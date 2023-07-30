Галактионов о 4:1 с «Факелом»: «Локо» переломил ход игры. Лантратов сделал феноменальные сэйвы»
Михаил Галактионов поделился мнением о победе над «Факелом».
«Локомотив» одержал победу со счетом 4:1 во втором туре Мир РПЛ.
– Довольны ли вы игрой «Локомотива» в обороне?
– Моменты возле наших ворот возникали только после стандартов.
Мы пропустили один мяч, но нужно отдать должное нашим ребятам. Команда вышла на второй тайм заряженной, с характером, переломили ход игры.
Нужно поблагодарить ребят, важная победа. Ожидали тяжелый матч. «Факел» – очень крепкая и организованная команда, боевитая.
– Что сказали в перерыве игрокам?
– Поговорили об определенных нюансах, о том, как надо действовать в определенных ситуациях. Команда вышла на второй тайм с совершенно другим посылом.
– Вы победили со счетом 4:1, но лучшим игроком был признан вратарь Илья Лантратов. Видите ли в этом логику?
– Илюха сделал феноменальные сэйвы и выручил команду в сложных ситуациях.
Ему большая благодарность, но нужно похвалить и игроков, которые вышли во втором тайм, но и в целом всю команду.
– Пиняев был заменен после гола. Замена была запланирована или это реакция на мяч?
– Нет, это была реакция на карточку. Понимали, что было отдано много сил на игру в обороне и атаке.
Любая потеря концентрации могла превратиться во вторую желтую, команда могла остаться в меньшинстве.
Оперативно отреагировали и выпустили более свежего футболиста, – сказал главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов.
Второй тайм вышел совсем неплохим, но Кузьмичева убрать бы.
Невозможно с таким пассажиром выиграть чемпионат.