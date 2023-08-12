Галактионов о «Локо»: «Неудовлетворительный старт, набираем мало очков. Качество игры не устраивает»

Михаил Галактионов недоволен игрой «Локомотива» на старте сезона.

Сегодня «Локо» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) в матче 4-го тура Мир . У команды 1 победа в 4 турах на старте чемпионата.

«Не удавалась игра. Были перепады в качестве, и они влияют на результат. Не стоит искать временные отрезки по матчу, нужно просто улучшать качество. Не будем говорить персонально по игрокам. Когда команда выигрывает, априори побеждают командные игроки, а когда команда проигрывает, виноват тренер.

Неудовлетворительный старт, мы мало набираем очков. Но, самое главное, нас не устраивает качество игры», – сказал .

В следующем туре « ив» в гостях сыграет против «Краснодара». Матч состоится 19 августа.

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