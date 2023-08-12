У «Локомотива» 1 победа в 4 турах на старте сезона РПЛ

«Локомотив» одержал лишь одну победу в первых 4 турах Мир РПЛ.

В 4-м туре « » сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1), сравняв счет в добавленное время второго тайма.

В первых 4 турах Мир РПЛ-2023/24 «Локомотив» одержал лишь одну победу – над воронежским « » (4:1).

Команда также сыграла вничью с « » (2:2) и уступила (1:4).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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