Галактионов про 1:0 в Кубке: «Оценю игру «Локо» как неоднозначную. Слава богу, что моменты «Рубина» в конце матча не закончились голом»

Михаил Галактионов оценил игру «Локомотива» против «Рубина» как неоднозначную.

«Локомотив» победил «Рубин» (1:0) во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Оценю игру как неоднозначную. В первом тайме, мягко говоря, получилось не все. Сделали определенные замены, но замены Самошникова и Миранчука связаны с карточками, так как боялись, что любой неосторожный фол может привезти к удалению.

Инициатива до забитого мяча и немного после была за нами. Слава богу, что моменты «Рубина» в конце матча не закончились голом.

Лучший игрок матча? Сарвели очень дисциплинировано и ответственно отработал в этом матче, но я бы отметил игру всей команды, так как впервые за долгое время мы сыграли на ноль, мы ставили эту задачу, — сказал тренер «Локомотива».

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