Галактионов о «Локо»: «Неудовлетворительный старт, набираем мало очков. Качество игры не устраивает»

Теги Локомотив Крылья Советов премьер-лига Россия Михаил Галактионов Матч ТВ Футбол

Михаил Галактионов недоволен игрой «Локомотива» на старте сезона.

Сегодня «Локо» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) в матче 4-го тура Мир РПЛ. У команды 1 победа в 4 турах на старте чемпионата.

«Не удавалась игра. Были перепады в качестве, и они влияют на результат. Не стоит искать временные отрезки по матчу, нужно просто улучшать качество. Не будем говорить персонально по игрокам. Когда команда выигрывает, априори побеждают командные игроки, а когда команда проигрывает, виноват тренер.

Неудовлетворительный старт, мы мало набираем очков. Но, самое главное, нас не устраивает качество игры», – сказал Галактионов.

В следующем туре «Локомотив» в гостях сыграет против «Краснодара». Матч состоится 19 августа.

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17 комментариев

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Сергей Богодухов
Качество игры говно
+17
-1
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Novak
Никаких "перепадов в качестве" не было, вся игра была ужасной с первой и до последней минуты.
+9
0
+9
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Сергей48
Тренер конечно ответственен за результат!
+6
0
+6
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Пушка_Кутепова
Ответ Bill Zapulil
Не смотрел, но судя по стате, катали вас весь матч.
Просто возили
+4
0
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Bill Zapulil
Не смотрел, но судя по стате, катали вас весь матч.
+5
-2
+3
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Сергей Жарковский
Такое впечатление что Локомотив забыл для чего он вышел на поле, какая-то несуразная возьня, если бы не чудо, ничьей и не пахло.
+3
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ltkmaby
Команда превратилась в тыкву, игры нет никакой. Люто Гала обделывается
+2
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Loko67
В этой игре мы не заслужили ничьей, Галактионов становится физруком, игра с каждым матчем только хуже
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Сергей Сунчилиев
Качество игры не устраивает всех поклонников Локомотива. Количество набранных очков тоже не устраивает. Что не так с командой, Михал Михалыч? С таким набором игроков это не игра, это позорище! Надо что то менять в игре Локомотива, а что должен решать тренерский штаб. Очень надеемся что выход всё таки будет найден
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Миша Головач
так играть еще и на своем поле с неплохим подборов игроков по матчу с крыльями такое ощущение что они первый раз друг друга увидели ни какого понимание между игроками нет !
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Антон Ильин
какое качество?! игры вообще нет! где командная игра? где игра с такими исполнителями и индивидуальными способностями? вы что делаете на тренировке? вы должны сыгрываться, а вы пьёте только энергетики! ты в своём уме физрук!?
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Амаль Мустафаев
То что всё плохо мы тоже это понимаем все. Надо исправлять, пока есть такая возможность и пока многих соперников тоже качает, надо набирать кондиции... Пора уже...
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Такой игрой тренера обычно сливают. Поругались что ли? Как возможно из такой симпотичной игры весной сделать это унылое гавно? Игроки те же, тренер тот же... Странно это
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goleodor
Знакомым повеяло: как тренируемся, так и играем
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goleodor
Качества в игре не было от слова совсем. Почитайте отзывы болельщиков, там совсем про другое
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Антон Ильин
да с такой игрой лучше и не ездить в Краснодар! зачем тратить деньги, лучше проведите время на базе и тренируйтесь и сыгрывайтесь. потому что технарь лучше получить и не ездить туда!
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