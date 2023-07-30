Галактионов о 4:1 с «Факелом»: «Локо» переломил ход игры. Лантратов сделал феноменальные сэйвы»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Факел Илья Лантратов Михаил Галактионов Матч ТВ Сергей Пиняев Футбол

Михаил Галактионов поделился мнением о победе над «Факелом».

«Локомотив» одержал победу со счетом 4:1 во втором туре Мир РПЛ.

– Довольны ли вы игрой «Локомотива» в обороне?

– Моменты возле наших ворот возникали только после стандартов.

Мы пропустили один мяч, но нужно отдать должное нашим ребятам. Команда вышла на второй тайм заряженной, с характером, переломили ход игры.

Нужно поблагодарить ребят, важная победа. Ожидали тяжелый матч. «Факел» – очень крепкая и организованная команда, боевитая.

– Что сказали в перерыве игрокам?

– Поговорили об определенных нюансах, о том, как надо действовать в определенных ситуациях. Команда вышла на второй тайм с совершенно другим посылом.

– Вы победили со счетом 4:1, но лучшим игроком был признан вратарь Илья Лантратов. Видите ли в этом логику?

– Илюха сделал феноменальные сэйвы и выручил команду в сложных ситуациях.

Ему большая благодарность, но нужно похвалить и игроков, которые вышли во втором тайм, но и в целом всю команду.

– Пиняев был заменен после гола. Замена была запланирована или это реакция на мяч?

– Нет, это была реакция на карточку. Понимали, что было отдано много сил на игру в обороне и атаке.

Любая потеря концентрации могла превратиться во вторую желтую, команда могла остаться в меньшинстве.

Оперативно отреагировали и выпустили более свежего футболиста, – сказал главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов.

10 комментариев

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Serega Ac-Milan
В перерыве перезагрузились, и показали добротную игру, +сыграли замены. Всех с победой !
+17
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alexsem69
Локо, с победой 💪
+10
-1
+9
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Амаль Мустафаев
Выиграли за счёт индивидуального мастерства некоторых игроков. Во многих эпизодах совсем не хватает сыгранности и по защите тоже есть вопросы, много провалов, в каждом матче пропускаем. С более сильными соперниками могут быть проблемы, над этим нужно работать....
+8
-1
+7
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Dimonsukhan1987
Полностью отсутствует позиционка, страдает оборона, опорная туши свет, уже и Пуксу тяжело, атака кроме Тики и вспомнить нечего… работы не початый край
+5
-1
+4
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Сергей Сунчилиев
Команда, с победой! Спасибо что смогли переломить игру. Дальше ЦСКА. Порадуйте нас победой, ведь мы ЛОКОМОТИВ!!!
+2
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Всё знаю
Всех с победой!
Второй тайм вышел совсем неплохим, но Кузьмичева убрать бы.
Невозможно с таким пассажиром выиграть чемпионат.
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Mr. Shady
Первый тайм никакой, второй тайм провели вполне себе неплохо и можно нас поздравить с первой победой в чемпионате. С обороной нужно что-то делать, ибо не будет у нас никаких медалей, если будем так бездарно мячи пропускать
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Илья Марков
странно, что не поменяли Погостнова, тоже получившего жёлтую ещё в первом тайме
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Скажите спасибо клоуну на судье, который за руку не поставил пеналь
Вам после позорной кубковой игры с Локо вообще лучше помолчать.
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