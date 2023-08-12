Галактионов о «Локо»: «Неудовлетворительный старт, набираем мало очков. Качество игры не устраивает»
Михаил Галактионов недоволен игрой «Локомотива» на старте сезона.
Сегодня «Локо» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) в матче 4-го тура Мир РПЛ. У команды 1 победа в 4 турах на старте чемпионата.
«Не удавалась игра. Были перепады в качестве, и они влияют на результат. Не стоит искать временные отрезки по матчу, нужно просто улучшать качество. Не будем говорить персонально по игрокам. Когда команда выигрывает, априори побеждают командные игроки, а когда команда проигрывает, виноват тренер.
Неудовлетворительный старт, мы мало набираем очков. Но, самое главное, нас не устраивает качество игры», – сказал Галактионов.
В следующем туре «Локомотив» в гостях сыграет против «Краснодара». Матч состоится 19 августа.
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