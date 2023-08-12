У «Локомотива» 1 победа в 4 турах на старте сезона РПЛ
«Локомотив» одержал лишь одну победу в первых 4 турах Мир РПЛ.
В 4-м туре «Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1), сравняв счет в добавленное время второго тайма.
В первых 4 турах Мир РПЛ-2023/24 «Локомотив» одержал лишь одну победу – над воронежским «Факелом» (4:1).
Команда также сыграла вничью с «Рубином» (2:2) и уступила ЦСКА (1:4).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Впрочем, не, играли лучше, чем в этом. В этом по xG Локо с отрывом худшая команда за 4 тура.