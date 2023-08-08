Галактионов про 1:0 в Кубке: «Оценю игру «Локо» как неоднозначную. Слава богу, что моменты «Рубина» в конце матча не закончились голом»

Теги Локомотив Рубин премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Михаил Галактионов Матч ТВ Футбол

Михаил Галактионов оценил игру «Локомотива» против «Рубина» как неоднозначную.

«Локомотив» победил «Рубин» (1:0) во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Оценю игру как неоднозначную. В первом тайме, мягко говоря, получилось не все. Сделали определенные замены, но замены Самошникова и Миранчука связаны с карточками, так как боялись, что любой неосторожный фол может привезти к удалению.

Инициатива до забитого мяча и немного после была за нами. Слава богу, что моменты «Рубина» в конце матча не закончились голом.

Лучший игрок матча? Сарвели очень дисциплинировано и ответственно отработал в этом матче, но я бы отметил игру всей команды, так как впервые за долгое время мы сыграли на ноль, мы ставили эту задачу, — сказал тренер «Локомотива».

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7 комментариев

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goleodor
Самый спокойный и уверенный в себе сегодня был Гиля.
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VanyaVanya063
Хотелось бы конечно на таблицу кубка глянуть…..
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Roman
Неоднозначным можно в целом назвать старт сезона Локо. Пока общей структуры игры не видно, побеждаем за счет индивидуального мастерства и мощной скамейки
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Спартак Уокер
Все по делу Галактионов говорит
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Григорий Лоншаков
скажу так за Локо болею наверно с 2000 года. Тренер у нас не плохой но зависит от критики пока что! Сегодня было важно сыграть на ноль и показать команде что мы можем это делать, а не играть в бразильцев. не нравиться пока только то что замены производят не очень во время и плохие подсказки от тренерского штаба. Ну а так по мне растет новый Палыч. И кстати на зависть всем Локо может поменять все нападение за раз. А оборона у в ЧР не кто не может сказать что класс
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Kolyamba39
Ответ Roman
Неоднозначным можно в целом назвать старт сезона Локо. Пока общей структуры игры не видно, побеждаем за счет индивидуального мастерства и мощной скамейки
а в чем он неоднозначен, можно поинтересоваться?) в обороне все плохо, наиграем немного, должно быть лучше, Галактионов экспериментирует, вот только с цска это было лишним и то, ну там у коней позалетало все. ну нет у нас центрдефов опытных хороших, надо молодых своих наигрывать своих, а не фасонов с митаями. неоднозначные только забросы на Дзюбу, но прошлый сезон это работало. не знаю, я как болельщик с 25летним стажем пока доволен, нет обреченности)
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Roman
Ответ Kolyamba39
а в чем он неоднозначен, можно поинтересоваться?) в обороне все плохо, наиграем немного, должно быть лучше, Галактионов экспериментирует, вот только с цска это было лишним и то, ну там у коней позалетало все. ну нет у нас центрдефов опытных хороших, надо молодых своих наигрывать своих, а не фасонов с митаями. неоднозначные только забросы на Дзюбу, но прошлый сезон это работало. не знаю, я как болельщик с 25летним стажем пока доволен, нет обреченности)
Ну по сравнению с прошлым сезоном конечно нет обреченности, но просто с такой атакой хотелось бы увидеть более комбинационную игру, а то вся игра Локо - это заброс на Дзюбу в борьбу, либо заброс на свободное пространство для Пиняева. Все. А ведь креативных футболистов полно в составе, хотелось бы вариативности
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