?! О какой чести ты сейчас говоришь?! Мбаппе готов полностью отработать контракт,до 2024 года. Опция продления ещё на сезон,подразумевает РЕШЕНИЕ самого игрока,на его усмотрение,но никак не ПРИНУЖДЕНИЕ! А тот факт,что Мбаппе хочет играть в Реале,шейхи знали и до предложения ему условий нынешнего контракта. Так в чём Мбаппе виноват,что Перес не хочет выкладывать за него такие деньги,а хочет подписать бесплатно в 2024? Ну так это решение мадридского клуба,к Мбаппе какие претензии?!
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Pb-SE
А если перейдет в другой клуб и в ЛЧ встретится с ПСЖ, его не пустят на игру?
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Блуждающий странник
Ответ arspurs9
P.S. У тебя есть аудиофайлы с подтверждением этих устных договоренностей? Ты бываешь на их встречах, что бы заявлять про то, кто что гнет? Откуда такая достоверная информация?)
У тебя есть информация об обратном? Исхожу из здравого смысла, люди так себя не ведут если их не унижают публично. У него же контракт с опцией продления на год. В любом случае ПСЖ имеет полное право не ставить Мбаппе в состав. Тренироваться ему никто не запрещает. Если какого-то среднего игрока не берут на матчи никто не вопит, что контракт нарушают) пусть обратится в профсоюз)
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arspurs9
Ответ Блуждающий странник
У тебя есть информация об обратном? Исхожу из здравого смысла, люди так себя не ведут если их не унижают публично. У него же контракт с опцией продления на год. В любом случае ПСЖ имеет полное право не ставить Мбаппе в состав. Тренироваться ему никто не запрещает. Если какого-то среднего игрока не берут на матчи никто не вопит, что контракт нарушают) пусть обратится в профсоюз)
У него контракт с опцией продления. Не с обязательным продлением, а лишь с опцией по желанию игрока. Не хотите соблюдать условия контракта - не надо было подписывать.
А я что, виню ПСЖ в том, что они не ставят его в состав? Могут, никто не запретит. Это смешно, но фактически они не нарушают никаких законов. А вот как раз запрет на посещение стадиона вполне может быть причиной для обращения в профсоюз и иска к клубу.
Это лишь ответ тебе на какие то фантазии про поведение Мбаппе.
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sashafan2
Подумаешь! Килиан будет только рад год получать зарплату ни за что. Даже на лавке не придется сидеть.
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