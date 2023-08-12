У «Локомотива» 1 победа в 4 турах на старте сезона РПЛ

Теги ЦСКА Локомотив Крылья Советов Рубин премьер-лига Россия Факел Михаил Галактионов Футбол

«Локомотив» одержал лишь одну победу в первых 4 турах Мир РПЛ.

В 4-м туре «Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1), сравняв счет в добавленное время второго тайма.

В первых 4 турах Мир РПЛ-2023/24 «Локомотив» одержал лишь одну победу – над воронежским «Факелом» (4:1).

Команда также сыграла вничью с «Рубином» (2:2) и уступила ЦСКА (1:4).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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19 комментариев

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f0rmoceft
2 удара всего против 20, жесть...
+23
0
+23
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Локуся
А Галактионов уже физрук, или ещё подождать надо? Получается ведь что без забросов на Дзюбу игру поставить никакую другую не может
+22
-1
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Петр Чумаков
Кто там говорил из игроков, что за чемпионство будем бороться? Выйди из сумрака! Особливо после сегодняшней игры...
+11
-2
+9
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goleodor
Ответ Локуся
А Галактионов уже физрук, или ещё подождать надо? Получается ведь что без забросов на Дзюбу игру поставить никакую другую не может
Скоро будет тренеришкой
+7
0
+7
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Senchas
1 победа и 1 отскок
+6
0
+6
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Dmitry Orlov
Обратная сторона подписания Дзюбы - когда его нет, не на кого забрасывать верхом, а по-другому - не знают, как играть. Не могу обвинить команду в безволии или отсутствии самоотдачи, но против Крыльев сегодня воообще ничего придумать не смогли.
+6
-1
+5
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Амаль Мустафаев
Что-то начинаю разочаровываться в команде.... Старт ужасный, игры никакой, сыгранности нет вообще, каждая игра с кучей перестановок. С этим же составом мы отыграли отлично концовку прошлого чемпионата, надо что-то менять тренерскому штабу и обязательно усиливать защиту, иначе максимум середина таблицы....
+4
0
+4
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Romano1985
Самара просто космос по игре ! Даже зенит мы переиграли , несмотря на счет ! Если никого не продадим ! В 3 ке ну в 5 будем ! Реально вполне 👌 а пока , у меня слезы …. Обидно .. по игре /
+3
-1
+2
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6tspey7tb5
После игры с ЦСКА я защищал Галактионова, мол перемудрил. Извините меня за эти слова.
+2
0
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Тактика "навесь на Дзюбу" без Дзюбы почему то не работает. А другие тактики тренер команде не показал видимо
+3
-1
+2
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Николай Филатов
И та победа с факелом была полное дно по игре
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mishakmv96
Стыдно было за сегодняшнюю игру. Спасибо Лантратову и Марадишвили за ничью, это очень ценный результат при полном отсутствии рисунка игры.
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Сергей48
Собирались чемпионами в этом году стать? Пока нет подтверждения словам!
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Railway/
Мееееееедленно, все ооочень медленнно. Крылья и думали, и бегали быстрее.
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igls54
Это не паровоз, а черепаха
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Антон Ильин
какая ещё победа, да с такой игрой просто стыдно было бы выходить на игру! мне как болельщику стыдно от этого! это просто позорище какое-то! как будто бы перед стадионом собрали футболистов и выпустили играть незнакомых людей! вы что делаете на тренировках?
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ltkmaby
Ответ Локуся
А Галактионов уже физрук, или ещё подождать надо? Получается ведь что без забросов на Дзюбу игру поставить никакую другую не может
Он и раньше физруком был, но подождать стоит, ничего хорошего в судорожной смене тренеров не бывает.
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CAB4yK
Ответ Амаль Мустафаев
Что-то начинаю разочаровываться в команде.... Старт ужасный, игры никакой, сыгранности нет вообще, каждая игра с кучей перестановок. С этим же составом мы отыграли отлично концовку прошлого чемпионата, надо что-то менять тренерскому штабу и обязательно усиливать защиту, иначе максимум середина таблицы....
Так концовка прошлого чемпионата была такой же ужасной по игре, просто Лантратов божил и везло неимоверно.
Впрочем, не, играли лучше, чем в этом. В этом по xG Локо с отрывом худшая команда за 4 тура.
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goleodor
Ответ CAB4yK
Так концовка прошлого чемпионата была такой же ужасной по игре, просто Лантратов божил и везло неимоверно. Впрочем, не, играли лучше, чем в этом. В этом по xG Локо с отрывом худшая команда за 4 тура.
Если Локо играет хреново, то это верный признак того, что наступает осень
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